Лучший боксёр мира в шаге от мечты. Ломаченко идёт к званию абсолютного чемпиона мира

В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт вечер профессионального бокса, который впервые за долгое время затмит турниры UFC. В главном событии шоу состоится поединок двух чемпионов мира. Один из лидеров Pound-for-Pound Василий Ломаченко сразится с молодым и дерзким панчером Теофимо Лопесом.

Что это будет за бой?

Василий Ломаченко – действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и WBC в лёгком весе. Таким образом, он собрал три из четырёх самых престижных титулов в нынешнем профессиональном бокс. Не хватает лишь пояса по версии IBF. Этой регалией как раз-таки и владеет Теофимо Лопес.

Таким образом, бой Ломаченко – Лопес – объединительный, в нём будет разыграно звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Это будет первый случай с июля 2018 года, когда в профессиональном боксе на кону будут все четыре пояса. Тогда за статус неоспоримого чемпиона боролись бойцы первого тяжёлого веса Александр Усик и Мурат Гассиев. Победа осталась за близким другом Ломаченко и его соотечественником.

Уже сейчас можно говорить, что в условиях скупого на события 2020-го, нас ждёт главный бой года в профессиональном боксе. Ведь на кону не только звание «абсолюта». Надо понимать, что в схватке примет участие один из лучших бойцов Pound-for-Pound и ярчайший боксёр современности, а тяжёлая история взаимоотношений соперников ещё больше подогревает интригу.

Как организовывалось событие?

Василий Ломаченко завладел третьим поясом в лёгком весе ещё в августе 2019 года, когда победил Люка Кэмпбелла. И уже тогда заявил, что ждёт объединительной схватки. Титулом IBF на тот момент владел Ричард Комми. Существовала вероятность, что украинцу доведётся встретиться с куда более скромным ганцем. Но в декабре того же 2019 года Лопес обескуражил Ричарда, нокаутировав его в дебюте встречи.

Тогда стало ясно, что боя Ломаченко – Лопес не избежать, да и интриги в этом было куда больше, ведь к тому времени Теофимо успел наговорить об украинце с три короба. Сейчас это крайне популярная практика — устраивать треш-ток с более известным оппонентом. А тут и вовсе — лучший боец мира последних двух лет вне зависимости от весовых категорий (по версии авторитетнейшего издания The Ring).

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Уже 23 декабря Василий заявил, что схватка с американцем гондурасского происхождения состоится в апреле. Но весной, с введением тотального карантина, стало ясно, что ивент будет перенесён. Перед промоутерами маячила слабая надежда организовать всё в мае, однако к тому времени ситуация в США стала только хуже. После промоутер боксёров Боб Арум обещал им сделать бой в сентябре, как вдруг сторона Лопеса начала выдвигать новые финансовые требования, выражая недовольство разницей гонораров между Теофимо и Василием.

Наконец, когда всё было улажено, многострадальный контракт был подписан и мы находимся в шаге от первого за два с лишним года боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Путь Ломаченко

Ломаченко перешёл в лёгкий вес в 2018 году, преследуя две цели – стать первым чемпионом мира в трёх весовых категориях всего за 12 поединков (мировой рекорд) и завоевать звание абсолютного чемпиона мира. С первой задачей он справился в дебютной схватке в новом дивизионе. В мае 2018 года Василий нокаутировал Хорхе Линареса, хотя в ходе встречи и сам впервые в карьере оказался в нокдауне, что заставило говорить экспертов о том, что «хай-тек» залез не в свою весовую категорию. Но Василий не воспринял эту критику и в декабре 2018 года, после операции на руке, вышел драться ещё за один пояс.

Тогда его соперником стал Хосе Педраса, которого он разобрал на запчасти (хотя теперь был раскритикован за победу по очкам). Далее перед аккерманцем впервые открылась перспектива провести бой за титул по версии IBF. Контракт с Ричардом Комми был почти на мази, но африканец получил травму. В итоге для Ломы пришлось в срочном порядке искать нового соперника. На забой был отправлен уже неоднократно битый экс-чемпион мира Энтони Кролла. С ним у Василия не возникло никаких проблем. С британцем было покончено за 4 раунда.

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Уже через 5 месяцев Лома вышел на бой с Олимпийским чемпионом Люком Кэмпбеллом. На кону схватки был вакантный титул по версии WBC. Украинец в логове британца традиционно демонстрировал филигранную технику и разбивал соперника все 12 раундов. Люк выстоял, доведя дело до решения судей. Но, пожалуй, такого тоннажа ударов он не принимал за все предыдущие бои вместе взятые. После того триумфа Ломаченко только и оставалось ждать победителя схватки Комми – Лопес.

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Путь Лопеса

Теофимо получил шанс добраться до объединительного боя, пройдя гораздо меньший путь сопротивления. Поколотив несколько ноу-неймов в поединках за региональные титулы, он взобрался на лидирующие позиции в рейтинге IBF. В июле 2019 года ему необходимо было провести элиминатор с японцем Масаёси Накатани, победитель которого получал бы право сразиться за пояс по версии IBF с Ричардом Комми. К удивлению, Лопес ничего не смог поделать с защитой спортсмена из страны Восходящего Солнца и не только впервые в карьере провёл более 7 раундов, а оставался в ринге все 12 трёхминуток. Решением судей победа досталась Теофимо, но хайпа вокруг его персоны стало поменьше.

Как бы то ни было, право сразиться за пояс он получил. И надо признать, что воспользовался им на все 100%. Уже на старте второй трёхминутки он в блестящем стиле остановил Комми.

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Сначала Фимо отправил противника в тяжелейший нокдаун, а затем добил его в углу, заставив вмешаться рефери. Таким образом, Лопес вышел на бой с ненавистным ему украинцем.

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Но самое интригующее в этом поединке, даже не то, что нас ждёт бой за звание абсолютного чемпиона мира, и не то, что на ринге схлестнутся лучший технарь современности Ломаченко и шикарный панчер из США, а в отношениях соперников.

Они чем-то напоминают знаменитую конфронтацию чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Скандальный ирландец всячески донимал россиянина, травил его в социальных сетях, преследовал перед турнирами и оскорблял членов семьи. Теофимо решил действовать по тем же лекалам.

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Впервые стороны вступили в конфликт в декабре 2018 года, когда за плечами никому неизвестного Лопеса было 10 поединков. Тогда отец и тренер Теофимо заявился в один из ресторанов Нью-Йорка, где Василий ужинал вместе с командой, и устроил грандиозный скандал. Лопес-старший заявил, что его сын уже идёт за украинцем и снесёт тому голову. Ломаченко дерзко ответил, но Лопес продолжал напирать. Тогда в дело вмешалась охрана, уведя зачинщика перепалки.

Сам отец Теофимо потом утверждал, что просто хотел поздороваться, а Василий проявил неуважение и высокомерие.

Как бы то ни было, семена конфликта были посеяны, после чего в сторону Василия летели постоянные стрелы критики. Лопес упрекал Ломаченко за выбор соперников, за победы по очкам и постоянно утверждал, что у аккерманца никогда не было соперников, подобных ему.

Во время одного из поединков украинца американец сидел в первом ряду, но после боя, когда журналисты подошли узнать его впечатления о победе Василия, Фимо начал говорить, что вообще не смотрел на ринг, а «залипал» в телефон. Тем самым давая понять, что ему интересны лишь пояса Ломы, а не его навыки.

К грязной кампании подключился и Лопес-старший, который начал смеяться над уникальной системой тренировок, разработанной Анатолием Ломаченко.

В команде украинца переносили всё более-менее стоически. Да, раздражения скрывать не удавалось, и в конце концов, именно такое поведение во многом заставило «Хай-Тека» обратить внимание на Лопеса, но вместе с тем Василий благодарил соперника, что ему не пришлось прикладывать усилий для раскрутки ивента. Ну а отомстить разговорчивому оппоненту уроженец Одесской области обещал уже в ринге.

«Я определённо не собираюсь его прощать. Если у меня будет шанс сделать ему больно, то я воспользуюсь им», — говорил Ломаченко.

Сам Лопес до последнего гнёт свою линию и за несколько дней до боя обещает подарить фанам «нокаут года».

Чего нам ждать от боя?

Ломаченко – однозначный фаворит поединка. Лопес может сколько угодно говорить, что Василий стар и его время ушло, но, думается, для Фимо это что-то вроде аутотренинга. Украинец ещё не подавал признаков старения, да и 32 года ещё совсем не критический возраст.

На стороне украинца огромный опыт. Да, в профессионалах оба провели по 15 поединков, но вот в любителях у Ломаченко всё намного краше. Две золотые Олимпийские медали, награды высшей пробы чемпионатов мира и Европы и многое другое. На фоне этого, неудачное выступление Лопеса на Олимпиаде в составе сборной Гондураса (поскольку в сборную США он попросту не пробился) смотрится совсем убого.

В профи Лопес лишь один раз в жизни провёл 12-раундовый поединок, да и в том испытал проблемы. Так что, если Василий затянет соперника в поздние раунды, тот, вероятнее всего, не выдержит напора аккерманца. И все красивые речи Лопеса не должны смущать. Таковых Василий за годы карьеры наслушался вдоволь. Покончить с его доминированием обещал и Николас Уолтерс и Гильермо Ригондо, но зачастую всё заканчивается знаменитой фразой легендарного Дюрана No Mas, то есть, фактически сдачей. Такого же исхода можно ожидать и сейчас. Впрочем, прогнозы дело неблагодарное и не будем забегать наперёд.

Как бы то ни было, нам остаётся лишь ждать определяющего дня в карьере Василия и пожелать ему большой удачи.