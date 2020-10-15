Крис Сайборг не с кем драться. Реванш с Нуньес – единственный достойный вариант?

Есть только две проблемы: Жустину выступает в Bellator и враждует с Даной Уайтом.

В ночь на 16 октября на арене Mohegan Sun состоится турнир Bellator 249. Там будет на кого посмотреть: великолепный нокаутёр Патрики Фрейре, обладатель рекорда по скорости победы самбишеном (11 секунд) Авив Гозали и ещё целая плеяда интересных спортсменов. Однако ключевое внимание, как и полагается, привлекает главный бой вечера. Поединок будет женским: знаменитая Крис Жустину, больше известная по прозвищу Сайборг, сразится с Арлин Бленкоу.

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37-летняя Бленкоу, имеющая прозвище Разъярённый кулак – многоопытная девушка-боец, идущая на серии из трёх побед. Всего на счету спортсменки 20 профессиональных поединков, из которых она выиграла 13. Два последних поражения Арлен получила во встречах с Джулией Бадд, оба раза уступив раздельным судейским решением. Бадд, в свою очередь, в январе без шансов проиграла той самой Жустину, что не лучшим образом говорит о шансах Бленкоу в грядущем поединке. Почти все эксперты уверены, что Сайборг должна легко побеждать Бленкоу, что серьёзно бьёт по интриге главного боя.

В 2019 году Крис шумно перешла в Bellator, вчистую рассорившись с UFC и Даной Уайтом. После подписания контракта с новым промоушеном Жустину провела только один бой – жёстко нокаутировав Джулию Бадд в четвёртом раунде. У легендарной спортсменки необычная проблема: ей буквально не с кем драться. Для 35-летней Сайборг крайне сложно найти соперницу, которая составит ей достойную конкуренцию. Руководство Bellator тщательно прочёсывает организации рангом ниже, надеясь подыскать хороших кандидаток.

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Похожие проблемы были у Сайборг и в UFC: до появления Аманды Нуньес Крис была доминирующим чемпионом. Поражение от Нуньес за 50 секунд стало настоящей сенсацией: именно этот бой раздул конфликт между Сайборг и Даной Уайтом. У функционера и девушки-бойца были серьёзные проблемы в отношениях и раньше, но тут стороны вспомнили все обиды. В частности, Уайт заявил, что Жустину попросту боится реванша с Нуньес. Также функционер обвинил бразильянку в создании поддельного видео, очерняющего его честь.

Bellator 249: полный кард турнира с главным боем Сайборг — Бленкоу

В ответ Крис припомнила Дане старые оскорбления и сравнения её с мужчиной, которые тот делал ещё до перехода спортсменки в UFC. Сайборг утверждала, что отказалась от реванша с Нуньес только из-за невыгодного контракта, предложенного промоушеном. Спортсменка потребовала от Уайта извинений, на что функционер отреагировал крайне жёстко – отказался от любых переговоров с Жустину и заявил, что та может искать новую работу. В результате Крис сама принесла извинения за фабрикацию ложного видео, на чём стороны и расстались.

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Теперь Крис в двойственном положении. С одной стороны, она уважаемый чемпион второго по популярности промоушена мира. Но с другого ракурса не всё так хорошо: спортсменке 35 лет, время для «исторических» поединков стремительно уходит. Сайборг жизненно необходимы сильные соперники и громкие афиши.

Основной кард Bellator 249:

Крис Сайборг — Арлин Бленкоу

Патрики Фрейре — Джалил Уиллис

Рики Бандехас — Леандро Иго

Саад Авад — Мандэл Налло.



Предварительный кард:

Альберт Гонсалес — Кастриот Джема

Кристиан Эдвардс — Хамза Салим

Кайл Кратчмер — Кемран Лачинов

Джозеф Крир — Эндрю Капель

Майк Кимбел — Да’Мон Блэкшир

Стив Маури — Шон Тид

Авив Гозали — Логан Нил.



Посмотреть бои предварительного карда можно на официальном канале Bellator в YouTube, начало – в 02:30 мск. Основной кард стартует в 04:55, трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ.

Бразильянка обдумывает разные варианты, в числе прочего были разговоры даже о боксёрском бое. Но главный поединке в карьере Сайборг может провести только с одной соперницей – Амандой Нуньес. Если Bellator и UFC договорятся об «объединительном» турнире, слухи о котором периодически ходят, реванш Сайборг и Нуньес может стать реальностью. Для многих болельщиков ММА такая идея будет настоящим подарком.