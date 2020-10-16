Чудинов замирал в стоячих нокдаунах, падал, но снова вставал. Удивил даже соперника

15 октября в Минске прошёл очередной вечер профессионального бокса серии KOld Wars II. На этот раз наибольшее внимание было приковано к двум бывшим чемпиона мира – Дмитрию Чудинову и Эдуарду Трояновскому.

Но шоу уже традиционно начиналось с разминочных поединков с участием ещё вчерашних дебютантов, проспектов и джорнименов. После двух скоротечных схваток на ринг поднялся бывший временный чемпион мира в среднем весе Дмитрий Чудинов (21-7-3, 13 КО). Его соперником был небитый британец Джермейн Браун (9-0, 3 КО). Встреча проходила во второй средней весовой категории.

Ни для кого не секрет, что Ночной Волк переживает длительный спад. Чудинов не может выиграть с февраля 2018 года, а в последних 5 поединках проиграл 4 раза (при одной ничье). Но верные болельщики Дмитрия, которые ещё помнят его победы, перед каждой новой битвой своего любимца надеются, что пресловутая перезагрузка карьеры произойдёт именно сейчас и победа придёт. Так было и теперь. После годичной паузы в выступлениях кто-то ожидал, что Чудинов оставит былые проблемы позади. Тем более британец хоть и обладал прекрасной статистикой, казался достаточно неопытным, да и с соперниками калибра Дмитрия никогда не бился.

Британец падал, падал и не встал. Удары россиянина напугали команду соперника. Видео Андрей Сироткин второй раз за три месяца победил досрочно, одолев Гранта Денниса.

Нельзя сказать, что первый раунд вселял оптимизм, но Чудинов смотрелся нормально и некий сумбур можно было списать на так называемую «ржавчину» после простоя. Но уже во второй трёхминутке у болельщиков появились поводы для беспокойства. Гораздо более манёвренный британец, к тому же обладающий явным преимуществом в росте, прекрасно работал вторым номером, явно не опасаясь постоянного прессинга Чудинова. Очень скоро британец начал систематически пробивать на отходах и доносить удары до цели. Одно из таких попаданий, правым боковым, заметно пошатнуло россиянина, который после этого на мгновение словно «завис». Нередко такие случаи трактуют, как «стоячий нокдаун» и открывают счёт, но в этот раз рефери дал продолжить схватку. И, к счастью Димы, Браун не воспользовался плодами точного попадания и не развил успех. Как бы то ни было, звоночек был неприятный.

Уже в третьем раунде это был звон колокола. Дмитрий, снова увлёкшись безударным прессингом, поймал ещё один правый сбоку в челюсть. На этот раз Джермейн пробил так, что Чудинов упал, однако нашёл в себе силы подняться. Тем не менее, казалось, что такими темпами бой продлится недолго. Вскоре британец устроил настоящую бомбардировку для Ночного Волка. В какой-то момент подумалось, что лучше бы рефери остановил всё это. Но хладнокровие третьего в ринге было оправданно.

К пятому раунду экс-чемпион мира оклемался. Да, в атаке по-прежнему не получалось многое, но такого количества ударов он больше не пропускал. Джермейн пытался действовать в прежней манере, работая вторым номером, однако прицел у него явно сбился. В последних раундах Чудинов и вовсе словно пошёл ва-банк, наступая с большим количеством ударов. Но по большей части они приходились в блок или молоко. Потому повлиять на исход уже проигранного боя не могли.

По итогам восьми раундов все судьи отдали победу Брауну. Невзирая на это, отметим, что Чудинов проявил невероятную стойкость и мужество, за что его стоит поблагодарить. К слову, невиданную волю к победе и умение Чудиновым выдерживать мощные атаки отметил и британец. Браун искренне восхитился тому, что соперник выстоял до конца. Дмитрий после боя сохранял бодрость духа и заявил, что во всём виновата удмурдская кровь, которую подарила ему мама. Но всё же от себя добавим, что 34-летнему боксёру пора задуматься о будущем, ибо принимать такой урон в солидном для этой весовой категории возрасте чревато.

После Чудинова зрители увидели классный бой технарей Эльнура Самедова и Александра Подольского (победа Самедова техническим нокаутом) и яркую победу Аскара Жантурсунова в схватке с Русланом Родзивичем уже в первом раунде.

Ну а затем пришло время главного боя вечера. На ринг вышел ветеран ринга, 40-летний Эдуард Трояновский. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе бился в полусреднем дивизионе, проводя первый за год бой. После длительного простоя в соперники ему подобрали французского джорнимена Ренальдо Гарридо, за плечами которого было 27 поражений в 55 поединках.

Выбор такого соперника объяснялся желанием Эдуарда продышаться и сбросить «ржавчину» после долгой паузы. Но лёгкой прогулки и разминочного боя не получилось. В первых трёх раундах россиянин обозначил преимущество. Но затем задиристый Гарридо приноровился к манере экс-чемпиона мира, нашёл ключ к сокращению дистанции и систематически выходил в ближний бой, в котором был значительно лучше. На протяжении нескольких раундов Трояновский раз за разом пропускал очень тяжёлые, пусть и корявые удары сбоку. Трояновский застаивался, терял комбинационную работу и, откровенно, всё шло к громкому апсету.

Но в концовке Эдуард всё же собрался и вырвал решающие раунды, благодаря чему судьи и отдали ему победу. Как бы то ни было, такой успех заставляет задуматься о том, стоит ли экс-чемпиону мира и дальше пытаться вернуться на Олимп, или же в 40 лет всё же пора подумать о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь. Уж за это заслуженного мастера не упрекнут точно.