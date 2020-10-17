Гэтжи по силам нокаутировать Хабиба. Рассказываем, как такое возможно

Минул год, и «Бойцовский остров», расположенный в Абу-Даби (ОАЭ), принимает очередной турнир UFC (254), в рамках которого состоится бой года в ММА. Действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сойдётся в октагоне с обладателем временного титула Джастином Гэтжи. Большинство фанатов и специалистов полагают, что Орёл сумеет одержать 29 победу в карьере и к заметному показателю – 30-0.

Но есть нестройные высказывания о том, что у Хайлайта есть весьма ощутимые варианты совершить исторический апсет. Попытаемся представить, какие преимущества могут быть у временного чемпиона перед обладателем полновесного титула, за счёт которых он надеется стать триумфатором предстоящего противостояния.



Во-первых, Гэтжи в мае уверенно разобрал Тони Фергюсона, которого немало поклонников ММА до этого считали реальной угрозой для Нурмагомедова. Во-вторых, Хабиб будет впервые в своей жизни проводить бой, к которому он не готовился под руководством отца, ушедшего из жизни минувшим летом. В-третьих, у Джастина очень высокий процент досрочных побед – 20 из 22 (у Хабиба – 18 из 28).

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Также можно сказать, что Гэтжи является сбалансированным бойцом. Он предпочитает вести бой агрессивно в стойке, но имеет за плечами хороший борцовский бэкграунд (причём, занятия борьбой он начал ещё фактически с неосознанного возраста – в четыре года). Хабиб в последние годы также подтягивает «непрофильную» для себя ударку, но всё же не делает на неё ставку.



К тому же нынче Джастин дерётся уже не столь опрометчиво и бесшабашно как тогда, когда он только появился в UFC. Досрочные поражения от Порье и Альвареса охладили его горячий пыл и лихие атакующие порывы. Он сделал из этих проигрышей правильные выводы, стал более осмотрительным и, как следствие, пропускает меньше ударов, в его действиях в октагоне начал проявляться холодный расчёт.

У Джастина очень хороший тренер. Если вы видели его последний бой, тренер давал ему очень хорошие советы.

В итоге Гэтжи снова вернулся на победную тропу. Каждого из трёх оппонентов – Вика, Барбозу и Серроне – он удосрочил в первом же раунде, а затем расправился и с самим Фергюсоном. В бою с последним Джастин был и техничен, и дисциплинирован, а также выглядел свежим, собранным, сфокусированным и уверенным в собственных силах. И, безусловно, достигнутый им в том бою результат оказал на него очень вдохновляющее воздействие.

К тому же, в предстоящем поединке с Хабибом Гэтжи в случае поражения потеряет гораздо меньше, чем его титулованный соперник. Он – претендент-андердог. Поэтому, если Джастин проиграет, любители ММА просто скажут, что чуда не произошло. Но если ему вдруг удастся одолеть Хабиба, он окажется, как говорят, на крыше мира.

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Значит, нынче мотивация и настрой у Гэтжи наверняка находятся на очень высоком уровне. «Моя уверенность в себе является сейчас моим главным преимуществом. В сочетании с моей мощью и тренерами, с которыми я работаю, это очень опасная комбинация», – утверждает Джастин.



Также Гэтжи считает, что Хабиб не сможет схватить его в середине октагона и уволочь к сетке, что, по мнению многих, является для американца наиболее опасным развитием событий боя. «У меня хорошие навыки борьбы в плане ухода от тейкдаунов, поэтому я буду их использовать», – уверяет временный чемпион.

Мои удары по голени очень неприятны. Попаду так четыре раза, и Хабиб окажется в сложной ситуации.

Несмотря на свое борцовское прошлое, Гэтжи сам редко ищет тейкдауны и известен своим агрессивным стилем боя в стойке. Джастин объясняет, почему будучи базовым борцом он не делает ставку на борьбу, так: «Я всегда был против борьбы, потому что это отнимает много сил. Я не борюсь, чтобы не тратить энергию».



Кроме прочего американец обещает сполна задействовать против Хабиба и лоу-кики. «Мои удары по голени очень неприятны для соперников. Попаду так по Хабибу четыре раза, и он окажется в сложной ситуации», – раскрывает составные своей гипотетической победы Гэтжи.



А ещё Джастин поведал журналистам о так называемых «зонах смерти», которые он намерен создавать перед соперником на протяжении всего боя. «Передо мной будут некоторые зоны, которые должны стать зонами смерти, и я должен буду пользоваться ими в те моменты, когда они будут открыты. Я хорошо умею создавать бойню, провоцировать столкновение машин, и делать эти аварии как можно чаще. Неважно, будут ли это удары в голову или по туловищу. Главное – создавать эти аварийные ситуации, когда мы будем бить друг друга. Это единственный способ победить этого парня», – заявляет Гэтжи.



И в заключение американец определяет свою конечную цель в предстоящей схватке – нокаут Хабиба: «Он глупец, если думает, что я не смогу его нокаутировать. Это делает меня самым опасным соперником для него. Он ещё не встречался с такими панчерами, как я!»

Остаться непобеждённым. Кого нужно победить Хабибу, чтобы сохранить наследие Дата поединка Нурмагомедова с Джастином Гэтжи назначена. Каковы шансы и что Орлу делать дальше.

Также интересно узнать, какие бойцовские достоинства Гэтжи отмечает сам Хабиб. Приведём его цитаты по этому поводу.



«Отец хорошо отзывался о Гэтжи. Говорил, что у него хороши и борьба, и ударка».



«У Джастина очень хороший тренер. Если вы видели его последний бой, тренер давал ему очень хорошие советы».



«У него хорошая защита от тейкдаунов. Он знает, как бороться. У него есть борцовская база и он знает, как нужно защищаться».

«Конечно, я был впечатлён его выступлением в бою с Фергюсоном. Он показал, что может драться пять раундов. Думаю, он попытается «убить» мои ноги, используя лоу-кики».



Также некоторые специалисты и любители ММА допускают, что Хабиб может сорваться в обмен ударами, чтобы доказать Гэтжи, что он тоже уже неплохо обучился этим компонентам боевых действий в октагоне. Конечно, далеко не факт, что такое произойдёт в реальности. Но в этом просматривается ещё один шанс американца на победу.



А ещё, как часто говорят, титул труднее удерживать, чем завоевать. И в этом также можно разглядеть хоть небольшое, но преимущество Гэтжи. К тому же Джастин в последнее время «поймал волну» из досрочных побед и в рейтинге P4P (лучших бойцов вне зависимости от веса) организации UFC нынче занимает весьма солидное 7-е место (Хабиб там располагается на 2-й позиции).