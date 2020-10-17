Волков ещё может стать чемпионом UFC. Многие его списали, но Драго — очень хорош

До главного турнира года в смешанных единоборствах осталась ровно неделя. Главным героем бойцовского вечера UFC 254, запланированного на 24 октября, конечно, является защищающий свой титул Хабиб Нурмагомедов. Но, помимо чемпионского поединка, на турнире будет множество захватывающих боёв. В частности, огромный зрительский интерес вызывает встреча Александра Волкова и Уолта Харриса. Россиянин по прозвищу Драго весьма популярен у болельщиков и входит в число лучших отечественных бойцов.

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Волков подписывал контракт с UFC в качестве чемпиона M-1 Global и бывшего обладателя пояса Bellator в тяжёлом весе. Награды более чем весомые, хотя принято считать, что уровень оппозиции в UFC на порядок выше. Тем не менее, Драго ворвался в главный промоушен мира легко и красиво: россиянин одержал четыре победы подряд, нокаутировав таких известных бойцов как Стефан Штруве и Фабрисиу Вердум. Однако следом что-то пошло не так: Александр проиграл Деррику Льюису и Кёртису Блэйдсу, между поражениями успев одолеть Грега Харди.

После неудачной встречи с Блэйдсом на Волкова вылился огромный шквал негатива. Недовольные поклонники осыпали Александра оскорблениями, утверждая, что тому «нечего ловить» в UFC. Как, к сожалению, чаще всего и бывает, особенно старались соотечественники: советы перебраться в баскетбол, закончить карьеру и тренировать маленьких детей шли сотнями. Заслужил ли Волков такую критику? Может, у бывшего чемпиона Bellator действительно нет шансов выиграть титул UFC?

«Играй в баскетбол, ты очень далёк от боёв». Фанаты жёстко раскритиковали Волкова в Сети Похоже, что неумение поддерживать своих бойцов в сложные моменты стало в России «доброй» традицией.

Конечно, у Александра есть недостатки. Когда россиянин ещё был в UFC непобеждённым, знаменитый Даниэль Кормье метко подметил его слабые стороны: «Волков — фантастический боец, большой парень, который может хорошо выполнять свою работу. У него хорошее кардио, хороший удар, но я считаю, что ему лучше драться пять раундов, потому что у него большой недостаток в борцовском аспекте, его постоянно заваливают и удерживают на полу. Волков чувствует себя неплохо на полу, но если долго лежать на спине, то проиграешь».

У Александра действительно есть определённые проблемы в борьбе, однако он ловко их маскирует. Волков справился даже с Вердумом, чьё уникальное джиу-джитсу давно стало нарицательным. Если же говорить про неудачный бой с Блэйдсом, то нельзя не отметить, что Драго встречался с лучшим борцом дивизиона. Да, американец перевёл Александра 14 раз, но никакого серьёзного урона россиянину нанести не смог. Волков грамотно ушёл от попыток болевых и удушающих приёмов, избежал града ударов в граунд-энд-паунде и едва не нокаутировал оппонента в четвёртом раунде.

Блэйдс после боя едва стоял на ногах. Но с такой защитой шансов у Волкова не было. Видео Александр стал автором антирекорда, пропустив 14 тейкдаунов.

Вдобавок россиянин стал первым за четыре года бойцом, которому самому удалось перевести Блэйдса в партер. Волков защитился от 44% попыток Блэйдса, что мало кому удавалось. Стандартный же показатель защиты Александра от тейкдаунов в UFC — солидные 76% (у Нганну – 71%, у Миочича – 73%). Если учесть, что Волков начал спарринговать только за три недели до боя и всё равно «передышал» американца, получается, что Александр выступил как минимум неплохо. Противника оценил даже сам Блэйдс: «Волкова было намного тяжелее бороть, чем я ожидал. У него большие и сильные ноги. Обычно, когда я вкладываю бедра, то выигрываю в позиции, но он был очень силён».

Ещё одно поражение Волкова в UFC было от Деррика Льюиса. Но тут Александр подвёл себя сам, причём максимально обидным способом: он отдал уже выигранный поединок в самой концовке, попавшись на лаки-панч Чёрного Зверя. На протяжении предыдущих 14 минут россиянин был лучше, уверенно перебивая одного из лучших ударников мира. Как отмечал сам Драго, досадная неудача стала для него отличным уроком. В следующий раз Александр наверняка поступит мудрее и не станет лезть на рожон в подобной ситуации.

Роковые 11 секунд. Самое обидное поражение в карьере Александра Волкова. Видео Драго был в шаге от важной победы, но пропустил удар в челюсть.

Если Волков ещё немного «прокачает» борьбу и сохранит свои сильные стороны – он вполне может стать чемпионом при удачном стечении обстоятельств. Почему нет? У него отличный возраст (31 год), шикарная ударная техника и едва ли не лучшая выносливость в дивизионе. С телосложением Александру тоже повезло: два с лишним метра роста, огромные руки и ноги, которыми очень удобно бить, не подвергая себя серьёзной опасности. Характер у Волкова боевой, он не унывает после неудач и не подвержен травмам. Болельщикам же можно посоветовать поддерживать соотечественников всегда, а не только во время триумфов. Большие победы к Волкову ещё обязательно придут. Первой жертвой Драго должен стать Уолт Харрис.