«Готовьте последний доллар, и я разобью лицо Хабибу». Гэтжи начал атаку на Нурмагомедова

Джастин угрожает Хабибу, обещая в бою с ним не быть как… Как кто?

«Бойцовский остров», расположенный в Абу-Даби (ОАЭ), 24 октября примет турнир UFC 254, в рамках которого состоится главный бой 2020 года. Действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет противостоять обладателю временного титула Джастину Гэтжи. До боя остаётся уже меньше недели, и Гэтжи начал первые атаки на Хабиба, пообещав разбить ему лицо и назвал его очень обидным для русского человека словом. Сможет ли Джастин хоть что-то противопоставить Нурмагомедову?

Гэтжи: попытаюсь разбить Хабибу лицо. Обещаю

«Если бы самбо было простым, оно бы называлось джиу-джитсу»

Гэтжи приступил к так называемому треш-току, что переводится с английского как пустая болтовня, которая при этом имеет агрессивный оттенок. Собственно, элементы треш-тока можно регулярно слышать в обычных уличных драках. В UFC в последнее время это стало неотъемлемой частью шоу. Хабиб пять лет назад уверял, что не занимается треш-током, а просто говорит правду. Конечно, он немного лукавит. Судите сами.

Перед боем с бразильцем Тиаго Таваресом на взвешивание Нурмагомедов вышел в майке, на которой было написано следующее: «Если бы самбо было простым, оно бы называлось джиу-джитсу». Это практически национальная религия для народа Бразилии, поэтому этой футболкой российский боец оскорблял, по сути, весь народ страны.

«Никто не побьёт этого парня». Почему Хабиб никогда не проигрывает? У Нурмагомедова почти нет слабых мест. Найдёт ли их Джастин Гэтжи?

«Один чемпион всегда выйдет на бой. А ссыкун будет сниматься»

Ещё один крупный конфликт, связанный с треш-током, случился у Хабиба с Артёмом Лобовым, который дружит с Конором Макгрегором. Лобов давал интервью Ютуб-каналу «ММА тематика» и рассуждал, что Конор выходил на бой даже с травмой крестообразной связки колена, а Хабиб готов сняться с поединка из-за одного чиха.



«Один чемпион всегда выйдет на бой. А ссыкун всегда сниматься с боя», — заявил Артём.



Конечно, Нурмагомедова это задело. И за несколько дней до боя на UFC 223 он нашёл Лобова, схватил его и ударил по затылку. Резонанс был огромным. Затем 5 апреля в Бруклине Конор и его команда атаковали автобус, в котором находился Хабиб. Они бросали различных предметы в автобусы, но охрана внутрь их так и не пустила. Конор сознался в преступлении, сам пришёл в полицию, которая наложила на него крупный денежный штраф.

Лобов стал известным, получив подзатыльник от Хабиба. Сейчас «Легенда» возвращается в ММА Русского Молота называют величайшим бойцом всех времён. Но это лишь популярная шутка.

«Давайте схватим эту крысу»

Очевидно, именно с Конором у Хабиба были самые жёсткие треш-токи. Нурмагомедов издевался над ирландцем, называя его англичанином, зная, как гордится Макгрегор своим происхождением. Ирландец в ответ называл его крысой.



«По Хабибу легко попасть. Его стиль слишком прост и предсказуем. Я с лёгкостью отправлю на пол. Давайте схватим эту крысу. Он никогда не имел дело с ирландскими гориллами».

«Титул Хабиба ничего не значит». Конор смеялся над Орлом, а потом просто сдался. Видео Ровно 2 года назад случился самый большой бой в истории UFC. Нурмагомедов «задушил» Макгрегора.

Конфликт с Тимати и Кридом

Порой треш-токи Хабиба выходила за пределы спорта. Так, у него был конфликт с известными реперами Тимати и Егором Кридом. Последний планировал выступить в Дагестане, однако за день концерт внезапно отменили, объяснив это тем, что песни исполнителя развращают людей и не соответствуют религии.

Нурмагомедов высказался в социальных сетях, что Дагестан ничего не потеряет от отмены такого никчёмного концерта. Тимати вступился за Крида, с которым на тот момент вместе работал в «Блэк Стар». Он призвал Хабиба уважать чужое мнение и не лезть туда, где не очень разбирается.

«Я выйду и разобью ему лицо»

Вот и пришло время Джастина Гэтжи вступить в перепалку с Хабибом. Он долго отмалчивался, но всё-таки заговорил. И как заговорил! Сразу пообещал разбить лицо российскому бойцу и сказал, что не будет действовать как {неприличное выражение} (тут Гэтжи использовал слово, которым в русском языке ещё называют самку собаки. – Прим. «Чемпионата»).



«Я выйду и попытаюсь разбить ему лицо. Обещаю. Ставки высоки. Этот бой может изменить мою жизнь. Я готов, и можно ставить последний доллар, что я не буду действовать как {неприличное выражение}».



Интересно, какой смысл Джастин вложил в эти слова относительно своего поведения в октагоне 24 октября. Неужели он откажется от чего-то из своего фирменного стиля? Гэтжи является вполне сбалансированным бойцом. Он агрессивен в стойке, хотя имеет солидное прошлое в занятиях борьбой. Возможно, он хотел сказать, что не будет бросаться бесшабашно в бой, как делал раньше, а будет более спокойным и рассудительным. В любом случае ждать осталось совсем недолго.