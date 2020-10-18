Хабиб – США – 6:0. В UFC Нурмагомедов выносит американцев в одну калитку

В рамках турнира UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сразится в октагоне с обладателем временного титула Джастином Гэтжи. Последний станет уже седьмым американским соперником в карьере дагестанского Орла. Все свои бои против американцев Нурмагомедов провёл в рамках турниров UFC. Причём, из девяти его последних соперников шестеро были представителями США.

Рекорд по количеству тейкдаунов

Впервые Хабиб встретился с американцем в своём юбилейном, 20-м официальном профессиональном бое в мае 2013 года на турнире UFC 160 в Лас-Вегасе. Тогда его соперником стал Абель Трухильо. Именно в этом поединке Хабиб продемонстрировал, что является настоящей кардиомашиной, установив рекорд UFC по количеству тейкдаунов – 21 раз бросив соперника на настил октагона за 15 минут боя.



Трухильо вошёл в клетку после серии из пяти побед кряду, но не имел шансов против Орла. В привычном для себя стиле Хабиб тотально доминировал над оппонентом. Он имел шансы завершить бой уже в первом раунде, активно использовал тактику граунд-энд-паунд, но американцу всё-таки удалось вытерпеть и дотянуть до финального гонга. Односторонний характер схватки был отображён на судейских записках – единогласное решение со счётом 30-27.

Уничтожение ветерана

В следующем бою соперником Хабиба снова стал американец. В Канаде, на шоу UFC 165 в сентябре 2013 года ему противостоял опытный базовый борец Пэт Хили, который к тому времени проводил профессиональные бои по ММА уже на протяжении 12 лет и имел за плечами 45 официальных схваток.



Первые два раунда прошли в агрессивных разменах в стойке, где бойцы «торговали» тяжелыми размашистыми ударами. Хили всё время пытался наступать, а Хабиб действовал на контратаках. В заключительном раунде Орёл стал делать упор на борьбу, постоянно проводя тейкдауны и нанося удары в партере. В результате Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей, а в послематчевом интервью Джо Рогану попросил у похвалившего его Даны Уайта предоставить ему тайтл-шот.

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Замена Тони Фергюсону

Третий бой против американца Хабиб проводил после почти двухлетнего простоя, вызванного разрывом крестообразных связок колена, а затем переломом ребра. В апреле 2016 года его соперником вместо травмировавшегося Тони Фергюсона стал дебютант UFC Даррелл Хорчер.

Лишь в самом начале боя Нурмагомедов выглядел немного «поржавевшим» после долгой паузы в выступлениях, но затем он взялся за дело, которое умеет делать лучше всего – захваты и броски. То, что Орёл не успел закончить в первом раунде, он завершил во втором. Поединок был остановлен рефери после того, как находящийся сзади Хабиб неустанно наносил по стоящему на коленях и закрывшемуся руками в пассивной обороне сопернику безответные удары. Для Хорчера бой с Нурмагомедовым стал последним официальным поединком в карьере.

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Кимура для американской «Угрозы»

В ноябре 2016 года в рамках шоу UFC 205 Хабиб сошёлся в установленном на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден октагоне со своим четвёртым соперником из США. Майкл Джонсон в своём предыдущем бою нокаутировал соотечественника Дастина Порье.



Бои такого высокого уровня редко получаются настолько односторонними. Но здесь был именно тот случай. 140 из 190 выброшенных Нурмагомедовым в этой схватке ударов достигли цели. Преодолевать защиту опытного соперника Хабибу не составляло никакого труда, он, по сути, насмехался над Джонсоном. У последнего ещё что-то получалось противопоставить Орлу в первом раунде, но второй и третий отрезки боя прошли при полном доминировании дагестанца. В них американец нанёс по Хабибу лишь 4 из 26 выброшенных удара, а Нурмагомедов попал за это время 91 раз. Завершена же схватка была болевым приёмом на руку американца (кимурой).

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Укрощение «Яростного Эла»

Победа над пятым оппонентом из США принесла Хабибу долгожданный титул чемпиона UFC. В апреле 2018 года, после очередного срыва боя с Тони Фергюсоном, ставший вакантным после продолжительной неактивности в выступлениях Конора Макгрегора чемпионский титул Нурмагомедов оспаривал с американцем Элом Яквинтой.



Ни один из раундов прошедшего в Нью-Йорке боя нельзя было назвать даже примерно равным. Дагестанский Орёл победил тотальной доминацией очередного соперника. Нурмагомедов провел полдюжины тейкдаунов, а также полностью перебил Яквинту по точным ударам – в соотношении 172 к 43. Что, естественно, вылилось и в подавляющее преимущество на судейских карточках – 50-44, 50-43 и 50-43.

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Удушение «Бриллианта»

Последнюю на данное время схватку против американского бойца Хабиб провёл в сентябре прошлого года в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби на турнире UFC 242. Это была вторая защита Нурмагомедовым чемпионского титула, а в роли претендента выступал луизианский базовый джитсер Дастин Порье по прозвищу «Бриллиант», который перед этим одолел таких противников, как Энтони Петтис, Джастин Гэтжи, Эдди Альварес и Макс Холлоуэй.



Преодолев во втором и третьем раундах сложности, когда американцу удалось нанести жёсткий удар правой рукой, а затем сделать попытку гильотины, Нурмагомедов сумел завершить поединок досрочной победой. Выбравшись из сложного положения, Хабиб одержал свою 28-ю победу удушающим приёмом сзади в третьем раунде.

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Подытоживая, стоит констатировать, что пока все американские бойцы разных стилей и направлений ММА ничего не могут противопоставить представителю дагестанской бойцовской школы, который является действующим чемпионом организации-лидера в мире смешанных единоборств и который менее чем через неделю будет проводить защиту своего титула против очередного американского оппонента — Джастина Гэтжи.