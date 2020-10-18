Хабиб – США – 6:0. В UFC Нурмагомедов выносит американцев в одну калитку

В рамках турнира UFC 254, который пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сразится в октагоне с обладателем временного титула Джастином Гэтжи. Последний станет уже седьмым американским соперником в карьере дагестанского Орла. Все свои бои против американцев Нурмагомедов провёл в рамках турниров UFC. Причём, из девяти его последних соперников шестеро были представителями США.
Рекорд по количеству тейкдаунов
Впервые Хабиб встретился с американцем в своём юбилейном, 20-м официальном профессиональном бое в мае 2013 года на турнире UFC 160 в Лас-Вегасе. Тогда его соперником стал Абель Трухильо. Именно в этом поединке Хабиб продемонстрировал, что является настоящей кардиомашиной, установив рекорд UFC по количеству тейкдаунов – 21 раз бросив соперника на настил октагона за 15 минут боя.
Трухильо вошёл в клетку после серии из пяти побед кряду, но не имел шансов против Орла. В привычном для себя стиле Хабиб тотально доминировал над оппонентом. Он имел шансы завершить бой уже в первом раунде, активно использовал тактику граунд-энд-паунд, но американцу всё-таки удалось вытерпеть и дотянуть до финального гонга. Односторонний характер схватки был отображён на судейских записках – единогласное решение со счётом 30-27.
Уничтожение ветерана
В следующем бою соперником Хабиба снова стал американец. В Канаде, на шоу UFC 165 в сентябре 2013 года ему противостоял опытный базовый борец Пэт Хили, который к тому времени проводил профессиональные бои по ММА уже на протяжении 12 лет и имел за плечами 45 официальных схваток.
Первые два раунда прошли в агрессивных разменах в стойке, где бойцы «торговали» тяжелыми размашистыми ударами. Хили всё время пытался наступать, а Хабиб действовал на контратаках. В заключительном раунде Орёл стал делать упор на борьбу, постоянно проводя тейкдауны и нанося удары в партере. В результате Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей, а в послематчевом интервью Джо Рогану попросил у похвалившего его Даны Уайта предоставить ему тайтл-шот.
Замена Тони Фергюсону
Третий бой против американца Хабиб проводил после почти двухлетнего простоя, вызванного разрывом крестообразных связок колена, а затем переломом ребра. В апреле 2016 года его соперником вместо травмировавшегося Тони Фергюсона стал дебютант UFC Даррелл Хорчер.
Лишь в самом начале боя Нурмагомедов выглядел немного «поржавевшим» после долгой паузы в выступлениях, но затем он взялся за дело, которое умеет делать лучше всего – захваты и броски. То, что Орёл не успел закончить в первом раунде, он завершил во втором. Поединок был остановлен рефери после того, как находящийся сзади Хабиб неустанно наносил по стоящему на коленях и закрывшемуся руками в пассивной обороне сопернику безответные удары. Для Хорчера бой с Нурмагомедовым стал последним официальным поединком в карьере.
Кимура для американской «Угрозы»
В ноябре 2016 года в рамках шоу UFC 205 Хабиб сошёлся в установленном на знаменитой арене Мэдисон Сквер Гарден октагоне со своим четвёртым соперником из США. Майкл Джонсон в своём предыдущем бою нокаутировал соотечественника Дастина Порье.
Бои такого высокого уровня редко получаются настолько односторонними. Но здесь был именно тот случай. 140 из 190 выброшенных Нурмагомедовым в этой схватке ударов достигли цели. Преодолевать защиту опытного соперника Хабибу не составляло никакого труда, он, по сути, насмехался над Джонсоном. У последнего ещё что-то получалось противопоставить Орлу в первом раунде, но второй и третий отрезки боя прошли при полном доминировании дагестанца. В них американец нанёс по Хабибу лишь 4 из 26 выброшенных удара, а Нурмагомедов попал за это время 91 раз. Завершена же схватка была болевым приёмом на руку американца (кимурой).
Укрощение «Яростного Эла»
Победа над пятым оппонентом из США принесла Хабибу долгожданный титул чемпиона UFC. В апреле 2018 года, после очередного срыва боя с Тони Фергюсоном, ставший вакантным после продолжительной неактивности в выступлениях Конора Макгрегора чемпионский титул Нурмагомедов оспаривал с американцем Элом Яквинтой.
Ни один из раундов прошедшего в Нью-Йорке боя нельзя было назвать даже примерно равным. Дагестанский Орёл победил тотальной доминацией очередного соперника. Нурмагомедов провел полдюжины тейкдаунов, а также полностью перебил Яквинту по точным ударам – в соотношении 172 к 43. Что, естественно, вылилось и в подавляющее преимущество на судейских карточках – 50-44, 50-43 и 50-43.
Удушение «Бриллианта»
Последнюю на данное время схватку против американского бойца Хабиб провёл в сентябре прошлого года в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби на турнире UFC 242. Это была вторая защита Нурмагомедовым чемпионского титула, а в роли претендента выступал луизианский базовый джитсер Дастин Порье по прозвищу «Бриллиант», который перед этим одолел таких противников, как Энтони Петтис, Джастин Гэтжи, Эдди Альварес и Макс Холлоуэй.
Преодолев во втором и третьем раундах сложности, когда американцу удалось нанести жёсткий удар правой рукой, а затем сделать попытку гильотины, Нурмагомедов сумел завершить поединок досрочной победой. Выбравшись из сложного положения, Хабиб одержал свою 28-ю победу удушающим приёмом сзади в третьем раунде.
Подытоживая, стоит констатировать, что пока все американские бойцы разных стилей и направлений ММА ничего не могут противопоставить представителю дагестанской бойцовской школы, который является действующим чемпионом организации-лидера в мире смешанных единоборств и который менее чем через неделю будет проводить защиту своего титула против очередного американского оппонента — Джастина Гэтжи.
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