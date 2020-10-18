Почему проиграл Ломаченко? Просчёты были, но не обошлось и без странного судейства

Ранним утром 18 октября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом. Результат его оказался сенсационным. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением судей – 119:109, 116:112 и 117:111.



Сразу после завершения боя украинец заявил, что считает себя победителем, но сделал небольшую поправку, отметив, что ему нужно ещё пересмотреть встречу. В то же время Лопес на пресс-конференции упивался триумфом и выражал уверенность в том, что забрал почти все раунды. Попробуем разобраться, что произошло на деле, были ли шансы у Ломаченко победить в принципе и что его ждёт дальше.

Бой

Сама встреча началась ожидаемо. Василий в традиционном для себя стиле отдавал стартовую трёхминутку, присматриваясь к сопернику. Давние болельщики украинца уже привыкли, что первые раунды у их любимца уходят на изучение оппонента. Но Лопес умело пользовался подарком от Ломаченко и, в отличие от многих других соперников Хай-Тека не тушевался, а исправно набирал очки, банально пробивая по блокам и беря своё активностью.



Так прошёл и второй, и третий раунд. Василий эпизодически включался, красиво попадал, но делал гораздо меньше соперника, хотя и был более точным и результативным. Казалось, что после первой четверти поединка Лома включится, но он всё так же вяло, чуть ли не лениво передвигался по рингу и выбрасывал мало ударов, в то время как Лопес опять-таки банальными панчами по защите создавал видимость удачной работы.

Король был собой лишь 3 раунда. Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом! Лопес оказался не просто болтуном. Теофимо грамотно выстроил бой и удивил весь боксёрский мир.

В итоге Василию удалось по-настоящему включиться лишь с восьмого раунда. В эти моменты начали вылетать фирменные скоростные атаки, была видна красивая комбинационная работа и поверилось, что вот он — перелом. Но после мини-шторма в 8-10 раундах, Лопес приноровился и нашёл противоядие наскокам соперника. Фимо заключал соперника в объятия, клинчевал, давил весом и ждал вмешательства рефери. В итоге 11-й раунд украинцу всё-таки вырвать удалось, но в 12-м запасного плана для финального штурма не нашлось. А дальше было оглашение вердикта.

Почему Ломаченко проиграл

Здесь отмечу сразу, что ваш автор, уважаемый читатель, считает, что Ломаченко проиграл бой. Вчистую он забрал лишь четыре раунда (8-11). В первой половине ему с натяжкой можно было отдать две трёхминутки. Так что при самом оптимистичном сценарии получалась ничья. Как же так вышло, что один из лидеров Pound-for-Pound, боец с техникой, явно лучшей чем у Лопеса, проиграл важнейший бой своей жизни? Здесь сыграл роль целый комплекс факторов.



Во-первых, не будем забывать, что аккерманец не появлялся на ринге больше года. Чем старше боксёр, тем губительнее на него влияют длительные простои, а уж тем более когда речь идёт о лёгком весе, где 32 года возраст уже достаточно серьёзный.

Лучший боксёр мира в шаге от мечты. Ломаченко идёт к званию абсолютного чемпиона мира На пути у Василия задиристый и чрезмерно разговорчивый гондурасский панчер Теофимо Лопес.

Во-вторых, Ломаченко проиграл тактически. Василий явно зациклился на том, чтобы затащить Лопеса в поздние раунды и был уверен, что там-то задаст сопернику жару. Как ни странно, руководствуясь этой тактикой, он попросту отдал почти половину боя. Будем откровенны, сам Лопес в первых шести раундах не сделал почти ничего, а взял лишь то, что ему преподнесли на тарелочке с золотой каёмочкой.

Права на видео принадлежат промоутерской компании Top Rank Boxing. Ролик можно посмотреть в «инстаграме» Toprank.

В-третьих, Лома явно недооценил соперника. Возвращаясь к тактике поздних раундов, Василий, вероятно, был уверен, что неопытный Лопес будет плохо дышать в эти моменты, но Теофимо смотрелся свежим. И это, к слову, вина самого украинца, который не нагрузил противника должным образом в первой половине встречи и не измотал его точными попаданиями. О недооценке говорит и тот факт, что команда Ломаченко сама отказалась от пункта о реванше в контракте, тем самым давая понять, что не воспринимает Лопеса всерьёз. Это был грубейший просчёт, о котором ещё придётся долго сожалеть.



Ещё один момент, который помешал Василию победить, стал фактор антропометрии. Лопес оказался прав, когда запел старую песню о том, что лёгкий вес – чужая категория для украинца. Об этом после нескольких удачных схваток Ломы в этом дивизионе все как-то позабыли. И именно Теофимо показал, что зря. Боксёру из Одесской области было крайне сложно подобраться к противнику ввиду его размаха рук и очень жёсткого джеба.



И, наконец, конечно нужно отдать должное Лопесу. Да, в первой половине, как мы говорили, он просто забрал то, что ему дали. Но во второй части, когда Ломаченко начал взрываться, Фимо быстро сумел внести коррективы в свою работу и подавил натиск 32-летнего противника. Пожалуй, в этом и кроются основные причины очень горького поражения, но никак не в старости, о чём заговорили многие. Так что хоронить Василия и говорить о конце эры преждевременно. При качественной работе над ошибками он способен вернуться на вершину.

Судейство

Итоговый счёт вызвал множество пересудов. Особенно это коснулось судейской карточки Джулии Ледерман, которая насчитала 119:109 в пользу Лопеса, то есть 11:1 по раундам. Это сразу заставило говорить о том, что Василия бы сделали проигравшим при любом ходе поединка. Рассуждать об этом сложно, ведь двое других боковых дали плюс-минус адекватные цифры (8:4 и 9:3 по раундам). Но бой всё равно заставил задуматься о справедливости системы подсчёта очков.

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Ломаченко был точнее Лопеса почти в два раза, а по точности джебов обошёл соперника практически в четыре раза. То есть Теофимо по большому счёту действительно выиграл много раундов за счёт видимой активности и работы по блоку, а в чистом боксе таки проиграл. Это сразу напомнило о первом поединке Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, но и о гораздо более давнем примере – первой встрече Флойда Мейвезера с Хосе Луисом Кастильо. Тогда Кастильо был более активным и по мнению большинства победил, но судьи отдали победу Флойду, мотивируя это тем, что тот был точнее (хотя статистика показала обратное). Тот случай демонстрирует, что будь у украинца влияние Мейвезера даже той поры, он мог бы при своей филигранно точной работе рассчитывать на победу.



Но, видимо, Top Rank действительно не сильно ратовал за Ломаченко и был готов возвысить своего более молодого подопечного. Как бы то ни было, повторимся, Василий во многом сам отдал бой, потому вопрос к судьям отходит на второй план.

Что будет дальше с Ломаченко?

Очевидно, что поражение больно ударит по амбициям Василия, но он по-прежнему топ-боксёр. Разница лишь в том, что теперь его не будут опасаться так, как прежде. В целом это откроет перед ним множество вариантов.



Не знай мы амбициозности и характера Ломаченко, можно было бы спрогнозировать, что он вернётся во второй полулёгкий вес, где будет себя чувствовать очень комфортно и, вероятно, снова будет тотально доминировать. Но отказаться от выступлений в лёгком дивизионе сейчас, после поражения, значило бы расписаться в собственной слабости, а к этому двукратный олимпийский чемпион не готов.

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В лёгком дивизионе сейчас просматривается множество перспективных бойцов, которые, к тому же, могут принести потенциально очень денежные поединки. В первую очередь речь о Дэвине Хэйни и Джервонте Дэвисе. Оба достаточно габаритные и мощные, но Ломаченко сейчас не сможет перебирать соперников и вынужден будет возвращаться на Олимп, минуя все препятствия.

Наиболее реальным вариантом кажется встреча именно с птенцом промоутерской компании Флойда Мейвезера Джервонтой Дэвисом. Танк в прошлом не раз пренебрежительно высказывался о Ломе, но было видно, что он его опасается. Теперь аккерманец может показаться ему лёгкой мишенью и в таком случае, Джервонта попытается раскрутить себя ещё больше, сняв скальп именитого соперника. Думается, от такого поединка не откажется и Мейвезер, который продаст эту встречу за приличную сумму.

Ещё один вариант – экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия, который рад будет выйти на только что проигравшего украинца и решить с ним давние споры. К тому же потенциально это также очень денежная встреча. Но здесь уже вопросы к команде Василия, которая может и не согласиться на бой с оппонентом, имеющим опыт встреч даже в полусреднем весе.

Наконец, последний вариант – переход Лопеса в первый полусредний вес. Тогда все титулы снова станут вакантными, и Василий сможет попытаться их собрать. Фимо давно грозится подняться в весе, посмотрим, исполнит ли он угрозу или продолжит махать перед Василием поясами, не давая ему реванш. Как бы то ни было, Василий ещё потреплет нервы всем и в крайнем случае попробует вернуть себе титулы самым сложным образом – заслуживая титульные поединки и побеждая в них.