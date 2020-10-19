«Фанаты Хабиба — серьёзные парни, но их легко довести до слёз». Гэтжи переходит черту?

А ведь менеджер Нурмагомедова не раз призывал не шутить с людьми из Дагестана.

До главного боя года, в котором 31-летний американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи сразится с чемпионом в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, осталось пять дней. А уже за неделю до турнира UFC 254 американец начал серьёзно нагнетать обстановку. На этот раз досталось фанатам Хабиба, которые, по мнению Хайлайта, в предстоящие выходные будут рыдать. Представители Нурмагомедова предупредили Джастина, что шутки с людьми из Дагестана плохи.

«Готовьте последний доллар, и я разобью лицо Хабибу». Гэтжи начал атаку на Нурмагомедова Гэтжи жёстко оскорбил Нурмагомедова. Даже Макгрегор бы позавидовал!

«Тысячи поклонников Хабиба будут плакать»

Американец в своём очередном интервью высказал мнение относительно поклонников таланта Нурмагомедова. Несмотря на то что Гэтжи назвал их серьёзными парнями, есть ощущение, что он не до конца понимает, насколько эмоциональными они могут быть.

«Знаю ли я российских бойцов и спортсменов? Знаю немногих. Но знаю одну сумасшедшую вещь о его (Хабиба) фанатах: они самые серьёзные парни на земле, но их очень легко довести до слёз. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать. Я могу пообещать своим фанатам, что 24 октября буду представлять настоящую опасность, и она станет частью этого боя. За 25 минут поединка Хабиб будет в опасности», — резюмировал американец.

«Никто не побьёт этого парня». Почему Хабиб никогда не проигрывает? У Нурмагомедова почти нет слабых мест. Найдёт ли их Джастин Гэтжи?

Гэтжи хочет повторения истории с Конором?

Очевидно, Джастин забыл, что случилось после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда команда Хабиба буквально накинулось на Конора и его друзей. Причина была проста. Ирландец, по их мнению, несколько раз переходил черту, оскорбляя народ Дагестана и высказываясь недоброжелательно о культуре их народа.

Тогда дагестанские бойцы Зуйбара Тухугов, Ислам Махачев и брат чемпиона Абубакар Нурмагомедов напали на Конора после боя. Президент UFC признался, что ничего подобного не видел. К слову, ирландец не стал выдвигать обвинения против команды Хабиба и доводить дело до суда.

Подшучивая и издеваясь над поклонниками Хабиба сейчас, Гэтжи издевается и над командой дагестанского бойца. А они такого не прощают. Тем более что у того же Махачева сорвался его бой, так что почему бы ему не размяться теперь на команде американца. Если за пять дней до начала боя Джастин уже набросился на народ Дагестана, страшно представить, что ещё он может учудить в оставшееся до поединка время.

Менеджера Хабиба подозревали в сотрудничестве с террористами и участии в 9/11 Сейчас он самый скандальный и могущественный агент в мире ММА.

Ценный совет от менеджера Хабиба

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз чуть более чем за месяц до турнира объяснил всем отчаянным критикам Хабиба, чем может обернуться такое неуважительное поведение. Гэтжи также стоит прислушаться к мнению человека, который представляет интересы десятков бойцов из Дагестана и Чечни. Уж он точно знает, о чём говорит. И поэтому аккуратно предупредил Джастина и других быть повежливее. Все понимают, что трешток являются частью UFC, но определённые рамки приличия всё же должны оставаться.

Абдель-Азиз призвал Гэтжи избегать слова на букву b (вероятно, имеется в виду английского слово bitch), потому что семья для Хабиба всегда идёт на первом месте, а оскорбления в её сторону воспринимаются чрезвычайно болезненно. Похоже, американец затеял войну, в которой ему не выиграть.