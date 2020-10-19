Наследие Абдулманапа — «русская тактика боя». Эта система подняла Хабиба на вершину

В старом британском законодательстве существовал термин под названием «mortmain.» Буквально, это выражение означало «мёртвая рука,» и под него попадало неотчуждаемое право собственности на недвижимость, остававшееся в силе и после смерти оригинального владельца. То есть, рука давно умершего человека продолжала довлеть над данным поместьем/замком, и потомки не имели право дробить его по своему усмотрению.

Не позднее чем в грядущую субботу, в рамках UFC 254, мы увидим, распространяется ли это незримое влияние на результаты в мире смешанных единоборств. Хабиб Нурмагомедов, небитый боец и чемпион главного промоушена ММА в лёгком весе, выйдет в октагон против американца Джастина Гэтжи, обладателя временного чемпионского пояса в этой весовой категории.



Для Орла этот бой станет первым без его отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скоропостижно скончавшегося 3-го июля этого года от осложнений на фоне перенесённого коронавируса. Тренеру, чьё влияние в мире ММА стремительно выросло за последние несколько лет по мере того, как его воспитанники добивались всё более весомых успехов, было всего 57 лет на момент кончины.

Отряд Хабиба несёт потери. Но Орёл готовится к схватке с Гэтжи. LIVE! Из карда UFC 254 выбыли брат и лучший друг Нурмагомедова. Все подробности главного боя года — на «Чемпионате».

Конечно, сейчас трудно судить о том, как жизнь и смерть Абдулманапа Магомедовича повлияют на сложившуюся расстановку сил в тех дивизионах, где выступают его питомцы. Это покажет лишь время и будущие результаты. Но что повлияет — это несомненно.



Вообще, этот год оказался печально урожайным на смерти тренеров легендарных бойцов. В марте скончался Роджер Мейвезер, воспитавший своего знаменитого племянника. А в августе ушел из жизни Владимир Воронов, подаривший миру легендарного Фёдора



Емельяненко (по печальному совпадению — по той же причине, что и Нурмагомедов-старший). Но их подопечные уже достигли всего, чего могли, и обеспечили себе место в истории своих видов спорта. Работа же Абдулманапа Нурмагомедова ещё далека от завершения.

Ушёл из жизни тренер, создававший Фёдора Емельяненко. Воронову было всего 55 лет Наставник Последнего императора умер по той же причине, что и Абдулманап Нурмагомедов.

Смерть многолетнего тренера и наставника — испытание для любого бойца. Тяжесть это потери практически удесятеряется, когда тренер — ещё и родной отец. Меняются привычные восприятия, приходит понимание, что теперь надеяться надо лишь на себя. Вспомним, как в 2011-м году Джейк Шилдс, за несколько месяцев до этого достойно выступивший в чемпионском бою против легендарного Жоржа Сен-Пьера, был жестко нокаутирован Джейком Элленбергером в начале первого раунда, через две недели после смерти своего отца и менеджера. Это стало его первым досрочным поражением за более чем 10 лет, после которого его прогресс остановился, что косвенно повлияло на досрочную отставку из UFC.



Потенциальное влияние смерти Нурмагомедова-старшего на настрой Хабиба — уже само по себе важный фактор. Но успех Хабиба проторил дорогу в UFC целой россыпи российских бойцов — Рустаму Хабилову, Исламу Махачеву, Сергею Павловичу и другим. По злой иронии судьбы, именитый тренер ушел из жизни в тот момент, когда его слава всё громче и громче резонировала в мире ММА. Если в России он давно был известен как легендарный наставник, ещё до прихода в смешанные единоборства взрастивший 18 (!) чемпионов мира по самбо, то на Западе о нём знали понаслышке, и исключительно в связи с достижениями Хабиба.

Теперь же, всем стала известна т.н. «русская тактика» боя, основанная на базе боевого самбо – доминирования над соперником идеальной борьбой в сочетании с тяжелой «ударкой.» Пусть некоторых не смутит название этой тактики — на Западе мало знают нюансы многонационального российского государства (а те, кто знает, как правило, не являются поклонниками ММА), и любой уроженец России там — «Рашен,» вне зависимости от нацпринадлежности.

«Никто не побьёт этого парня». Почему Хабиб никогда не проигрывает? У Нурмагомедова почти нет слабых мест. Найдёт ли их Джастин Гэтжи?

Если в 90-е бойцовская Россия в глазах западного болельщика ассоциировалась в основном с именем Олега Тактарова, а в нулевые — с феноменальным Фёдором, то в последнее время преходящий вымпел лидера российских бойцов в руках Хабиба. И в этом велика заслуга его отца. Он был не только тренером, но и воспитателем своих сыновей и других подопечных. А его малая родина стала синонимом врожденных бойцовских качеств.



Положим, вольная борьба, самбо, и дзюдо давно были в чести у народов Дагестана, но чемпионы этих видов спорта известны лишь довольно узкому кругу любителей на региональном уровне. А растущая популярность ММА, теснящая профессиональный бокс, автоматически даёт его звёздам статус знаменитостей международного масштаба. Свидетельством тому — замечательный видео-сериал Уилла Харриса «Хроники Дагестана,» открывший широкому кругу зрителей доселе неизвестный уголок России.



Известно, что по характеру и подходу к тренировкам и жизни, Абдулманап Нурмагомедов является представителем «старой школы» — со всеми её достоинствами и лимитами. Но, на удивление многим, Нурмагомедов-старший как-то сумел связать суровый подход иных времён с требованиями современных реалий. Известно, что боевое самбо — очень хорошая база для смешанных единоборств.

«Отдал всё, что было. Меня посчитали сумасшедшим». Умер отец Хабиба Нурмагомедова Всю жизнь Абдулманап Нурмагомедов старался быть полезным людям, которые его окружали. Сможем ли мы сказать про себя то же самое?

Более того, изобретение великого Ощепкова само по себе является смешанным единоборствам, эффективно сочетая ударные и бойцовские техники разнообразных национальных боевых искусств. Шуточное выражение «если б самбо было лёгким, его бы называли джиу-джитсу» имеет, на самом деле, реальную подоплеку. Но поскольку ММА является конгломератом разных стилей, одно самбо вершин достичь не поможет.



Фёдор Емельяненко — исключение, скорее подтверждающее правило, тем более что выступал он в иное время. И тут Абдулманап показал, что способен шагать в ногу со временем, направив сына к Хавьеру Мендесу в American Kickboxing Academy. Хабиб остался выдающимся борцом, но добавил в ударной технике, а также в более эффектной комбинации её с борьбой. За ним последовали и другие воспитанники Абдулманапа. Быть может, этот широкий подход и станет самым весомым наследием Абдулманапа Нурмагомедова, а также будет иметь большой положительный эффект на развитие ММА не только в России, но и во всём мире.

«Физрук» или уникальный тренер? Кто поведёт Хабиба к главным победам в карьере Хавьер Мендес стал главным наставником Орла после смерти его отца.

Остается лишь предполагать, как кончина Абдулманапа Нурмагомедова скажется выступлении взращенных им бойцов, а также, на развитии ММА в России. Ответ на первый вопрос мы узнаем в течении ближайших нескольких месяцев, на второй понадобятся годы. «Река высыхает, остается песок, человек умирает — остается память,» гласит старая армянская пословица. Достижения Абдулманапа Нурмагомедова значительны — но ещё предстоит узнать, насколько они долговечны.



В одном мы можем быть уверенными уже сейчас. Сын великого наставника взял на себя миссию отца. Сейчас, когда команда Орла находится на виду у всех поклонников ММА, мы видим изменения и в поведении Хабиба, и в тех мыслях, которыми он делится с окружающими. Чемпион сам стал наставником и старшим для своих друзей и братьев. И память своего отца и учителя он сохранит в будущем уже своих товарищей и отчасти учеников.