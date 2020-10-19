Наследие Абдулманапа — «русская тактика боя». Эта система подняла Хабиба на вершину

В старом британском законодательстве существовал термин под названием «mortmain.» Буквально, это выражение означало «мёртвая рука,» и под него попадало неотчуждаемое право собственности на недвижимость, остававшееся в силе и после смерти оригинального владельца. То есть, рука давно умершего человека продолжала довлеть над данным поместьем/замком, и потомки не имели право дробить его по своему усмотрению.
Не позднее чем в грядущую субботу, в рамках UFC 254, мы увидим, распространяется ли это незримое влияние на результаты в мире смешанных единоборств. Хабиб Нурмагомедов, небитый боец и чемпион главного промоушена ММА в лёгком весе, выйдет в октагон против американца Джастина Гэтжи, обладателя временного чемпионского пояса в этой весовой категории.
Для Орла этот бой станет первым без его отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, скоропостижно скончавшегося 3-го июля этого года от осложнений на фоне перенесённого коронавируса. Тренеру, чьё влияние в мире ММА стремительно выросло за последние несколько лет по мере того, как его воспитанники добивались всё более весомых успехов, было всего 57 лет на момент кончины.
Конечно, сейчас трудно судить о том, как жизнь и смерть Абдулманапа Магомедовича повлияют на сложившуюся расстановку сил в тех дивизионах, где выступают его питомцы. Это покажет лишь время и будущие результаты. Но что повлияет — это несомненно.
Вообще, этот год оказался печально урожайным на смерти тренеров легендарных бойцов. В марте скончался Роджер Мейвезер, воспитавший своего знаменитого племянника. А в августе ушел из жизни Владимир Воронов, подаривший миру легендарного Фёдора
Емельяненко (по печальному совпадению — по той же причине, что и Нурмагомедов-старший). Но их подопечные уже достигли всего, чего могли, и обеспечили себе место в истории своих видов спорта. Работа же Абдулманапа Нурмагомедова ещё далека от завершения.
Смерть многолетнего тренера и наставника — испытание для любого бойца. Тяжесть это потери практически удесятеряется, когда тренер — ещё и родной отец. Меняются привычные восприятия, приходит понимание, что теперь надеяться надо лишь на себя. Вспомним, как в 2011-м году Джейк Шилдс, за несколько месяцев до этого достойно выступивший в чемпионском бою против легендарного Жоржа Сен-Пьера, был жестко нокаутирован Джейком Элленбергером в начале первого раунда, через две недели после смерти своего отца и менеджера. Это стало его первым досрочным поражением за более чем 10 лет, после которого его прогресс остановился, что косвенно повлияло на досрочную отставку из UFC.
Потенциальное влияние смерти Нурмагомедова-старшего на настрой Хабиба — уже само по себе важный фактор. Но успех Хабиба проторил дорогу в UFC целой россыпи российских бойцов — Рустаму Хабилову, Исламу Махачеву, Сергею Павловичу и другим. По злой иронии судьбы, именитый тренер ушел из жизни в тот момент, когда его слава всё громче и громче резонировала в мире ММА. Если в России он давно был известен как легендарный наставник, ещё до прихода в смешанные единоборства взрастивший 18 (!) чемпионов мира по самбо, то на Западе о нём знали понаслышке, и исключительно в связи с достижениями Хабиба.
Теперь же, всем стала известна т.н. «русская тактика» боя, основанная на базе боевого самбо – доминирования над соперником идеальной борьбой в сочетании с тяжелой «ударкой.» Пусть некоторых не смутит название этой тактики — на Западе мало знают нюансы многонационального российского государства (а те, кто знает, как правило, не являются поклонниками ММА), и любой уроженец России там — «Рашен,» вне зависимости от нацпринадлежности.
Если в 90-е бойцовская Россия в глазах западного болельщика ассоциировалась в основном с именем Олега Тактарова, а в нулевые — с феноменальным Фёдором, то в последнее время преходящий вымпел лидера российских бойцов в руках Хабиба. И в этом велика заслуга его отца. Он был не только тренером, но и воспитателем своих сыновей и других подопечных. А его малая родина стала синонимом врожденных бойцовских качеств.
Положим, вольная борьба, самбо, и дзюдо давно были в чести у народов Дагестана, но чемпионы этих видов спорта известны лишь довольно узкому кругу любителей на региональном уровне. А растущая популярность ММА, теснящая профессиональный бокс, автоматически даёт его звёздам статус знаменитостей международного масштаба. Свидетельством тому — замечательный видео-сериал Уилла Харриса «Хроники Дагестана,» открывший широкому кругу зрителей доселе неизвестный уголок России.
Известно, что по характеру и подходу к тренировкам и жизни, Абдулманап Нурмагомедов является представителем «старой школы» — со всеми её достоинствами и лимитами. Но, на удивление многим, Нурмагомедов-старший как-то сумел связать суровый подход иных времён с требованиями современных реалий. Известно, что боевое самбо — очень хорошая база для смешанных единоборств.
Более того, изобретение великого Ощепкова само по себе является смешанным единоборствам, эффективно сочетая ударные и бойцовские техники разнообразных национальных боевых искусств. Шуточное выражение «если б самбо было лёгким, его бы называли джиу-джитсу» имеет, на самом деле, реальную подоплеку. Но поскольку ММА является конгломератом разных стилей, одно самбо вершин достичь не поможет.
Фёдор Емельяненко — исключение, скорее подтверждающее правило, тем более что выступал он в иное время. И тут Абдулманап показал, что способен шагать в ногу со временем, направив сына к Хавьеру Мендесу в American Kickboxing Academy. Хабиб остался выдающимся борцом, но добавил в ударной технике, а также в более эффектной комбинации её с борьбой. За ним последовали и другие воспитанники Абдулманапа. Быть может, этот широкий подход и станет самым весомым наследием Абдулманапа Нурмагомедова, а также будет иметь большой положительный эффект на развитие ММА не только в России, но и во всём мире.
Остается лишь предполагать, как кончина Абдулманапа Нурмагомедова скажется выступлении взращенных им бойцов, а также, на развитии ММА в России. Ответ на первый вопрос мы узнаем в течении ближайших нескольких месяцев, на второй понадобятся годы. «Река высыхает, остается песок, человек умирает — остается память,» гласит старая армянская пословица. Достижения Абдулманапа Нурмагомедова значительны — но ещё предстоит узнать, насколько они долговечны.
В одном мы можем быть уверенными уже сейчас. Сын великого наставника взял на себя миссию отца. Сейчас, когда команда Орла находится на виду у всех поклонников ММА, мы видим изменения и в поведении Хабиба, и в тех мыслях, которыми он делится с окружающими. Чемпион сам стал наставником и старшим для своих друзей и братьев. И память своего отца и учителя он сохранит в будущем уже своих товарищей и отчасти учеников.
- 19 октября 2020
-
18:56
-
17:29
-
16:02
-
15:31
-
15:28
-
15:08
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:02
-
11:48
-
11:31
-
11:00
-
10:50
-
10:38
-
10:01
-
09:43
-
09:33
-
09:02
-
08:25
-
07:35
-
05:28
-
01:35
-
01:23
-
00:53
- 18 октября 2020
-
23:55
-
22:51
-
21:17
-
19:56
-
18:55
-
17:31
-
16:41
-
16:26
-
16:16