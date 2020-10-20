Хабиб впервые подтвердил реванш с Макгрегором. Но условия чемпиона Конору не понравятся

Ну вот и настала долгожданная пора медиа-дней перед турниром UFC 254. Главные герои ивента – действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель пояса временного чемпиона лиги Джастин Гэтжи, от тренировочного процесса перешли к общению с журналистами. И если Хайлайт в основном пылит и набрасывает в сторону Хабиба, провоцируя его команду на ответ, то Орла больше занимают вопросами о его планах.

Ещё полгода назад Нурмагомедов уверенно говорил о близком завершении активной карьеры бойца, сейчас же чемпион делает намёки на то, что слишком молод, чтобы задумываться о пенсии. Единственное, о чём Орёл говорит с неохотой, так это о реванше с Макгрегором. И вот, появился ещё один повод вывести эту тему на орбиту.

Конор подерётся с Порье! Макгрегор устроил бунт, но сломался под нажимом Даны Вместо Пакьяо или Хабиба ирландец встретится с Бриллиантом. Президент UFC оказался влиятельнее своего бойца.

Накануне Дастин Порье подтвердил подписание контракта на бой с ирландским экс-чемпионом UFC. Поединок состоится в январе, что прямо подтверждает и сам Конор. В это сложно поверить, но от шутейных прожектов Ноториус вернулся к реальности. Правда, реальность эта у него особенная. Минувшей ночью производитель виски расписал очередную версию поединка, состоявшегося 2 года назад. Получается, что Конор взял 3 из 4 раундов у Хабиба. И если бы тот его не задушил, вполне мог победить по очкам.

Конор уверяет, что почти победил Хабиба. Макгрегор пытается обмануть нас или себя? Ирландец регулярно разбирает этот поединок, каждый раз «побеждая всё сильнее». Когда уже он потребует отдать ему пояс?

Хабиб в понедельник, 21 октября, участвовал в эфире нескольких стримов и в итоге решил высказаться на тему возможного реванша:

«Если он победит Порье в лёгком весе, это [реванш] будет иметь смысл. Но если они подерутся в полусреднем весе, то как можно драться в 170 фунтах, а следующий бой проводить в 155 фунтах? Если хочешь пойти по лёгкому пути, то никогда не заслужишь ещё одного титульного боя. Если он будет драться в 170 фунтах — до свидания», — и это уже серьёзное заявление, должны мы вам признаться.

Для непосвящённых расскажем, в чём тут суть и почему это не понравится Конору. Возможно, Хабиб знает некоторые подробности соглашения Дастина, Конора и Даны Уайта. Но, судя по всему, ещё 5 дней назад о них не знал даже сам Дастин. Вероятно, они допускают бой в полусреднем весе, где соперникам нужно будет уложиться в 77 кг. И именно этот факт не может устроить Хабиба. Сейчас объясним, почему.

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В реальной жизни рабочий вес Нурмагомедова составляет порядка 85 килограмм. Выступает Орёл в лёгком весе, где должен уложиться в 70 кг. И он уверяет, что с задачей уже практически справился. И с точки зрения действующего чемпиона, логики и регламента, контендеры должны сражаться в том же весе. Если Дастин и Конор сговорятся на полусреднюю весовую категорию, пусть топают к Камару Усману и требуют титульник у него. Нигериец, кстати, вряд ли откажет, но вот ни Порье, ни Макгрегору эта перспектива приятной не покажется.

Так вот, если ирландец жаждет реванша и желает побиться за пояс в лёгкой весовой категории, то и претендентский бой должен проводить в ней. И гонять столько же, сколько дважды будет делать Нурмагомедов. Справедливость, вот о чём постоянно говорит Хабиб, признавая, что, если всё будет по букве закона и честно, отказать в бое Макгрегору у него не будет никаких оснований. Дивизион он зачистил, теперь каждый из претендентов будет битым.

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Да, мы отдаём себе отчёт, что публикуем этот текст до боя с Гэтжи. И понимаем, что делить шкуру неубитого медведя рановато. Но речь идёт лишь о том, что у всех нас есть реальный шанс увидеть реванш Конора и Хабиба. И нет сейчас более желанного боя как для фанатов, так и для Даны Уайта, который сделает всё, чтобы его организовать.