Хабиб впервые подтвердил реванш с Макгрегором. Но условия чемпиона Конору не понравятся

Ну вот и настала долгожданная пора медиа-дней перед турниром UFC 254. Главные герои ивента – действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель пояса временного чемпиона лиги Джастин Гэтжи, от тренировочного процесса перешли к общению с журналистами. И если Хайлайт в основном пылит и набрасывает в сторону Хабиба, провоцируя его команду на ответ, то Орла больше занимают вопросами о его планах.
Ещё полгода назад Нурмагомедов уверенно говорил о близком завершении активной карьеры бойца, сейчас же чемпион делает намёки на то, что слишком молод, чтобы задумываться о пенсии. Единственное, о чём Орёл говорит с неохотой, так это о реванше с Макгрегором. И вот, появился ещё один повод вывести эту тему на орбиту.
Накануне Дастин Порье подтвердил подписание контракта на бой с ирландским экс-чемпионом UFC. Поединок состоится в январе, что прямо подтверждает и сам Конор. В это сложно поверить, но от шутейных прожектов Ноториус вернулся к реальности. Правда, реальность эта у него особенная. Минувшей ночью производитель виски расписал очередную версию поединка, состоявшегося 2 года назад. Получается, что Конор взял 3 из 4 раундов у Хабиба. И если бы тот его не задушил, вполне мог победить по очкам.
Хабиб в понедельник, 21 октября, участвовал в эфире нескольких стримов и в итоге решил высказаться на тему возможного реванша:
«Если он победит Порье в лёгком весе, это [реванш] будет иметь смысл. Но если они подерутся в полусреднем весе, то как можно драться в 170 фунтах, а следующий бой проводить в 155 фунтах? Если хочешь пойти по лёгкому пути, то никогда не заслужишь ещё одного титульного боя. Если он будет драться в 170 фунтах — до свидания», — и это уже серьёзное заявление, должны мы вам признаться.
Для непосвящённых расскажем, в чём тут суть и почему это не понравится Конору. Возможно, Хабиб знает некоторые подробности соглашения Дастина, Конора и Даны Уайта. Но, судя по всему, ещё 5 дней назад о них не знал даже сам Дастин. Вероятно, они допускают бой в полусреднем весе, где соперникам нужно будет уложиться в 77 кг. И именно этот факт не может устроить Хабиба. Сейчас объясним, почему.
В реальной жизни рабочий вес Нурмагомедова составляет порядка 85 килограмм. Выступает Орёл в лёгком весе, где должен уложиться в 70 кг. И он уверяет, что с задачей уже практически справился. И с точки зрения действующего чемпиона, логики и регламента, контендеры должны сражаться в том же весе. Если Дастин и Конор сговорятся на полусреднюю весовую категорию, пусть топают к Камару Усману и требуют титульник у него. Нигериец, кстати, вряд ли откажет, но вот ни Порье, ни Макгрегору эта перспектива приятной не покажется.
Так вот, если ирландец жаждет реванша и желает побиться за пояс в лёгкой весовой категории, то и претендентский бой должен проводить в ней. И гонять столько же, сколько дважды будет делать Нурмагомедов. Справедливость, вот о чём постоянно говорит Хабиб, признавая, что, если всё будет по букве закона и честно, отказать в бое Макгрегору у него не будет никаких оснований. Дивизион он зачистил, теперь каждый из претендентов будет битым.
Да, мы отдаём себе отчёт, что публикуем этот текст до боя с Гэтжи. И понимаем, что делить шкуру неубитого медведя рановато. Но речь идёт лишь о том, что у всех нас есть реальный шанс увидеть реванш Конора и Хабиба. И нет сейчас более желанного боя как для фанатов, так и для Даны Уайта, который сделает всё, чтобы его организовать.
- 20 октября 2020
-
13:08
-
12:19
-
12:12
-
11:31
-
11:20
-
11:12
-
11:07
-
11:02
-
10:34
-
10:00
-
09:22
-
09:09
-
08:50
-
06:56
-
06:37
-
03:13
-
02:28
-
00:34
- 19 октября 2020
-
23:45
-
21:20
-
20:46
-
20:39
-
20:38
-
20:27
-
19:58
-
18:56
-
18:17
-
17:29
-
16:02
-
15:31
-
15:28
-
15:08
-
15:00
-
14:00
-
13:00