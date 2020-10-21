Менеджер Хабиба обучал террористов рукопашному бою. Тёмные страницы жизни Али

Али Абдель-Азиз является, возможно, самым влиятельным менеджером в мире смешанных единоборств. В ростере его компании Dominance MMA Management значатся более полусотни подопечных, включая Генри Сехудо, Коди Гарбрандта, Фрэнка Эдгара, Камару Усмана, Рафаэля Дос Аньоса, Фабрисио Вердума и многих бойцов из знаменитого зала АКА. Клиентами Абдель-Азиза являются и оба участника предстоящего в грядущий уик-энд поединка за чемпионский титул UFC в лёгком весе – Хабиб Нурмагомедов (их сотрудничество началось с 2014 года) и Джастин Гэтжи.

Али находится на постоянном контакте с главой UFC Даной Уайтом и часто участвует в организации поединков этого ведущего промоушена мира в сфере ММА. Но в то же время Абдель-Азиз пользуется весьма неоднозначной и одиозной репутацией, как в предпринимательском, так и в чисто человеческом отношениях. Он нередко устраивает перепалки, скандалы, агрессивно ведёт себя по отношению к соперникам своих подопечных и представителям их команд.



Есть у Абдель-Азиза и свои скелеты в шкафу. Наиболее тёмными страницами его весьма нетривиальной биографии являются возможное сотрудничество с террористической организацией и даже подозрения в участии в террористических актах 11 сентября 2001 года, которые устроила «Аль-Каида» (запрещённая в России организация), захватив пассажирские самолёты и протаранив ими башни-близнецы Всемирного торгового центра Нью-Йорка и здание Пентагона. Жертвами той трагедии стали около 3 тысяч человек.

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Особый резонанс этому был придан во время первой предматчевой пресс-конференции мегабоя Нурмагомедов – Макгрегор, когда во время дуэли взглядов Конор вдруг начал кричать на стоявшего неподалёку менеджера Хабиба. «А ты вообще там заткнись, Али Абдель-Азиз, сумасшедший террорист!» – с негодованием выпалил ирландец.



Этого было вполне достаточно, чтобы пишущая об ММА журналистская братия тут же начала раскручивать и муссировать тему «террористического» прошлого Абдель-Азиза. На самом деле, доказать эти обвинения в судебном порядке не удалось, а сам Али, естественно, их полностью отрицает.



Возвращаясь к негодованию Макгрегора, Конор не был бы самим собой, если бы не раскрыл более подробно эти жареные факты. «Его менеджер – грёбаный доносчик и крыса-террорист. Я вам поведаю всё в деталях! Он прилетел из Египта в Нью-Йорк 11 сентября 2001 года. Его поймали с пятью паспортами, после чего он стал осведомителем ФБР. Я не понимаю, что он делает в этой стране! По прилёте в Нью-Йорк в аэропорту вы сразу видите пограничную службу. А здесь такой человек, с таким шлейфом в биографии… И он спокойно здесь ходит. Просто невероятно!» – возмущался Notorious.

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Огласке эта почти шпионская история была предана в начале 2018 года, когда специализирующийся на ММА известный в Америке журналист Майк Рассел опубликовал масштабное расследование. Согласно его данным, Абдель-Азиз действительно пытался проникнуть на территорию США в сентябре 2001 года. Причём он пытался это сделать по поддельному паспорту. Агентам ФБР он объяснял, что пробирается в их страну, поскольку хочет заработать денег на лечение больной матери, а сам он является профессиональным дзюдоистом.

Впоследствии во время судебных заседаний Абдель-Азиз в подтверждение своих намерений заявлял о готовности предоставить свидетельство о смерти матери, а также утверждал, что приезжал в США ещё в 1996 году в составе сборной Египта по дзюдо на Олимпийские игры в Атланте. Однако, сверив эти данные, Марк Рассел обнаружил, что среди прилетевших на ту Олимпиаду египетских дзюдоистов его не было. Вместе с тем, из своих источников репортёру-расследователю стало известно, что тогда Али прибыл в США, чтобы избежать судебного преследования в Египте за мошенничество. В итоге суду не удалось доказать вину Абдель-Азиза.

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Но в тайниках прошлого одиозного менеджера есть ещё один официально зафиксированный факт. Речь идёт о фотоснимке, на котором он находится в компании членов радикальной группировки «Мусульмане Америки». Об этом рассказал в своей книге уже другой американский журналист Мартин Майер. Это объединение также подозревалось в террористических действиях. Но сам Абдель-Азиз объяснял органам правопорядка, что он всего лишь обучал этих парней технике рукопашного боя и не знал об их истинных взглядах и целях.



Ну а окончанием мутных страниц биографии Абдель-Азиза является и вовсе шпионская история. Вышеупомянутые журналисты, согласно документам американских спецслужб, установили, что будущий менеджер ведущих бойцов ММА согласился сотрудничать с органами госбезопасности США и, будучи ими завербован, внедрился в ту самую организацию, в которой он якобы преподавал боевые искусства.



Свою разведывательную деятельность на департамент полиции Нью-Йорка и ФБР Али вёл до 2011 года, когда ему удалось убедить своих боссов в том, что египетские силовики вот-вот схватят его и впоследствии казнят. В итоге Абдель-Азизу было предоставлено политическое убежище в США. Таким образом, он покончил со своим осведомительским прошлым и принялся за предпринимательскую карьеру, которая сделала его известным и очень ярким персонажем мира ММА.