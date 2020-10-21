На пляже «Бойцовского острова» Орёл и Хайлайт ответят на главные вопросы по бою. Все подробности — на «Чемпионате».

Гэтжи наговорил гадостей Хабибу и его фанатам. Сможет повторить это ему в лицо? LIVE

Ровно за трое суток до старта главного события 2020 года в мире ММА обладатель пояса временного чемпиона в лёгком весе UFC Джастин Гэтжи получит возможность в лицо высказать всё, что он говорил за глаза действующему чемпиону дивизиона Хабибу Нурмагомедову. Накануне прошла пресс-конференция участников UFC 254, в сегодня в 16:00 (мск) на пляже «Бойцовского острова» в Абу-Даби впервые перед боем Хабиб — Гэтжи встретятся его непосредственные участники.

Напомним, что Хайлайт успел уже нагородить с три короба претензий, угроз и обещаний, которые будет крайне непросто выполнить. Что же скажет претендент, когда чемпион будет находиться рядом? Случится ли скандал? Обо всём этом — в нашей онлайн-трансляции.

«Фанаты Хабиба — серьёзные парни, но их легко довести до слёз». Гэтжи переходит черту? А ведь менеджер Нурмагомедова не раз призывал не шутить с людьми из Дагестана.