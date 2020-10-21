Гэтжи наговорил гадостей Хабибу и его фанатам. Сможет повторить это ему в лицо? LIVE

Ровно за трое суток до старта главного события 2020 года в мире ММА обладатель пояса временного чемпиона в лёгком весе UFC Джастин Гэтжи получит возможность в лицо высказать всё, что он говорил за глаза действующему чемпиону дивизиона Хабибу Нурмагомедову. Накануне прошла пресс-конференция участников UFC 254, в сегодня в 16:00 (мск) на пляже «Бойцовского острова» в Абу-Даби впервые перед боем Хабиб — Гэтжи встретятся его непосредственные участники.
Напомним, что Хайлайт успел уже нагородить с три короба претензий, угроз и обещаний, которые будет крайне непросто выполнить. Что же скажет претендент, когда чемпион будет находиться рядом? Случится ли скандал? Обо всём этом — в нашей онлайн-трансляции.
Хабиб — о своих ближайших задачах в UFC
Несмотря на то, что официальная пресс-конференция Хабиб — Гэтжи начнётся только в 16:00 мск, бойцы уже высказались по массе вопросов. Орёл ещё раз подтвердил, что амбиции у него самые большие. И что он не собирается играть в скромного парня. На данный момент в рейтинге UFC лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий значится Джон Джонс. Правда, Костлявый сложил с себя полномочия чемпиона в полутяжёлом весе и пока находится в вакууме — качается и рассказывает о желании перейти в тяжёлый дивизион. Хабиб же расположился на не самом уютном втором месте.
«Мой план — досрочно победить Джастина Гэтжи. Во вторник, когда UFC обновляет рейтинги, я хочу увидеть себя на первой строчке», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу TSN.
Дана Уайт назвал поединок Хабиб — Гейджи крупнейшим в истории UFC
«Итак, в следующий поденельник станет ясно, что бой Хабиб – Гэтжи станет крупнейшим поединком, который мы сделали. Не в четверг, не в пятницу, а в понедельник», — рассказал Уайт в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.
Онлайн-трансляция пресс-конференции Хабиб — Гэтжи, где смотреть
Пресс-конференция Хабиба и Гэтжи пройдёт на пляже острова Яс, который весь мир знает, как «Бойцовский остров». Вести мероприятие будет Дана Уайт, миссией которого, в том числе, будет необходимость гасить эмоции бойцов. Посмотреть это зрелище, обещающее стать захватывающим, можно на сайте UFC.com, а также на официальных страницах промоушена в YouTube и Facebook.
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