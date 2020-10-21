Хабиба любят во всём мире. Почему в России не все болеют за Орла

Хабиб Нурмагомедов – один из самых известных российских спортсменов на планете: огромная армия фанатов ММА буквально сходит по Орлу с ума. Для заграничных болельщиков, не особо разбирающихся в российских народностях, Нурмагомедов – олицетворение несгибаемости и силы русского человека. Однако на родине у Хабиба есть огромное количество ненавистников, которые толпами набегают под любые новости про Орла и буквально брызжут негативом. Почему 24 октября многие россияне будут болеть за американца Джастина Гэтжи вместо своего соотечественника?
Благодаря своему статусу Нурмагомедов давно находится под пристальным вниманием прессы. Неудивительно, что в его карьере не обошлось без скользких моментов, за которые так любят цепляться хейтеры. В частности, много поводов дал шум вокруг поединка Хабиба с Конором Макгрегором. Орёл, имеющий образ воспитанного и хладнокровного бойца, неожиданно стал называть ирландца «цыплёнком», шутил про его «беременность» и позволял себе другие острые высказывания. После победы Хабиб так и вовсе выпрыгнул из октагона, став зачинщиком массовой драки.
Ещё до боя с ирландцем Хабиб тоже отметился с неоднозначной стороны. Орёл вместе со своими друзьями поймал в отеле бойца Артёма Лобова, который ранее позволил себе оскорбительные насмешки над дагестанцем. Нурмагомедов устроил другу Макгрегора настоящий допрос с пристрастием, сопроводив его парой подзатыльников. Учитывая, что Хабиб был окружён толпой единомышленников, а Лобов находился практически в одиночестве, поступок Орла выглядел весьма странным.
Нурмагомедов успел себя неоднозначно проявить и вне спорта. Боец приветствовал отказ артистов Егора Крида и Дони от проведения концерта в Дагестане, тем самым борясь за моральный облик граждан своей республики. Защищать своих коллег начал известный рэпер Тимати, высказавшийся предельно вежливо и корректно. Хабиб же неожиданно вышел из себя и оставил агрессивно-оскорбительный пост, выразив недовольство тем, что ему кто-то «пытается указывать». Мирить Орла и Тимати пришлось одному из самых влиятельных людей в стране — Рамзану Кадырову.
Однако главной репутационной потерей для Нурмагомедова стала нашумевшая история с бездомным. Тогда Хабиб вместе с братом Абубакаром заставил за деньги отжиматься бомжа в США, что сразу было названо издевательством. В прессе поднялся большой шум, осудили россиянина и несколько коллег по спортивному цеху. Бельгийская девушка-боец Синди Дандуа высказалась предельно жёстко: «Моё сердце болит, когда я вижу, что религиозный человек, который всё время говорит о боге, ведёт себя подобным образом». Её комментарий в «Инстаграме» горячо одобрили россияне, оставившие сотни положительных комментариев.
Разумеется, Хабиб не идеален, как и все мы. У любого человека, особенно такого популярного, легко можно найти недостатки. Однако сейчас Орёл здорово изменился. Он стал более спокойным и уравновешенным, обдумывает каждое слово и ведёт себя максимально достойно. К тому же после смерти отца Орлу пришлось взять на себя множество забот: ответственность за большое количество людей тоже прибавляет мудрости.
Но мы должны отдавать себе отчёт в том, что не всегда какие-то спорные события происходят не по вине самого Хабиба, а в силу действий его окружения. В Дубае команда Орла квартировала в идеальных условиях, под патронажем наследного принца. И там, помимо тренировочных занятий, парни развлекались как могли. В Сеть попало видео, на котором в тренировочный зал принесли удава. И бойцы отнеслись к нему как-то диковато: принялись таскать его за хвост по залу и пугать друг друга.
Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Khabib Nurmagomedov
Это видео утекло в Сеть чуть раньше, чем на канале Хабиба в YouTube был опубликован его дневник. И реакция общественности была логична – защитники животных быстро поставили под ружьё всех сторонников, и те обрушили на разгулявшихся бойцов волну негодования. Подобные вещи также явно не идут на пользу имиджу.
А в спортивном таланте Нурмагомедова никто и не сомневается: Хабиб фантастически успешно представляет Россию на мировой спортивной арене. За него можно не переживать. Но вот что-то нужно предпринимать и для того, чтобы уровень агрессии в адрес его команды снижался.
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