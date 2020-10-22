Обман или тонкий расчёт? Как Хабиб побеждает ещё до боя

Орёл шёл на перевес и штраф, чтобы закрепиться в UFC, а однажды титульный бой был сорван ещё до взвешивания.

Организм и тело атлетов — их орудия труда. В одних видах спорта меньше, в других больше, но всегда именно свою физику должен спортсмен довести до предела возможностей, чтобы стать быстрее, выше, сильнее соперников.

В бойцовских видах спорта тело спортсмена не только орудие, но ещё и оружие. Сама природа поединка так рассудила. Конечно, колоссальное влияние имеют мастерство и опыт данного спортсмена, но основа спортивного поединка — пересилить оппонента. Забить, забороть, в общем, взять верх.

При этом очень важно создать честные и справедливые условия состязаний, не допуская слишком явного изначального преимущества того или иного бойца. Так появились разделения по возрасту и весу. Если первое имело место начиная с античности, то деление на весовые категории продукт нового времени (на древнегреческих Олимпиадах спортсмены состязались в «открытом весе» во всех основных бойцовских видах спорта: борьбе, кулачном бое и панкратионе — прародителе современного ММА).

В боксе это деление было впервые озвучено в середине XVIII века, а нормализированно в конце XIX, в борьбе (классической, а затем и вольной) в начале прошлого. Категорий сперва было мало, но их количество постоянно росло, давая большему числу атлетов шанс выступать на высшем уровне. По той же дороге, но гораздо быстрее, пошёл и возрожденные в конце ХХ века смешанные единоборства.

«Готовлюсь 100 раз повалить Гэтжи». Хабиб знает рецепт победы над Хайлайтом? LIVE! Орёл и Джастин пожали друг другу руки после дуэли взглядов. Все подробности главного боя года — на «Чемпионате».

Все, кто смотрел легендарный фильм «Бешеный бык» Скорсезе, помнят, как боксёр Джейк Ламотта, в шедевральном исполнении Роберта де Ниро, сетовал на то, что не может сразиться с Джо Луисом, на что ему родной брат резонно отвечал: «Он же тяжеловес, а ты — средний вес». При всей безбашенности реального Ламотты, выход на ринг против Луиса для него закончился бы очень быстро и очень плохо.

Грядущая защита россиянином Хабибом Нурмагомедовым своего чемпионского пояс UFC в лёгком весе против американца Джастина Гэтжи порождает массу вопросов. В какой форме будет Орёл после более чем годичного простоя? Как на него повлияет очередной срыв боя с Фергюсоном и коронавирусная ситуация вообще? Как он выступит в первом бою после смерти своего отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова? Каков прогресс Гэтжи через два с половиной года после проигрыша Дастину Порье (последнему сопернику Хабиба)? Много вопросов, ответы на которые мы получим лишь после боя.

О важности превосходства в телесной мощи мы в начале статьи говорили не зря. У разных бойцов разные стили, даже в пределах одной дисциплины, но физическое превосходство является одним из главных козырей Хабиба. Это обусловлено его стилем — постоянным давлением и превосходством в борьбе. Некоторые недоброжелатели называют стиль Хабиба скучным и однообразным, но эта критика приводит только к известному варианту «собаки лают, караван идёт». Никаких резонов менять беспроигрышную тактику у небитого бойца нет.

Хабибу пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес. Всё решили граммы! Услышав заветные цифры, Хабиб лишь устало покачал головой. До боя остаётся менее двух суток.

Но это физическое превосходство достигается нелёгкой ценой. Хабиб Нурмагомедов — один из самых известных адептов практики, называемой сгонка веса. Цель её — уложиться в весовой лимит на процедуре взвешивания, а затем обратно набрать вес, близкий к повседневному. Там, где на счету каждый грамм, превосходство в массе часто становится непреодолимым преимуществом. Достигается же это разными способами — интенсивными нагрузками, специальной диетой, обезвоживанием, и даже таким рискованным, как диуретика.

Прежде чем раздастся торжествующий вопль хейтеров Хабиба, скажем, что практика эта вещь не новая, а принятие её Хабибом на вооружение отнюдь не является тайной мадридского двора. Ни Хабиб, ни покойный Абдулманап Нурмагомедов не скрывали процесс сгонки Хабибом веса, наоборот, охотно делились этой информацией.

Хабиб выступает в лёгкой весовой категории дивизиона, лимит которой 70,45 кг (155 фунтов). Именно такой вес он должен показать на церемонии взвешивания за сутки до боя. «Бытовой» вес чемпиона — 85 кг. В тренировочном лагере его обычный вес колеблется от 79,5 до 81 кг (79,5 считается оптимальным, по словам Абдулманапа Магомедовича).

За неделю до церемонии взвешивания начинается страдная пора сгонки. За 6 дней до весов он весит 78 кг, за 5 — 76,5, и так далее. В идеале на весы он поднимется на нужной отметке -70,45. По признанию самого Хабиба и других бойцов, тяжелее всего сгонять последние пару кило.

Сделав вес, Хабиб набирает почти всё, что потерял, и в октагон выходит близко к отметке в 80 кило (почти 176 с половиной фунтов). Разница, таким образом, 9 кг, или 20 фунтов. Это гарантирует Хабибу небольшое превосходство над Гэтжи, чей боевой вес — около 173 фунтов.

Как Хабиб сгоняет вес перед боем. Стоит ли победа истощения организма? Минус шесть килограмм на взвешивании. Сегодня бойцу предстоит защищать чемпионский титул.

Но эти манипуляции с весом гладко выглядят лишь на бумаге. На практике они могут привести к целому букету проблем со здоровьем, не говоря уже о влиянии на настроение и самочувствие бойца. Высоцкий, правда, пел, в одной из своих самых известных шуточных спортивных песен, «я в бане вес согнал — отлично сплю!», но это только шутка. Комбинация отчаянных попыток сбросить последние граммы и предцеремониальное возбуждение — не лучшие гаранты спокойного и здорового сна.

Возможные же проблемы со здоровьем заслуживают не просто отдельной статьи, но целого фолианта. Тут влияние и на мышечную силу, и на сердце, и на обмен веществ, и шанс на тепловой удар. Среди самых известных проблем связанные с почками и нарушением баланса электролитов (почечные проблемы создают нездоровое повышение натрия и калия в организме). В последнее время много также говорится о потенциальном влиянии радикальной сгонки на получение мозговых травм и на мозг в дальней перспективе, но здесь требуются дополнительные исследования.

То, что мы уже знаем, в последнее время приводит к разговорам о необходимости реформ. Наиболее часто предлагаемый вариант — перенесение церемонии взвешивания на самый день боя, что осложнит экстремальную сгонку. Особенно активно призывает к реформам Спортивная комиссия штата Калифорния. С другой стороны, в ONE Championship в последнее время взяли за правило проверять вес и уровень гидрации бойца в течение всей предбоевой недели.

Хабиб за сутки набрал 8 кг. Зачем он вообще умирал на взвешивании? Для чего это нужно и как такое возможно?!

Но пока правила не изменились, гоняют вовсю. Некоторые бойцы даже, случается, умышленно идут на перебор в весе и штраф ради очередной победы и бонусов. Хабиб здесь даже не самый заядлый манипулятор с собственным организмом. Его фантомный соперник Тони Фергюсон сгонял примерно аналогичный вес. Если взять легенд ММА, то разница между весами и октагоном у Жоржа Сен-Пьера составляла фунтов 20, а у Андерсона Силвы — все 25.

Последние исследования показали, что бойцы ММА в числе самых злостных «сгонщиков». По времени в сауне они впереди всех, по обезвоживанию организма — также, а по тренировкам в резиновых/пластиковых костюмах в жарком климате уступают лишь борцам.

Интересные данные были обнародованы после события UFC 241, прошедшего 17 августа 2017 года в Анахайме. Поскольку дело было в Калифорнии, данные не скрывались. Сравните разницу весов на церемонии взвешивания и перед боем:

«Пауло Коста – настоящий читер». Бразильский средневес между боями весит 100 килограмм Исраэль Адесанья уверен, что его сопернику помогают запрещённые препараты.

— Стипе Миочич: 230,5 фунта/233 (разница — 1,3%)

— Дэниель Кормье: 236,5/247 (4,4%)

— Нэйт Диас: 170/180 (5,9%)

— Энтони Петтис: 169.5/177.2 (4,5%)

— Йоэль Ромеро: 184,5/207.2 (12,3%)

— Паулу Коста: 186/213.8 (14,9%!!!!).

История ММА имеет много забавных и печальных историй, связанных с попыткой приобрести преимущество в бою. В том же 2019-м «легчайшая» Аспен Лэдд умудрилась показать разницу 135/159, то есть совершенно безумные 18%. В результате она схлопотала нокаут на 16-й секунде боя (на весах уже было видно, что место ей не в октагоне, а на больничной койке) и лишение лицензии на участие в калифорнийских ивентах.

Были проблемы в связи с этим и у Хабиба. Он не сделал вес перед боем с Абелем Трухильо, потеряв на этом 20% гонорара (что, впрочем, не помешало ему выиграть бой по решению в одну калитку, установив рекорд тейкдаунов за поединок). И, конечно, всем известно, что сгонка веса была причиной отмены третьей попытки устроить утопическую встречу Хабиба с Тони Фергюсоном.

Ну и не лишним будет напомнить о бое, который Орёл не любит вспоминать. В июле 2012 года Хабиб проводил второй поединок с UFC. Его соперником был 28-летний весьма габаритный Глейсон Тибау. Мы сейчас рассуждаем о килограммах Нурмагомедова, но до сумасшедшей весогонки бразильца ему далеко. Тибау, как он признался позднее, «гонял» с 90-95 килограммов и в период от взвешивания до поединка успевал вернуть большую часть потерянного веса.

«Я победил Хабиба». Почему рекорд Нурмагомедова считают искусственным Бразилец Тибау уверяет, что и сам дагестанец сомневается в победе.

Бразилец в октагоне выглядел значительно крупнее Хабиба, особенно угрожающе выглядели его огромные руки. Дагестанец был очень удивлён: «На взвешивании Глейсон казался мне огромным, и я не знал, как он вообще смог уложиться в вес. Но когда на следующий день он вышел в октагон, то был ещё больше». В итоге победу Хабибу отдали судьи, и это было самое спорное решение за всю профессиональную карьеру Орла. Были разговоры, что сыграли свою роль и меньшие габариты. Впоследствии и будущий чемпион освоил эту технологию.

Следя за выступлениями известных спортсменов, мы как-то забываем, что они тоже смертные люди. Верно говорят, что насколько для здоровья полезна физкультура, настолько вреден большой спорт, с его напряжениями организма до предела возможностей. Только время и результаты покажут, чем же является боевой вес для знаменитого российского бойца.