«Меня относили на балкон — подышать». Самые сложные весогонки Хабиба. Видео

Весогонка – одна из самых неприятных процедур, которую проходят профессиональные бойцы. Большинство спортсменов считают сгонку лишнего веса едва ли не более сложным занятием, чем сам поединок. В октагоне больше 25 минут не проведёшь, чаще всего бой заканчивается намного быстрее. А весогонка длится неделями: организм находится в экстремальном режиме, обессиленный боец очень хочет есть, но вынужден безостановочно работать. Немудрено, что в разгар «гонки» спортсмены становятся злыми и раздражительными, если им вообще хватает сил на эмоции.

Сейчас практически никто, кроме тяжеловесов, не выступает в «родной» весовой категории. В лучшем случае бойцы сгоняют 3-5 килограмм, в худшем – 15-20. Даже если спортсмен захочет выступать в своём весе, его наверняка отговорят: очень сложно драться с соперником, который в день боя будет тяжелее на добрый десяток килограммов. Не стал исключением и Хабиб Нурмагомедов, который выступает в лёгкой весовой категории (до 70,3 кг), хотя в межсезонье весит 84-86 килограмм. Для россиянина каждая весогонка – испытание, но некоторые из сгонок были особенно тяжёлыми.

Как Хабиб вообще сгоняет вес? Приблизительно за месяц до боя начинаются упорные тренировки, за счёт которых уходят несколько килограммов. За 20 дней до взвешивания Нурмагомедов садится на диету: фрукты и овощи, минимум хлеба, отсутствие сахара, мяса и соли. В качестве «топлива» можно использовать рыбу и немного курицы, которая быстро переваривается. За неделю до поединка дагестанец начинает пить по восемь литров воды в день для «обмана» организма, за сутки до взвешивания – перестаёт пить и есть вовсе. Этого мало: всегда остаётся ещё два-три килограмма, которые сгоняются на беговой дорожке или в сауне.

Величие Хабиба преувеличено. У него не было ни одного сильного соперника У хейтеров Хабиба появилась новая отмазка. Неожиданно помогли букмекеры.

Одна из самых сложных весогонок Хабиба была перед боем с Эдсоном Барбозой. В 2017 году Орёл перенёс операцию, из-за чего пять месяцев не тренировался. В сентябре Хабиб ещё весил 91 килограмм, однако в декабрьском поединке показал на весах нужные цифры, что далось ему благодаря титаническим усилиям. Ещё труднее Нурмагомедову пришлось перед знаменитой встречей с Макгрегором: «Весогонка к бою с Конором была тяжелейшей. Семь часов до взвешивания шли, как семь месяцев. Несколько раз меня рвало. Команда относила меня на балкон, чтобы подышать воздухом. Ходил в солнцезащитных очках, потому что при обезвоженном организме свет сильно режет глаза».

Есть в багаже Хабиба и проваленная весогонка. В мае 2013 года он не сумел сделать вес перед поединком с Абелем Трухильо, из-за чего часть гонорара пришлось отдать сопернику. Нурмагомедов показал на взвешивании солидные 72 килограмма, что не помешало ему красиво расправиться над Трухильо: россиянин установил уникальный рекорд промоушена по количеству тейкдаунов, 21 раз опрокинув американца на канвас.

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Но самым громкой и скандальной стала сгонка веса перед несостоявшимся боем Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. Хабибу стало плохо в сауне за несколько часов до официального взвешивания – у Орла начались сильные боли в печени. Бойца на машине скорой помощи увезли в больницу, где врачи категорически настояли на отмене поединка. Будем надеяться, что подобного с российским спортсменом больше не повторится. На последней пресс-конференции перед поединком с Джастином Гэтжи уроженец Дагестана заверил, что сгонка веса идёт по графику и взвешивание пройдёт успешно. Будем надеяться, что так всё и будет: отмена чемпионского боя станет ударом по всем любителям ММА.