Хабиб снова полностью разделся! Когда объявили вес, Орёл с облегчением выдохнул. Видео

Ни для кого не секрет, что для большинства бойцов весогонка – крайне непростая задача. Практически на каждом турнире минимум один-два спортсмена не могут уложиться в необходимый вес. Вот и за Хабиба Нурмагомедова накануне UFC 254 было несколько боязно: россиянину нужно было показать на весах 70,3 килограмма, хотя в межсезонье он весил около 85. Тем более что в карьере Орла уже были неудачные сгонки веса, однажды его в результате и вовсе увезли в больницу в тяжёлом состоянии.

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На контрольное взвешивание Нурмагомедов пришёл откровенно измученным. Для того, чтобы сделать вес, дагестанцу пришлось полностью раздеться: точно так же, как это было перед его последним поединком с Дастином Порье. Однако всё было не зря: истощённый Хабиб показал на весах идеальные цифры, уложившись в лимит лёгкой весовой категории. Орёл не был уверен в успехе и после объявления результата выдохнул с заметным облегчением, обхватив лицо руками.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC on BT Sport в Твиттере».

Его можно понять: после такого мучительного процесса весогонки было бы огромным разочарованием провалить взвешивание из-за сотни лишних граммов. С души бойца наверняка упал огромный камень. Но когда удовлетворённый Нурмагомедов позировал для фотографий, на него было тяжело смотреть – истощённый и бледный боец чуть ли не раскачивался перед объективами. Его можно понять, ведь за последнюю неделю пришлось скидывать больше килограмма в день.

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Теперь Хабиб, как и его соперник Джастин Гэтжи, будет усиленно «отъедаться» перед поединком. В октагон россиянин и американец выйдут уже совсем другими людьми – за сутки оба отдохнут и наберут минимум по десятку килограммов. Всё ради того, чтобы показать великолепный бой в Абу-Даби. Во всяком случае, глава UFC Дана Уайт уже сейчас называет поединок Хабиб – Гэтжи самым большим в истории промоушена.