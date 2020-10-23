Хабиб сам не смог подняться на весы. Он вообще сможет выйти на бой?! Видео

В последние годы доминирования Нурмагомедова в лёгком весе одной из главных интриг (если не главной) становился не сам бой, а шоу под названием «Взвешивание». Перед сегодняшней процедурой все понимали, что действующий чемпион, которому 24 октября предстоит защита своего титула, должен был менее чем за шесть дней согнать 8,5 килограмма. Его оппонент по главному бою на UFC 254 Джастин Гэтжи должен был справиться с куда более простой задачей.

Хабиб и Гэтжи сделали вес. Бой на UFC 254 будет носить статус титульного. LIVE! Все российские бойцы уложились в свои весовые категории! Главные подробности боя года — на «Чемпионате».

И события, произошедшие ранним утром в пресс-центре «Флэш Форума», показали, почему Хабиб постоянно говорит о лимите в 30 боёв за профессиональную карьеру. Подобное обращение со своим организмом, даже при наличии суперсовременных методик восстановления, слишком большой стресс. А в том, что мультимиллионеру Нурмагомедову доступны ультрасовременные препараты и программы, сомневаться не приходится.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в «твиттере» ESPN MMA.

Тем не менее мы уже были свидетелями ситуации, когда Орёл попадал в больницу уже накануне взвешивания. Скандал тогда был, конечно, громкий, но больше переживаний было не за сорванный бой с Фергюсоном, а за тот урон, который понёс организм чемпиона. Перед UFC 254 в команде Нурмагомедова всё шло по отработанному годами графику.

Хабиб снова полностью разделся! Когда объявили вес, Орёл с облегчением выдохнул. Видео В лимит Нурмагомедов уложился, но по измождённому лицу видно, насколько тяжко пришлось чемпиону.

Сам Хабиб на пресс-конференции в среду старался не расходовать понапрасну энергию, был чуть медлителен и даже меланхоличен. Впереди было многочасовое испытание в виде финальной сушки. И судя по тому, что мы увидели на взвешивании, на сей раз это было по-настоящему серьёзное испытание. Осложнялось всё тем, что проводилось оно ранним утром по местному времени. И начинал процедуру действующий чемпион.

Резоны все очевидны, тут каждая секунда на вес золота. Хабиб выглядел откровенно измождённым, видно было, как он экономит энергию, не совершая ни единого лишнего движения. Когда ему принесли большое полотенце, стало понятно, что вновь придётся избавляться от всей одежды. Такая же ситуация была и перед боем с Порье. Хабиб разделся и собрался ступить на весы.

Казалось бы, небольшая высота, но Хабиб, после некоторого замешательства, воспользовался возможностью опереться на руки двух весьма габаритных сотрудников UFC, чтобы сделать этот шаг наверх.

Обман или тонкий расчёт? Как Хабиб побеждает ещё до боя Орёл шёл на перевес и штраф, чтобы закрепиться в UFC, а однажды титульный бой был сорван ещё до взвешивания.

Уверен, у каждого из вас был такой момент, когда внутри гуляет шальной холодок. В основном это случается тогда, когда ты не уверен в исходе очень важного дела, результат которого зависит только от тебя. Или, как в данной ситуации, не зависит от тебя совсем. Ты сделал всё, что мог, выложился полностью, и теперь осталось лишь увидеть цифры на шкале весов. Рефери на весах дал добро, и Хабиб с облегчением закрыл лицо руками.

Вес сделан, можно приниматься за восстановление. По прогнозу специалистов, да и рассказам самого Хабиба, в октагон он выйдет, полностью вернув те килограммы, от которых настойчиво избавлялся последние шесть дней. Желаем Орлу подвести себя в полной готовности к самому бою, поскольку Гэтжи выглядел на церемонии взвешивания бодрее.