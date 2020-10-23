Онлайн-трансляция боя Хабиб — Гэтжи на UFC 254. Падёт ли король лёгкого веса? LIVE!

Джастин пообещал не сдаваться, если Орёл возьмёт его на болевой приём. Все главные подробности — на «Чемпионате»

24 октября 2020 года на «Бойцовском острове», который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится самый ожидаемый российскими поклонниками ММА турнир 2020 года. Кард UFC 254 возглавит бой действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя пояса временного чемпиона Джастина Гэтжи. Ожидается, что в октагон бойцы выйдут приблизительно в 23-23:30 по московскому времени.

Изначально в карде турнира значились семь российских бойцов. Но брат Нурмагомедова Умар и лучший друг Орла Ислам Махачев по разным причинам выбыли из числа участников и драться не будут. У Ислама травмировался соперник, а кузен действующего чемпиона слёг с инфекцией.



Самые интересные и важные подробности турнира — в нашей онлайн-трансляции.