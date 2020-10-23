Онлайн-трансляция боя Хабиб — Гэтжи на UFC 254. Падёт ли король лёгкого веса? LIVE!

24 октября 2020 года на «Бойцовском острове», который расположен в Абу-Даби (ОАЭ), состоится самый ожидаемый российскими поклонниками ММА турнир 2020 года. Кард UFC 254 возглавит бой действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя пояса временного чемпиона Джастина Гэтжи. Ожидается, что в октагон бойцы выйдут приблизительно в 23-23:30 по московскому времени.
Изначально в карде турнира значились семь российских бойцов. Но брат Нурмагомедова Умар и лучший друг Орла Ислам Махачев по разным причинам выбыли из числа участников и драться не будут. У Ислама травмировался соперник, а кузен действующего чемпиона слёг с инфекцией.
Самые интересные и важные подробности турнира — в нашей онлайн-трансляции.
Участники главного боя UFC 254 Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи выйдут в октагон, ориентировочно, в 23:00 по московскому времени.
Во сколько начнётся турнир UFC 254, где смотреть
Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора Триколор. Трансляция основного карда турнира также будет доступна на телеканале РЕН ТВ.
Ранние прелимы стартуют 24 октября в 17:30 по московскому времени. Понаблюдать за схватками Александра Яковлева и Лианы Джоджуа можно будет в приложении UFC Fight Pass. Прелимы начнутся в 19:00 и будут доступны на телеканале UFC ТВ. За боями основного карда можно будет наблюдать с 21:00 мск.
Полный кард турнира UFC 254 с боем Хабиб — Гэтжи
Основной кард
Хабиб Нурмагомедов (155) — Джастин Гейджи(155)
Роберт Уиттакер (186) — Джаред Каннонье (185 )
Александр Волков (265) — Уолт Харрис (254)
Фил Хоус (186) — Якоб Малкоун (186)
Лилия Шакирова (126) — Лорен Мёрфи (126)
Магомед Анкалаев (205,5) — Ион Куцелаба (205,5).
Предварительный кард
Стефан Струве (265) — Тай Туйваса (265)
Алекс Оливейра(173*) — Шавкат Рахмонов (171)
Да Юнь Чжун (206) — Сэм Олви (206)
Кейси Кенни (140) — Натаниэль Вуд (140)
Лиана Джоджуа (126) — Миранда Маверик (126)
Жоэль Альварес (159,5*) — Александр Яковлев (155,5).
* Не уложился в лимит.
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