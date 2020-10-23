«Мочить, как в сортире». Совет первого российского чемпиона UFC – будущему?

24 октября 2020 года на «Бойцовском острове в Абу-Даби состоится самый ожидаемый российскими поклонниками ММА турнир 2020 года. Конечно, все ждут главный бой карда UFC 254 между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи, однако в турнире примут участие ещё ряд российский бойцов. Давайте посмотрим, как они провели решающую неделю на «Острове» в ОАЭ.

«Хабиб слова не ветер не бросает»

Восходящая звезда российского ММА Лиана Джоджуа проведёт свой поединок против Миранды Маверик. Несмотря на то, что она застряла на 12 часов в аэропорту перед прилётом сюда, подготовка у Лиана была самая серьёзная. Регулярные кардиотренировки – неотъемлемая её часть.

Но и про веселье девушка не забывает. На одном из видео в социальных сетях она показала, как намокла её майка после тренировки. Выражение «выжимать можно» приобрело весьма конкретный смысл.

А ещё Лиана скромно призналась, что немного стесняется подходить к Хабибу Нурмагомедову из-за его известности, но при этом многому у него учится и воспринимает его как пример для себя.

«Я бы, может, и могла к нему подойти, но меня смущает большое количество людей рядом с ним. Я стеснительный человек и не могу подойти к такой толпе.



К Хабибу очень хорошо отношусь, он один из самых дисциплинированных в этом спорте.



Нурмагомедов очень сильный как личность — каким он себя преподносит, таким и является в жизни. Слова на ветер не бросает. Очень его уважаю и очень за него болею. Я бы ему много чего сказала. Хорошего, конечно же».

«Мочить, как в сортире»

Именно такое пожелание дал ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров россйскому бойцу ММА Александру Волкову перед поединком на турнире UFC 254 с Уолтом Харрисом. Сам Александр уверяет, что плодотворно подготовился к бою и прибавил во всех компонентах.

«Настрой у меня боевой! Я чувствую, что прибавил во всех аспектах, теперь осталось это всё реализовать. Тяжёлая работа всегда даёт результат», — написал Волков в социальных сетях.



На взвешивании Волков оказался на 5 кг тяжелее Харриса, при этом успешно сдал вес.

«Достоинство лошади не в седле»

Российский боец Ислам Махачев остался без соперника на турнире UFC 254 после того, как тест его соперника Рафаэля дос Аньоса дал положительный результат. Однако это не повод расстраиваться, тем более, что бойцы встретятся 14 ноября. Махачев продолжает подготовку в Дубаи и выложил интересную фотографию на лошади, к которой приложил не менее интересную цитату.



«Достоинство лошади не в седле, а красота человека не в одежде. Не знаю, чьи это слова, но я с ними согласен».

«И такой день придёт»

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова также должен был принять участие в турнире, но, как и Ислам Махачев, не выступить в Эмиратах. Только в отличие от ситуации с Махачевым болезнь настигла самого россиянина. Умар был даже госпитализирован в Дубае с высокой температурой. У него был диагностирован грипп. Но он не унывает и выложили фотографию с чемпионским поясом UFC, на которой позирует его брат Усман.



«И такой день придёт. Иншаллах», — подписал Умар Нурмагомедов.

Скромные Анкалаев и Яковлев

А вот другой российский боец Магомед Анкалаев избежал всех трудностей с болезнями и карантином, успешно сделал вес и готовится к поединку с Ионом Куцелабой. Магомед не ведёт социальных сетей и ведёт максимально закрытый образ жизни. Что становится понятным из его последнего интервью «Чемпионату».

«Я бы расстроился от остановки боя, если б был на ногах». Анкалаев — о реванше с Куцелабой Магомед знает, как победить Иона, и понимает его реакцию на остановку первого их боя.

Александр Яковлев сразится с Жоэлем Альваресом в предварительном карде турнира в Абу-Даби. Яковлев самый опытный наш боец UFC и, пожалуй, самый не разрекламированный. Александр долго бьётся и идёт к успеху и остаётся пожелать ему всяческих удач 24 октября.

«Скучаю по тебе, отец»

И, конечно же, сам Хабиб Нурмагомедов, о подготовке которого и так написано много. Но самый важный пост он выложился за день до боя и посвятил его своему отцу Абдулманапу, который умер 3 июля 2020 года.

«Скучаю по тебе, отец», — написал Хабиб и приложил к посту трогательное видео.