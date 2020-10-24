Хабиб сетовал, что драться в одном карде с близкими тяжело. В итоге никого не осталось

Считанные часы остаются до старта турнира UFC 254. Конечно, в основном все судачат лишь о главном поединке шоу, в котором чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул от посягательств временного чемпиона Джастина Гэтжи. Об этой встрече говорят и люди весьма далёкие от ММА и мира спорта в целом. Но всё-таки на фоне всего ажиотажа не стоит забывать, что в карде шоу пройдёт ещё 11 встреч, в том числе, с участием трёх россиян. Обойти всё это стороной было нельзя. Потому представляем вашему вниманию кард шоу UFC 254.

Команда Хабиба

11 августа 2020 года, когда о шоу UFC 254 и дате его проведения не было объявлено официально, чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов анонсировал всё самостоятельно. Тогда на своей странице в «Инстаграме» он выложил пост, сообщив, что вместе с ним на турнире выступят два его двоюродных брата и ближайший друг Ислам Махачев.



«Мы втроём вернёмся в один день на UFC 254. Абубакар Нурмагомедов, Ислам Махачев, вдобавок будет и Умар Нурмагомедов. Короче, из нашей команды будет четверо бойцов. 10 недель», — написал Хабиб.

На тот момент было ясно только то, что Орёл будет драться с Джастином Гэтжи. В отношении других бойцов ясности не было. Лига начала подбирать им соперников. Но уже в сентябре стало понятно, что отягощать себя задачей поиска противника для Абубакара Нурмагомедова промоушену не придётся. В команде решили перенести выступление спортсмена на декабрь, объяснив это тем, что именно к зиме тот выйдет на пик формы.

«Я забрал душу Фергюсона, чтобы быть здесь». Гэтжи пообещал бить Хабиба по ногам На пляже «Бойцовского острова» Орёл и Хайлайт ответили на главные вопросы по бою. Все подробности — на «Чемпионате».

Перед Исламом Махачевым открывались куда более радужные перспективы. Матч-мейкеры подобрали ему в соперники экс-чемпиона лиги Рафаэля дос Аньоса. Россиянин наконец получил оппонента с громким именем и рассчитывал за счёт победы над ним прорваться в топ-10 лёгкого веса. Но чуть более чем за две недели до шоу бразилец снялся с турнира. Ветеран лиги заразился коронавирусом. У Махачева пытались спасти октябрьское выступление и даже вызывали в соперники таких бойцов, как Тони Фергюсон и Майкл Чендлер, но интереса биться с Исламом у тех не было. В итоге в UFC просто перенесли поединок Махачев – Дос Аньос на ноябрь и, судя по всему, он возглавит одно из ноябрьских шоу в Лас-Вегасе. Так случилась вторая потеря в команде Хабиба.

Ну а за неделю до UFC 254 из карда шоу выпал и Умар Нурмагомедов. Ещё один двоюродный брат Хабиба подхватил грипп и попал в больницу в Дубае. Таким образом, его дебют в лиге был отложен уже в третий раз. В результате из всей команды Орла не осталось никого. Очевидно, что чемпион UFC сопереживает близким людям, но, возможно, биться с Гэтжи ему будет намного легче. Хабиб в прошлом не раз рассказывал, что выступать на одном турнире с товарищами ему тяжело. Более того, после UFC 242, когда Орёл победил Дастина Порье, он и вовсе заявлял, что больше не будет биться в одном карде с друзьями. Что же, волей-неволей так и происходит. Из всей большой команды в октагон выйдет только сам чемпион UFC.

Основной кард:

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье

Александр Волков —

Фил Хоуэс — Якоб Малкоун

Лилия Шакирова — Лорен Мёрфи

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.



Предварительный кард:

Стефан Штруве — Тай Туйваса

Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов

Да Юнь Чжун — Сэм Элви

Кейси Кенни — Натаниэль Вуд

— Миранда Маверик

Жоэль Альварес — Александр Яковлев. Роберт Уиттакер — Джаред КанноньеАлександр Волков — Уолт Харрис Фил Хоуэс — Якоб МалкоунЛилия Шакирова — Лорен МёрфиМагомед Анкалаев — Ион Куцелаба.Стефан Штруве — Тай ТуйвасаАлекс Оливейра — Шавкат РахмоновДа Юнь Чжун — Сэм ЭлвиКейси Кенни — Натаниэль Вуд Лиана Джоджуа — Миранда МаверикЖоэль Альварес — Александр Яковлев.

Волков, Анкалаев, Яковлев

Кроме Нурмагомедова в карде шоу выступят ещё три россиянина. Первым из них в клетку выйдет ветеран ММА Александр Яковлев. Ураган с севера возобновил карьеру после трёхлетнего простоя в минувшем году. В 2019-м он успел провести два боя. Сначала он победил Алекса да Сильву Коэльо, а на ноябрьском турнире в Москве в упорной схватке проиграл Рузвельту Робертсу. Теперь у петербуржца будет шанс реабилитироваться. В соперниках у него Жоэль Альварес. Испанец провалил взвешивание и будет явно тяжелее россиянина. Впрочем, Яковлеву не привыкать биться с мощными противниками. В прошлом он дрался с такими монстрами, как Дэмьен Майя и Камару Усман, так что на Альвареса сил должно хватить. Уж в мастерстве он ему не уступает точно.

Основной кард откроет схватка ещё одного россиянина. Многострадальный реванш Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы, наконец, должен состояться. Попытки организовать этот бой проваливались уже трижды (во всех случаях из-за COVID-19). И вот, наконец, похоже уже ничто не может помешать бойцам. Напомним, у Магомеда и Иона личные счёты. В феврале 2020 года Анкалаев досрочно победил представителя Молдовы, бой был остановлен рефери. Но Куцелаба настаивает, что третий в октагоне просто купился на его трюк и поверил в стоячий нокдаун, который Ион изображал, чтобы усыпить бдительность Анкалаева. Как бы то ни было, теперь у Иона есть шанс взять реванш за обидное поражение. Ну а Магомед попытается доказать, что победа в феврале не была случайной. В случае успеха он почти наверняка ворвётся в топ-10 полутяжёлого веса.

«Я бы расстроился от остановки боя, если б был на ногах». Анкалаев — о реванше с Куцелабой Магомед знает, как победить Иона, и понимает его реакцию на остановку первого их боя.

Наконец, один из самых долгожданных боёв для россиян пройдёт незадолго до мэйн-ивента. В клетку выйдут тяжеловесы Александр Волков и Уолт Харрис. Оба попробуют реабилитироваться за недавние поражения. Россиянин в предыдущем бою разочаровал болельщиков и вызвал на себя огонь критики. В главном бою одного из июньских турниров он проиграл решением судей Кёртису Блэйдсу, упустив возможность получить тайтл-шот. После той осечки защиту Александра не критиковал разве что ленивый. Так что сейчас пришло время побеждать. Тем более, соперник для этого подходящий.

Уолт Харрис зачастую делает упор на работу в стойке, что весьма подходит под стиль россиянина. Сам американец в минувшей схватке также проиграл. Его обидчиком стал Алистар Оверим. Тогда Харрис был близок к победе, но нидерландец не просто совершил камбэк, а и победил досрочно. В итоге Волков в канун шоу занимает седьмое место в рейтинге, Харрис – десятое. Да, победа явно не даст Александру шансов на титульный бой, но поможет ему в следующий раз рассчитывать на встречу с соперником из топ-6.

Другие бои

Во втором поединке шоу выступит совсем не чужая России спортсменка, боец клуба «Ахмат» Лиана Джоджуа. Девушка проведёт третий бой в лучшей лиге мира. А её соперницей станет дебютантка промоушена, экс-боец Invicta FC Миранда Маверик. Обе находятся вне топ-15 рейтинга наилегчайшего веса, но победительница, вероятнее всего, в него ворвётся. Джоджуа подходит к турниру в отличном настроении. У неё уже есть опыт побед на «Бойцовском острове». В июле Волчица досрочно победила Диану Бэлбиту и теперь попробует продлить победную серию.

В России Лиана стала чемпионкой-сенсацией. Теперь Волчица дерётся в одном карде с Хабибом Восходящая российская звезда ММА рассказала о подготовке к бою, который проведёт на самом ожидаемом турнире года в UFC.

Ещё один интригующий поединок у девушек пройдёт в основном карде. Экс-чемпионка Invicta FC в легчайшем весе Лорен Мерфи изначально должна была встретиться с Синтией Кальвильо. Но та заразилась коронавирусом незадолго до турнира. В итоге бой для Мерфи удалось спасти. Её соперницей станет первая девушка-боец UFC из Узбекистана Лилия Шакирова. Последний раз Лилия выступала на шоу Gorilla Fighting Championships, было это ещё в октябре 2019 года. Так что кондиции спортсменки после годичного простоя – настоящая загадка. Посмотрим, сумеет ли она составить конкуренцию представительнице топ-5 дивизиона UFC.

Наконец, в соглавном событии шоу выступят средневесы. Экс-чемпион лиги Роберт Уиттакер померится силами с Джаредом Каннонье. После победы над Дарреном Тиллом в минувшем бою Уиттакер снова намерен побороться за титул. Глава лиги Дана Уайт уже подтвердил, что победитель грядущей схватки получит бой с Исраэлем Адесаньей, так что аппетиты Уиттакера не преувеличены. Впрочем, Каннонье в среднем весе до сих пор не проигрывал и попробует огорчить экс-чемпиона лиги. Сам Адесанья, наверное, будет «топить» именно за Джареда. Ведь новозеландец нигерийского происхождения уже и сам выразил заинтересованность во встрече с The Killa Gorilla. В любом случае, скоро мы узнаем нового претендента на корону в среднем весе. Ждать осталось совсем чуть-чуть.