Хабиба ждёт самый неудобный соперник в карьере. Всё о главном бое года

В субботу, 24 октября 2020 года, на «Бойцовском острове», состоится бой действующего чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и обладателя пояса временного чемпиона Джастина Гейджи. В карде ивента UFC 254 значатся бои сразу пяти российских бойцов, но именно Хабиб привлекает максимальный интерес болельщиков по всему миру. Дата и время выбраны не случайно: в UFC ориентировались на Россию и старались максимально подогреть интерес к титульному бою.

UFC 254: полный кард и результаты взвешивания турнира с главным боем Хабиб — Гейджи

Битва за титул чемпиона в лёгком весе

Бой Хабиб — Гэтжи будет иметь чемпионский статус, поскольку оба бойца показали нужный вес на церемонии взвешивания. Российский боец, правда, заставил поклонников понервничать. Во-первых, он выглядел крайне измождённым, во-вторых, чтобы уложиться в лимит, ему пришлось полностью раздеться. Ну а когда чемпиону потребовалась помощь, чтобы подняться на весы, стало совсем тревожно.

Права на видео принадлежит UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

О запредельном интересе, который разрастается вокруг главного боя 2020 года, языком цифр рассказал президент UFC Дана Уайт: «Об этом бое пишут в 50 странах. 23 миллиарда показов контента. Когда разбирали детали, то посчитали стоимость подобного охвата. Это $ 700 миллионов. Вот насколько знаменит этот бой», – сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

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По меркам смешанных единоборств это просто запредельная сумма, которую мало кто мог предсказать ещё в мае, когда Гэтжи совершенно неожиданно сумел победить Тони Фергюсона. Джастин вышел на тот поединок на замену Хабибу и доказал в итоге право оспаривать титул чемпиона в лёгком весе, которым на данный момент владеет российский боец.

Статистика Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи

Особое значение бою придаёт статистика Хабиба Нурмагомедова. Он провёл 28 боёв в профессиональной карьере и не потерпел ни единого поражения. И для чемпиона крайне важно покинуть профессиональный спорт без поражений. Особенно после того, как в июле 2020-го ушёл из жизни его отец и главный наставник в жизни – Абдулманап Нурмагомедов. И это – дополнительная мотивация для Орла, чтобы победить. Его соперник же успел познать горечь поражения: на счету Гэтжи 24 поединка, в 22 из них он одержал победы.

Фото: Getty Images

Бойцы во многом очень похожи друг на друга. И у россиянина, и у американца базовым видом является борьба, оба по ходу профессиональной карьеры совершенствовали ударную технику. При этом Джастин в какой-то момент взял крен именно на работу в стойке, за что и поплатился. Два поражения, которые потерпел Гэтжи, стали следствием его безрассудного стиля ведения боя. Он принимал слишком большой урон на себя.

С тех пор американец стал мудрее и опытнее. В мае он разбил Тони Фергюсона в стойке, но действовал настолько тактически грамотно, что пропустил лишь один опасный удар. К противостоянию с Хабибом Гэтжи готовится как к главному событию в своей жизни.

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Американский боец рассказал, что большую часть гонорара от поединка на «Бойцовском острове» отдаст своей маме, которая вкладывала в него всё. И он считает, что обязан отплатить родителям тем же – обеспечить им безбедную старость. Мотивация тоже более чем солидная.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Почему Гэтжи скрывал тренировочный процесс

Подготовка Гэтжи к бою с Хабибом велась по особой методике. Об этом рассказал тренер Джастина Тревор Уиттман: «На протяжении всей карьеры я приспосабливаю свои планы на чемпионский бой. Мы с самого начала работаем над основами. Но есть одна вещь, которую, я думаю, мы смогли сделать очень хорошо, – это спрятать наше самое главное оружие.

Джастин Гэтжи – очень хороший борец, и у него очень уникальный стиль борьбы. Ему ещё не пришлось этим пользоваться. Опять же, очень сложно пойти и спланировать поединок против кого-то с борцовским стилем, если он этого прежде не показывал», – заверил наставник, уже подготовивший за свою карьеру четверых (!) чемпионов UFC.

Гэтжи сознательно не показывал свой тренировочный процесс, и, вполне вероятно, максимальные усилия приложил к возвращению борцовских навыков. Напомним, что Джастин становился чемпионом США по вольной борьбе, что крайне престижно, учитывая популярность этого вида спорта в Штатах. И это должно пригодиться Хайлайту (такое прозвище он получил за яркие выступления в октагоне и заднее сальто с верхнего края сетки), поскольку Хабиб – академик во всём, что касается партера.

Фото: Getty Images

Орёл же терпелив, он выжидает возможность пройти сопернику в ноги, стянуть его на канвас и переместить к сетке. И во время этих манипуляций от российского чемпиона ещё можно попытаться спастись, но, если ты оказался прижатым к сетке, дело плохо. Остаётся лишь выживать и надеяться на то, что сирена прозвучит раньше, чем Хабиб закончит один из своих изощрённых приёмов.

Кто фаворит боя Хабиб – Гэтжи?

Что касается физических данных, то несмотря на видимое превосходство американца, по весу и размаху рук бойцы абсолютно одинаковы. Правда, и в этом есть небольшой нюанс. Рабочий вес Хабиба во время тренировочного процесса составляет 81 килограмм. И этот вес он держит вплоть до последней недели. И только потом «сушит» организм до 70 килограмм 450 грамм. Тютелька в тютельку. Но за последующие сутки, благодаря чудесам медицины и зверскому аппетиту, возвращает себе прежний вес, получая за счёт этого определённое преимущество.

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Фаворитом боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи является российский чемпион. Но преимущество американца заключается в том, что никто не знает, что он сумеет противопоставить Нурмагомедову в плане защиты от борьбы, на которую при любых раскладах чемпион постарается перейти. Но и самому Орлу необходимо помнить о том, какой динамит заложен в перчатки Джастина. Несмотря на лёгкий вес, одного точного попадания такого мастера будет достаточно, чтобы потерять контроль над ситуацией.

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«Мой соперник жёсткий, знает, как бить руками и ногами. Он временный чемпион. Динамит в кулаках у него есть. Гэтжи хорошо бьёт ногами. Когда я хватаю соперников, всё меняется. Думаю, он лучше в борьбе, чем Конор и Дастин [Макгрегор и Порье]. Готовлю себя к тому, чтобы повалить его сто раз», – поделился ожиданиями от боя Хабиб Нурмагомедов.

«Я не буду сдаваться, если будет удушающий приём. Уснуть не страшно. Но если мне будет суждено умереть, пусть так и будет. Я готов», – заявил перед схваткой Гэтжи.

Все участники карда UFC 254

Российскому болельщику не нужно будет переживать о том, как подвести себя к бою Хабиба в максимальном настрое. В карде турнира UFC 254 состоится ещё четыре боя с участием российских бойцов: Александра Волкова, Магомеда Анкалаева, Лианы Джоджуа и Александра Яковлева. Поболеть есть за кого, и к главному поединку можно подойти в отличной форме.

Полный кард турнира UFC 254



Основной кард:



Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи

Роберт Уиттакер — Джаред Каннонье

Александр Волков — Уолт Харрис

Фил Хоуэс — Якоб Малкоун

Лилия Шакирова — Лорен Мёрфи

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба.



Предварительный кард:



Стефан Штруве — Тай Туйваса

Алекс Оливейра — Шавкат Рахмонов

Да Юнь Чжун — Сэм Элви

Кейси Кенни — Натаниэль Вуд

Лиана Джоджуа — Миранда Маверик

Жоэль Альварес — Александр Яковлев. Роберт Уиттакер — Джаред КанноньеАлександр Волков — Уолт ХаррисФил Хоуэс — Якоб МалкоунЛилия Шакирова — Лорен МёрфиМагомед Анкалаев — Ион Куцелаба.Стефан Штруве — Тай ТуйвасаАлекс Оливейра — Шавкат РахмоновДа Юнь Чжун — Сэм ЭлвиКейси Кенни — Натаниэль ВудЛиана Джоджуа — Миранда МаверикЖоэль Альварес — Александр Яковлев.

Где смотреть бой Нурмагомедова и Гэтжи

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в видеосервисах Wink и More.tv, а также на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора Триколор. Трансляция основного карда турнира также будет доступна на телеканале РЕН ТВ.

Время начала боя Хабиба и Гэтжи

Ранние прелимы стартуют 24 октября в 17:30 по московскому времени. Понаблюдать за схватками Александра Яковлева и Лианы Джоджуа можно будет в приложении UFC Fight Pass. Прелимы начнутся в 19:00 и будут доступны на телеканале UFC ТВ. За боями основного карда можно будет наблюдать с 21:00 мск. Ну а главное событие вечера – бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи начнётся ориентировочно в 23:00-23:30 по московскому времени.