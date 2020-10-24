63 миллиона в минуту. Вот так зарабатывает деньги Хабиб

Вполне возможно, что и больше. Какая-то работа мечты, пусть и с опасностью для жизни.

До встречи Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи на UFC 254 осталось менее суток. Нурмагомедов – непобеждённый чемпион лёгкого веса с рекордом 28-0, имеющий огромную армию поклонников по всей планете. Гэтжи – опаснейший нокаутёр, превращающий каждый поединок в яркое зрелище. Бой россиянина и американца станет самым большим в истории UFC, что признал даже экономный президент промоушена Дана Уайт. А сколько Хабиб заработает?

Хабиб и Гэтжи сделали вес. Бой на UFC 254 будет носить статус титульного. LIVE! Все российские бойцы уложились в свои весовые категории! Главные подробности боя года — на «Чемпионате».

Что известно точно: Нурмагомедов получит намного больше своего соперника. Действующего чемпиона часто оплачивают щедрее, чем претендента, но у бойцов ещё и кардинально разный уровень популярности. Хабиб – один из самых известных спортсменов мира, которого знают далеко за пределами ММА. Гэтжи же известен в основном поклонникам смешанных единоборств: у него в 21 раз меньше подписчиков в «Инстаграме», чем у Орла. В качестве финансового примера можно взять бой Хабиба и Дастина Порье. Гарантированный оклад Нурмагомедова тогда составил $ 6 млн, Бриллиант же заработал «всего» $ 250 тыс., если не учитывать надбавку за участие в мероприятиях ($ 40 тыс.) и другие бонусы.

За поединок с Гэтжи боец из Дагестана, по информации нескольких источников, получит $ 10 млн. Сумма не окончательная: будут ещё спонсорские отчисления, разнообразные бонусы и процент от продажи онлайн-трансляций. Именно трансляции играют едва ли не главную роль: оклад Хабиба в бою с Макгрегором составил около $ 2 млн, но благодаря огромному количеству проданных трансляций (2,4 млн), Нурмагомедов получил ещё около $ 6-8 млн.Так сколько же будет стоить минута, проведённая Хабибом в октагоне 24 октября?

Хабиб снова полностью разделся! Когда объявили вес, Орёл с облегчением выдохнул. Видео В лимит Нурмагомедов уложился, но по измождённому лицу видно, насколько тяжко пришлось чемпиону.

Если начинать отсчёт с 7 апреля 2018 года, когда Хабиб стал чемпионом UFC, то в среднем его бои длятся 18 минут. Оклад Нурмагомедова за бой с Гэтжи – $ 10 млн, ещё $ 5 млн можно прибавить в качестве дополнительного заработка (c Порье было $ 4 млн). Всего – 15 млн долларов, или 1 147 500 000 рублей. Путём несложного подсчёта можно найти и среднюю стоимость «рабочей минуты» Хабиба в бою – 63,75 млн рублей. Так много в UFC не платили никому: Нурмагомедов давно перехватил у Макгрегора звание финансового рекордсмена промоушена.

Разумеется, все расчёты абсолютно умозрительны: конкретной информации слишком мало. Но факт остаётся фактом — Нурмагомедов зарабатывает чудовищно большие деньги, при этом заслуживая каждый цент. UFC – это не российский футбол, где миллионы могут достаться едва ли «просто так». В промоушене великолепно считают деньги и очень аккуратно их тратят. Хабиб благодаря упорному труду стал звездой мирового уровня – время пожинать финансовые плоды.