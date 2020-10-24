Фантастическая победа Хабиба! Орёл поймал американца на болевой приём. Видео

Хабиб Нурмагомедов не подвёл своих болельщиков и победил Джастина Гэтжи на UFC 254, в очередной раз защитив свой чемпионский титул. Теперь бойцовский рекорд знаменитого россиянина составляет фантастические 29-0. Гэтжи стал одним из сложных соперников Орла: нашему соотечественнику пришлось непросто, но в итоге – досрочная победа сабмишеном.

«Ты чёртов монстр!» Гэтжи был потрясён поражением от Хабиба! LIVE! Чемпионский бой Орла и четвёрка россиян на последнем в 2020 году турнире «Бойцовский остров». Главные подробности — на «Чемпионате».

Джастин перед поединком пообещал, что не будет сдаваться из-за удушающего или болевого приёма, но не сдержал слово и просил пощаду. Правда, судья заметил это не сразу и остановил бой уже тогда, когда американец уснул. Российское самбо оказалось сильнее американской борьбы. Теперь в статистике Орла 11 побед сабмишенами.

Болевые и удушающие приёмы Хабиба – отдельный вид спортивного искусства. Подтвердить данный тезис мог бы американский боец Майкл Джонсон, уступивший дагестанцу 12 ноября 2016 года. Нурмагомедов тогда уже был восходящей звездой UFC, идущей на серии из семи побед. Джонсон по прозвищу Угроза перед встречей с россиянином победил крепкого Дастина Порье, нокаутировав Бриллианта уже в первом раунде. Однако никакой конкуренции дагестанцу Майкл навязать не смог.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно на официальном канале UFC в YouTube.

Поединок начался в стойке, где Джонсону удалось донести до соперника несколько чувствительных ударов: после одного попадания Хабиба даже чуть-чуть «болтануло». На третьей минуте Нурмагомедову надоело «рубиться» — он спокойно утащил американца в борьбу, где у того не было никаких шансов. До перерыва Майкл получал удар за ударом в партере, выбраться из-за под дагестанца у него никак не получалось. На второй раунд боец-Угроза выходил уже совсем с другим настроением.

63 миллиона в минуту. Вот так зарабатывает деньги Хабиб Вполне возможно, что и больше. Какая-то работа мечты, пусть и с опасностью для жизни.

Хабиб вновь минуту поработал как ударник, после чего бой перешёл в партер. Джонсон попытался провести гильотину, но россиянин легко вырвался и вновь начал «засаживать» в голову американца удары, демонстрируя завидную выносливость. До третьего раунда Майкл всё-таки дотянул, но его лицо выражало глубокую озадаченность происходящим.

Не помог спортсмену и перерыв, в третьей пятиминутке избиение продолжилось. Вскоре Хабиб красиво и технично выполнил кимуру, загнув руку Джонсона под очень болезненным углом. Майкл даже не мог постучать: поединок остановил рефери. Фантастическая победа Хабиба Нурмагомедова!