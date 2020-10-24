Российская красавица до боя угрожала американке. В клетке же стала лёгкой мишенью

Грузинская принцесса, выступающая под российским триколором, проводит в главном промоушене планеты третий бой. И уже успела обзавестись целой армией поклонников. Яркая внешность, девичья стать и солидные боевые навыки лишь усиливают общее впечатление. Джоджуа, к слову, базовый кикбоксёр, но в какой-то момент она буквально влюбилась в борьбу и добилась весьма солидных успехов.
Её армбар, если ещё не наводит ужас на соперниц, то уже стал поводом для обсуждения. Очаровательная и скромная девушка сломала руки двум соперницам. И, как она рассказала в интервью «Чемпионату», не испытывает по этому поводу никаких угрызений совести. «У них была возможность постучать, тогда судья остановил бы схватку. Но они предпочли терпеть. Что мне оставалось? Только продолжать давить», — весьма резонно отмечает Волчица.
Всегда досадно, когда в твоём рекорде появляется поражение. Но не всегда есть смысл посыпать себе голову пеплом. Лика вышла на замену год назад и оказалась в одной клетке с девушкой из совершенно другой весовой категории. Она дала бой, но уступила решением судей. Достойно. Теперь боец клуба «Ахмат» дерётся в правильном весе, где есть все возможности продвинуться максимально высоко.
И победа на летнем турнире говорит сама за себя. Уверенно в первом раунде Джоджуа разобралась с молдаванкой Белбитой, сломав, как уже сказано выше, руку. Её новая соперница Миранда Маверик имеет приличные показатели – 9 побед при 2 поражениях. И удивить её Лике удалось уже на битве взглядов. Волчица была в ироничном настроении, начала открыто угрожать оппонентке и в какой-то момент сказала ей: «Я убью тебя!».
Лицо Даны Уайта выражало крайнюю степень изумления. Вряд ли он ожидал от столь миловидной и спокойной девушки подобного. Руки друг другу девчата в итоге не пожали, а Миранда выразила своё огорчение в «инстаграме». Выглядело всё скорее мило, чем жёстко, но интерес к бою у нейтральных болельщиков стал повыше.
В бою всё с самого начала пошло не по сценарию Лианы. Вряд ли на полном серьёзе можно предполагать, что Миранда слишком уж обозлилась на Волчицу из-за её слов на битве взглядов. Судя по тому, что мы увидели, план на бой тренерского штаба Маверик оказался куда удачнее, чем у россиянки. Американка имела ощутимое преимущество в длинне рук, это сразу бросалось в глаза. И с успехом этим пользовалась.
Лиана совершила пару попыток пройти в ноги, но была встречена прямыми в голову и приняла правила игры, которые диктовала ей соперница. Но в стойке она ожидаемо уступала. Маверик методично расстреливала Лиану с дистанции, лицо Волчицы краснело всё сильнее. А в одном из эпизодов, когда россиянка попыталась сократить дистанцию, получила жёсткий локоть в голову. По характеру повреждения было понятно, что с носом всё не очень здорово.
Если без этого ключевого пропущенного удара ещё были шансы на выправление ситуации, можно было внести коррективы, то с таким повреждением всё зависело от доктора. И заботливый человек в белом халате принял решение в пользу здоровья Лианы. Несмотря на все её просьбы, бой был прекращён и российской девушке засчитано поражение техническим нокаутом. Конфуз получился. И в первую очередь от того, что не понятно было, как команда Джоджуа планировала побеждать. Желаем Лике здоровья и новых побед.
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