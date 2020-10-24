Судья дал россиянину нанести лишний удар. Но в этом Куцелаба может винить только себя.

В бое-реванше Халк кривляться не рискнул. Но Анкалаев отправил его в тяжёлый нокаут

Основной кард главного события года — UFC 254 (Хабиб – Гэтжи) открывает бой российского бойца Магомеда Анкалаева и молдаванина Иона Куцелабы. Эти парни уже встречались, и победа тогда досталась нашему парню. Но получилось всё весьма комично. Молдавский Халк крайне вызывающе себя вёл, провоцировал Магомеда на эмоции и откровенно кривлялся в октагоне. Хладнокровный Анкалаев спокойно выцеливал соперника и плотно попал ему в голову.

Бой Хабиб — Гэтжи на UFC 254, онлайн. За Россию, Орёл! LIVE! Чемпионский бой Орла и четвёрка россиян на последнем в 2020 году турнире «Бойцовский остров». Главные подробности — на «Чемпионате».

И тут начался натуральный цирк. Ион включил режим «макаронной походки», его начало болтать из стороны в сторону, словно он находится даже не в нокдауне, а в стоячем нокауте. Такое случается, когда человеческие рефлексы продолжают действовать, даже после того, как нервная система уже отключилась. Магомед бросился соперника добивать, и судья незамедлительно остановил бой. И логика была совершенно понятна, здоровье спортсмена дороже.

И тут начался второй акт Марлезонского балета. Халк мгновенно пришёл в себя и начал носиться за рефери по всему октагону, доказывая, что он просто дурачился. Рефери подобный расклад разозлил ещё больше, и он отказался верить молдаванину на слово. В итоге, руку подняли Анкалаеву, а его оппонент долго ещё бесновался в социальных сетях, доказывая, что он хотел дать шоу, а его не поняли.

Боец UFC начал кривляться, изображая нокаут. Судья поверил и засчитал поражение. Видео Актёрское мастерство Куцелабы привело его к фиаско в бою против Анкалаева.

Дана Уайт принял соломоново решение и предложил соперникам провести реванш. Нужно знать Магомеда, чтобы понимать, что он непременно согласится. Он выглядит устрашающе, но внутри чрезвычайно спокойный и добрый парень. Хотите, пусть будет реванш. В интервью «Чемпионату» он признался, что тоже был бы недоволен, если бы судья остановил бой, пока он был бы на ногах. А потому, выразил готовность доказать, что сможет ещё раз победить этого актёра.

Правда, и с этим пришлось немного подождать. Куцелаба аккурат перед датой боя поймал коронавирус, и оппоненты встретились только через несколько месяцев, чтобы уже окончательно разрешить все вопросы. И случилось это на главном событии 2020 года.

«Я бы расстроился от остановки боя, если б был на ногах». Анкалаев — о реванше с Куцелабой Магомед знает, как победить Иона, и понимает его реакцию на остановку первого их боя.

Если кто-то ожидал, что активный в социальных сетях Куцелаба очертя голову бросится на Магомеда, то это совершенно напрасно. Во-первых, Ион прекрасно понимает, на что способен Анкалаев, во-вторых, не настолько он безрассуден. Тем не менее, стартовая минута осталась за Халком, он контролировал центр актагона и выбросил несколько хороших ударов. Однажды даже акцентированно попал россиянину в голову.

Но Анкалаева это совершенно не смутило. Магомед продолжал присматриваться и прицеливаться к сопернику. Первый звонок прозвучал для Куцелабы, когда он получил встречный в челюсть. Рухнув на канвас, Халк немедленно вскочил, никаких намёков на кривляние не было. Но дагестанский боец уже почувствовал слабость оппонента, и развязка была вопросом времени.

В планы Магомеда не входило дожидаться перерыва, во время которого соперник мог бы восстановиться от плотного попадания. Анкалаев сделал одну попытку разорвать дистанцию, вторую… И вот вторая стала для жаждущего реванша Куцелабы роковой. Убойная двоечка, и Халк грузно рухнул на канвас. И в том, сколько ударов позволил Анкалаеву нанести судья, виноват сам Ион. Раз уж боец настолько артистичен, давайте убедимся, что он реально в отключке.

И один удар Магомеда определённо был лишним. Но к судье, повторюсь, вопросов нет. В том, что Куцелаба отключился, не сомневался даже сам Ион. После поединка российский боец признался, что не испытал особых проблем, поскольку понимал, насколько соперник медлительнее. И это решило исход поединка.

После боя Халк выглядел обескураженным, но претензий ни к кому больше не имел.