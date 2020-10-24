Вот это подарок! Волков нокаутировал мощного американца в день рождения!

В одном из главных боёв андеркарта сегодняшнего турнира UFC 254 выступил россиянин Александр Волков, которому именно в этот день исполнилось 32 года. Его соперником был 37-летний американец Уолт Харрис. В рейтинге тяжеловесов UFC Волков занимал 7-е место, а Харрис – 10-е. В предыдущем своём поединке, состоявшемся в июне 2020 года, Волков проиграл другому американцу – Кёртису Блейдсу единогласным решением судей.

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Это был один из самых ожидаемых боёв осени для российских поклонников смешанных единоборств. Оба противника жаждали реабилитироваться за недавние поражения. Эта схватка для одного из них должна была стать возможностью вернуться в гонку, финишной чертой которой стало бы получение тайтл-шота в тяжёлой весовой категории.



После осечки в бою с Блейдсом Александр подвергся серьёзной критике. Особенно ему вменяли слабые действия в обороне, а ещё конкретнее – плохую защиту от тейкдаунов. Поэтому поединок с Харрисом должен был стать для российского бойца по кличке Драго своеобразным карьерным рубиконом.



Александр пришёл в UFC в качестве чемпиона M-1 Global и бывшего обладателя пояса Bellator в тяжёлом весе. Однако уровень оппозиции в UFC на порядок выше. И начав с четырёх побед кряду (в том числе и над Фабрисиу Вердумом), затем Александр проиграл Деррику Льюису и Кёртису Блейдсу, между поражениями успев одолеть Грега Харди.

Российская красавица до боя угрожала американке. В клетке же стала лёгкой мишенью Лиана Джоджуа пропустила слишком много ударов, и доктор остановил схватку уже в первом перерыве.

Поражение Льюису было очень обидным. На протяжении предыдущих 14 минут россиянин был лучше, уверенно перебивая одного из лучших ударников мира. Но в самой концовке уже практически выигранного поединка он попался на лаки-панч Чёрного Зверя и проиграл нокаутом.



Предыдущий же бой Александр почти всё время находился в партере, пропустив 14 тейкдаунов оппонента, что стало антирекордом тяжёлого дивизиона UFC. Но в четвёртом и пятом раундах, воспользовавшись усталостью Блейдса, Драго сумел переломить ход боя, в одном из эпизодов едва не добившись досрочной победы. Однако в итоге судьи единогласно отдали победу американцу со счётом 49-46, 48-47 и 48-46.

На предматчевом взвешивании Волков перевесил Харриса на 5 кг. И по оценке букмекеров фаворитом поединка считался именно россиянин. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.52. Это примерно 62% вероятности. Шансы Харриса аналитики оценивали коэффициентом 2.60 (36%). На ничейный исход боя можно было сделать ставку с коэффициентом 50.00 (2%).



«Для меня было бы хорошо оказывать на него давление и наносить значимые удары», — так Волков описывал свою предполагаемую тактику на предматчевой пресс-конференции.



Начальный отрезок боя получился отличным для Волкова. Начав с расчётливой, осторожной работы, Александр не спеша поддавливал Харриса, который работал в стойке левши. Первым мощную атаку провёл американец, но Александр без проблем выдержал её.



Уже в этом отрезке боя Драго начал примериваться к сопернику фронт-киками, а также грамотно работал джебом. Также не забывал россиянин и о туловище визави.

Было видно, что чернокожий оппонент Волкова не успевал реагировать на его атакующие действия. Александр постоянно поддавливал и гораздо чаще атаковал соперника, и в концовке раунда ему удалось потрясти американца. Однако добить противника у сетки тогда российскому бойцу не удалось.

А уже во втором раунде бой завершился великолепной победой Волкова. Поначалу испытывавший некоторые проблемы с глазом Харрис пару раз попытался провести тейкдаун. Но эти его действия не увенчались успехом. Александр же продолжил неумолимо поджимать оппонента. \

В бое-реванше Халк кривляться не рискнул. Но Анкалаев отправил его в тяжёлый нокаут Судья дал россиянину нанести лишний удар. Но в этом Куцелаба может винить только себя.

И в одном из эпизодов ему удалось провести просто-таки образцовый фронт-кик, пришедшийся точно в солнечное сплетение американца. Харрис даже вскрикнул от боли и тут же попятился к сетке. Бросившийся на добивание Волков провёл всего лишь несколько ударов правой рукой, после чего рефери благоразумно вклинился между соперниками, сделав отмашку о прекращении боя. А бедный Харри после этого ещё некоторое время лежал, распластавшись на настиле октагона.



Таким образом, Александр одержал блестящую, им что самое главное – очень важную для себя победу в, можно сказать, элегантном стиле, не затратив на её достижении много сил и энергии. В послематчевом интервью в октагоне он, в частности, отметил, что снова вернулся на победную тропу и продолжит свой путь к бою за чемпионский титул UFC. А в качестве желаемых соперников Александр упомянул Алистара Оверима, Жуниора Дус Сантоса, Жаирзиньо Розенструйка или любых других топовых тяжеловесов самого престижного в мире промоушена смешанных единоборств.