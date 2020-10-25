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Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи сабмишеном, UFC 254, 24 октября 2020

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи
Александр Фролов
Гэтжи отчаянно пытался сдаться, но Хабиб задушил его до потери сознания! Видео
Орёл красиво победил и заплакал. А потом – завершил карьеру!
Бокс/ММА / UFC 0

Ну вот и всё: главный турнир года в смешанных единоборствах завершился чемпионским боем в лёгком весе. Встреча Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи на UFC 254 вызывала огромный ажиотаж: именно американец казался многим болельщикам тем самым бойцом, который покончит с доминированием россиянина. Джастин по прозвищу Хайлайт начинал карьеру как борец и пообещал, что ни в коем случае не сдастся в случае болевого или удушающего приёма. Хабиб, в свою очередь, выразил надежду, что «повалит Гэтжи 100 раз» и сохранит нолик в графе поражения.

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Выход спортсменов в октагон при отсутствии шумных болельщиков выглядел абсолютно обыденно. Гэтжи забрался в клетку первым под бодрый американский трек, Нурмагомедов выбрал привычную для себя песню «Дагестан». Оба бойца сумели вернуть несколько килограммов после процедуры взвешивания: габариты были приблизительно одинаковыми. Лица соперников не выражали ничего, кроме глубочайшей сосредоточенности. После представления россиянин и американец сошлись в центре октагона – бой начался.

В первую минуту не происходило практически ничего. После периода разведки Гэтжи немного осмелел и провёл пару точных ударов. Хабиб непривычно смело шёл в размены, где американец выглядел поточнее. Удары в голову Джастин совмещал с отличными лоу-киками, Орёл попадал значительно реже. Дагестанец действовал в доминирующей манере, постоянно наступая. Нурмагомедов пропускал удары, но не подавал виду: нельзя было понять, получил ли он хоть какой-то урон. На последней минуте Хабиб провёл тейкдаун, доминировал в партере, но едва не попался на болевой приём.

Второй раунд стартовал в стойке, где Хабиб вновь непривычно много пропускал. Нурмагомедов терпеливо выжидал и после очередного лоу-кика схватил американца за ногу. Хвалёная спортивная борьба американцу совершенно не помогла: Орёл буквально за несколько секунд прорвал защиту Джастина, ловко его развернул и поймал на удушающий приём «треугольник». Гэтжи обещал «не стучать», но всё-таки сделал движение рукой, которого судья не заметил. В результате невнимательности рефери Хайлайт «уснул», формально выполнил своё обещание.

Радость Нурмагомедова была прекрасна и драматична одновременно: россиянин упал колени и опустил голову на канвас. Хабиб проводил первый бой после смерти своего знаменитого отца Абдулманапа и не сумел сдержать слёз. Поддержать его бросился даже побеждённый им соперник. В интервью Орёл поразил всех: дагестанский боец объявил о завершении карьеры!

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