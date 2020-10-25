«Я простой парнишка из села». Непобедимый чемпион Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру

Президент главного промоушена планеты Дана Уайт не скрывал, что делает ставку на UFC 254, как на главный турнир года. Влиятельный лысый мужчина не обманул: сенсация громыхнула такая, что поклонникам смешанных единоборств впору запасаться валокордином. В главном бою вечера Хабиб Нурмагомедов уверенно победил Джастина Гэтжи, поймав того на удушающий приём, после чего объявил о завершении карьеры. Непобеждённый чемпион с рекордом 29-0 уходит из спорта. Что может быть более громким событием?

«Ты чёртов монстр!» Гэтжи был потрясён поражением от Хабиба! Ещё больше был потрясён остальной мир, когда услышал заявление Нурмагомедова.

Сразу после победы Хабиб заплакал, опустившись на канвас. Утешать его принялся даже Гэтжи, которого Орёл минутой ранее заставил «уснуть». Поднявшись, дагестанский боец произнёс самую проникновенную речь в своей карьере.

«Сегодня хочу сказать, что это мой последний бой. Единственное, чего я попрошу – это первое место в рейтинге «вне зависимости от весовой категории». Я это заслужил, UFC. 29-0, я неоспоримый, непобеждённый чемпион с 13 победами в UFC и 29 победами в MMA в целом. Я хочу сказать спасибо руководству промоушена, всем хочу сказать большое спасибо. Я сделал три сабмишена подряд, этого всегда хотел мой отец.

Я – простой парнишка из горного села. Когда мне сказали, что я самый обсуждаемый человек на планете, не мог в это поверить. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так всё может на мои плечи обрушиться. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними. У меня один родитель остался — это моя мама. Я бы хотел побольше времени ей уделить».

Гэтжи отчаянно пытался сдаться, но Хабиб задушил его до потери сознания! Видео Орёл красиво победил и заплакал. А потом – завершил карьеру!

Лидер рейтинга лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории Джон Джонс мгновенно отреагировал на слова Хабиба: «Пока я не заберу корону тяжёлого веса, отдаю тебе это место. Наслаждайся, чемпион». Поддержал своего бывшего соперника и Конор Макгрегор, умеющий проявлять сочувствие в нужный момент: «Хабиб, отличное выступление. Я буду продолжать. Уважение твоему отцу и ещё раз выражаю свои соболезнования. Тебе и твоей семье. С уважением, Макгрегоры».

Решение Нурмагомедова действительно пришлось словно снег на голову. Ранее Хабиб всегда подчёркивал, что уйдёт из спорта, добившись цифр 30-0. Этого же всегда хотел и его отец. Возможно, именно неожиданный уход Абдулманапа из жизни подвиг Орла поменять своё решение. Как простые болельщики, мы, разумеется, будем надеяться на возвращение Хабиба в октагон. Но уважать решение Нурмагомедова об уходе мы обязаны. Великий чемпион решил, что с него достаточно спорта. Настала пора уделить больше времени самому важному в жизни – семье.