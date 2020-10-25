Хабиб ещё вернётся! Заявление о завершении карьеры – гениальный ход UFC?

Поздняя осень. Переполненный зал. Укутавшись в ирландский флаг, на поединок с Хабибом Нурмагомедовым выходит боец смешанного стиля знаменитый Конор Макгрегор. Нет, это не пересказ их боя 2018 года. Это взгляд в будущее, в 2021 год, когда состоится повторный поединок легендарных соперников. 30-й в карьере Хабиба. Ведь именно так хотел бы его отец. Он ушёл из спорта, чтобы вернуться. Вот увидите.

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Сенсационное заявление Хабиба было спланирвоано?

Дагестанский Орёл помучился в начале поединка на «Бойцовском острове» в Абу-Даби с американцем Джастином Гэтжи, но потом без особых проблем во втором раунде эффектно «задушил» его, набросив на шею так называемый треугольник. Это было предсказуемым развитием событий, Хабиб был фаворитом турнира UFC 254 и заслуженно победил.

Но то, что произошло дальше, вышло за рамки ожидаемого. Нурмагомедов взял и объявил о завершении профессиональной карьеры. И признался, что это просьба его матери, которая не очень хочет, чтобы сын дрался без присмотра отца Абдулманапа, ушедшего из жизни летом этого года.



Трогательная и очень правильная речь Хабиба тем не менее заставила задуматься о том, что сенсационно всё это выглядело только для болельщиков. Согласитесь, довольно маленькая вероятность, что россиянин взял и спонтанно решил уйти в момент окончания поединка с Гэтжи.

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Хабиб не сделал вес?

Для начала процедура взвешивания получилась довольно странной. Известный диетолог в мире ММА Майк Дольче подробно объяснил, что именно вызвало вопросы.



«Когда Хабиб ступил на чашу весов, инспектор – либо по чистой некомпетентности, либо намеренно допустил огромную ошибку, которая может стоить десятки миллионов долларов. По моему экспертному мнению, к сожалению, Хабиб не сделал вес.

Он первым встал на весы, у него было время на весогонку. Но глядя на него, задаешься вопросом, способен ли он был на дополнительную сгонку? Зачастую весы идут по восходящей траектории и должны уравновеситься. Инспектор не дал весам стабилизироваться по центру, и это неправильно».

Это заметили многие, но широкой огласке факт предан не был. У стороны Гэтжи также не возникло особых претензий по этой процедуре. Всё замялось само собой. А ведь это могло поставить под угрозу статус главного боя 2020 года. Но, очевидно, президенту UFC Дане Уайту было невыгодно поднимать лишний шум и лишать себя и миллионов зрителей большого зрелища.

«С Хабиба достаточно 30-0»

Всё это наталкивает на мысль, что Хабиб может как неожиданно уйти, так и неожиданно вернуться. Абдулманап Нурмагомедов до смерти говорил, что хотел бы, чтобы его сын закончил карьеру на красивой цифре после 30-го проведённого боя.

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«На мой взгляд, с Хабиба достаточно 30-0. На подходе есть очень хорошие молодые ребята. Думаю, этих полутора лет, которые Хабиб ещё проведёт в октагоне, будет достаточно, чтобы наша российская сборная стала в UFC второй».

Ради таких слов отца Хабиб может вернуться. И наверняка попросил одобрения матери на уже точно самый последний бой в карьере. Тот же Конор Макгрегор после победы Нурмагомедова над Гэтжи косвенно намекнул, что готов к реваншу. Ирландец ещё раз выразил уважение россиянину и соболезнования семья. Но при этом сказал, что «готов продолжать биться».

Конору предстоит в январе сразиться с американцем Дастином Порье, а после этого возможно всё. К слову, сам Макгрегор трижды официально завершал свою карьеру, а потом трижды официально возвращался. Хабибу же достаточно вернуться один раз, чтобы сделать счастливыми миллионы болельщиков по всему миру. А Дана Уайт вполне может сорвать куш и провести самый дорогой бой в истории единоборств, уделав даже легендарное шоу, в котором принимали участие Мэни Пакьяо и Флойд Мейвезер. И это будет гениальный ход с обеих сторон!