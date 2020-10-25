Кто-то выпустил из Гэтжи воздух. Что случилось с американцем на 5-й минуте боя?

Хабиб провёл тяжёлый первый раунд, но практически не испытал проблем во втором. К Гэтжи есть вопросы.

Заключительный турнир из серии «Бойцовский остров» развивался стремительно и невероятно захватывающе. И мы все рассчитывали на то, что главное событие UFC 254 не подкачает. Но вот как раз сам бой Хабиб – Гэтжи оставил самые противоречивые чувства и ощущения. И связано это со многими факторами, в том числе, чисто спортивного характера.

Да, но нет. В перерыве коэффициенты с 1,35 рухнули до совсем уж неприличных 1,15. Возможность разобраться в тонкостях этого процесса мы оставим нашим коллегам из раздела Ставки, там профессионалы высокого уровня. Мы же постараемся ответить на несколько других вопросов.

Бой начался со вполне ожидаемой разведки. И даже не боем. Соперники присматривались друг к другу, прощупывали дистанцию. 70 секунд бойцы боролись за территорию, а первый удар нанёс американец. И здорово попал правым оверхендом. Хабиб незамедлительно бросился возвращать должок и наткнулся на жёсткий удар навстречу. На второй минуте соперники пошли в размен, который тоже пошёл не на пользу фавориту.

Гэтжи отчаянно пытался сдаться, но Хабиб задушил его до потери сознания! Видео Орёл красиво победил и заплакал. А потом – завершил карьеру!

Получая очень плотные удары передней ноге, Хабиб продолжал бой в стойке. Нет, пару попыток перевести соперника на канвас он совершил, но все они были безуспешны. Джастин отлично отзащищался и продолжил наносить Орлу урон. При этом, Нурмагомедов контролировал центр клетки, но до поры до времени это не приносило ему дивидендов.

На четвёртой минуте Хабиб окончательно активизировался и принялся наносить уже более прицельные удары. И когда Джастин принялся разгонять воздух как здоровенная голландская мельница, из угла ему начали настойчиво подсказывать: «Полееееееееегче!».

И Джастин вдруг сбавил обороты. Мир словно изменился и замедлился. За 40 секунд до сирены Хабиб прошёл в ноги и спокойно утащил соперника на канвас. Три подобные попытки за раунд американец пресёк, а последнюю словно и не заметил. Просто упал и всё. В перерыве наставник Джастина просил бойца не размахивать так руками, а сосредоточиться на лоук-иках: «Ещё 8 таких ударов, и ты выбьёшь из-под него ногу».

Гэтжи, организовавший Хабибу один из самых сложных раундов в карьере, выглядел отстранённо, тяжело дышал, но ещё минуту словно на автомате выполнял установку. А затем Хабиб без видимых проблем во второй раз выполнил тейкдаун… Дальнейшие события видели все. Без видимых проблем Джастин был задушен треугольником, который Хабиб исполнил впервые в карьере.

«Ты чёртов монстр!» Гэтжи был потрясён поражением от Хабиба! Ещё больше был потрясён остальной мир, когда услышал заявление Нурмагомедова.

И вот здесь возникает масса вопросов. Во-первых, что случилось с Джастином? Неужели наставник, сделавший чемпионами UFC четверых бойцов, не сумел подвести Джастина к бою в нужных кондициях? Почему в начале первого раунда дважды американец очень легко отбился от проходов в ноги, а затем дважды словно сам падал? Что это за команда из угла Гэтжи, когда тот потряс чемпиона?



Неужели команда Джастина допустила какие-то критические ошибки при подготовке к бою? Ведь с Фергюсоном в куда более динамичном и изматывающем поединке Хайлайт сумел сохранить мощь на все пять раундов. А здесь дважды просто проигнорировал проходы соперника в ноги. Ну и самый главный вопрос: что случилось с коэффициентами на победу Хабиба?

По судейским запискам, которые были опубликованы после боя, первый раунд забрал Гэтжи. По логике, коэффициенты должны были пусть немного, но подравняться. Вместо этого мы видим явный посыл к тому, что сейчас всё закончится. Кстати, одним из самых популярных прогнозов экспертов была победа Нурмагомедова во втором раунде. Так оно, собственно, и произошло.

И Гэтжи, который шёл к мечте, столько слов сказал правильных, столько сил отдавший подготовке к бою, сдулся уже на пятой минуте не самого интенсивного боя? Не менее странным выглядело то, что происходило после боя. Джастин, выглядящий куда лучше, чем во втором раунде, пошёл мило утешать стоящего на коленях Хабиба. Орёл в свою очередь обнял соперника, а затем назвал американца братом.

И всё это на фоне конспирологической теории о том, что процедура взвешивания перед боем была подстроена, а Хабиб не сумел сделать вес. А ещё, вы можете себе представить ситуацию, при которой Дана не выйдет в октагон, чтобы вручить Хабибу пояс? Уже на пресс-конференции президент лиги расскажет о переломе ноги, который случился у Хабиба за три недели до боя. И это либо окончательно запутало ситуацию, либо полностью её прояснило.

Выводы? Выводов мы делать не будем. Мы просто рассказали о тех странностях, которые происходили вокруг боя и во время него. И задались вопросами, ответов на которые мы не знаем. В любом случае, бой этот войдёт в историю, как и удивительный результат Хабиба – 29 побед без единого поражения. И не верится, что он не вернётся, чтобы провести тот самый, тридцатый поединок, о котором столько говорил его отец.