«Со времён Джордана так не уходил никто». Зарубежная пресса – о завершении карьеры Хабиба

Главный турнир года в смешанных единоборствах завершился сенсацией: на UFC 254 непобеждённый Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Но сначала россиянин спокойно расправился с американцем Джастином Гэтжи, поймав того на «треугольник» уже во втором раунде. Орёл мгновенно стал главным героем мировых СМИ: нечасто чемпион с рекордом 29-0 уходит из спорта в 32 года. Что пишут в зарубежной прессе о решении Нурмагомедова – в обзоре «Чемпионата».

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Пожалуй, главный ММА-журналист планеты Ариэль Хельвани на страницах портала ESPN сравнил Хабиба с легендарным Майклом Джорданом: «Вспоминаю момент, когда Майкл Джордан не мог перестать плакать после победы в финале НБА 1996 года. Помните эту историю? День Отца. Первое чемпионство Джордана после убийства его отца Джеймса. Этот момент не забудется никогда: величайший игрок лежал и плакал, сжимая мяч. Решение Хабиба трудно осознать из-за того, насколько он доминировал. Никто не уходил на таком пике со времён Джордана в 1993 году. Вот как хорош Хабиб».

Автор MMAJunkie Майк Бонн тоже отмечает доминирование россиянина: «Хотя заявление Хабиба не стало самым сенсационным в истории, мне было очень сложно его осознать. Мотивы, по которым Нурмагомедов решил повесить перчатки на гвоздь, не подлежат сомнению или оспариванию. Одностороннее доминирование Хабиба над соперниками – абсолютно уникальный факт. Его бой с Гэтжи показал, что дагестанец даже сильнее, чем многие думали. Мало кто готов уходить, когда находится на вершине и Нурмагомедов заслуживает похвалы за смелое решение. Нужно его уважать».

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Журналист авторитетнейшего портала Sherdog Бен Даффи считает, что Хабиб не мог выбрать более подходящего времени для ухода: «Единственное, что теперь будет играть роль, – дискуссия по поводу того, является ли Нурмагомедов величайшим бойцом в истории. Вряд ли он мог бы выбрать лучшее время для ухода на самой громкой ноте. Все ждали, что Гэтжи станет тяжелейшим испытанием для Орла, но вместо этого Джастина измучили на ногах и подавили на канвасе. Если вы думаете, что Хабиб величайший боец ММА, то именно такая победа могла укрепить вас в этом мнении».

Автор Yahoo! Кевин Йол отмечает, что Нурмагомедов показал свою человеческую сторону: «Это идеальный момент для ухода, даже если бы Абдулманап стоял за спиной Хабиба и держал руку на его плече. Хабиб — великий спортсмен, это известно давно. Но теперь Орёл показал, что он простой человек с человеческими эмоциями, которые переживаем мы все во время больших утрат. Нурмагомедов уходит не только как лучший действующий боец в мире, но и, возможно, как лучший боец всех времён. Споров по этому поводу будет очень много».

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Колумнист сайта MMA Fighting Александр Ли считает, что Хабиб не вернётся в октагон: «Мне кажется, Нурмагомедов сдержит своё обещание. Конечно, по поводу его величия есть вопросы, так и не получившие ответа. Но Орёл сделал всё, чтобы его имя как минимум всегда всплывало при разговорах о лучшем бойце всех времён и народов. Он настолько силён, что в бою с опасным ударником Гэтжи мог позволить себе провести целый раунд в стойке, безостановочно наступая. А в конце превратил Джастина в обладателя «белого пояса» по джиу-джитсу. Это был идеальный восклицательный знак для завершения карьеры!».

Симон Хэд, пишущий про ММА на легендарном BBC Sport, затрагивает финансовый вопрос: «Со своим рекордом и миром, лежащим у ног, Хабиб мог бы заработать ещё сотни миллионов. Реванш с Макгрегором стал бы самым большим боем в спорте, встреча с Сен-Пьером тоже вызвала бы огромный интерес. Но причина ухода Нурмагомедова лежит далеко за пределами спорта и денег. Всё дело в смерти его великого отца, который стал жертвой коронавируса. Именно поэтому хочется верить, что Хабиб не нарушит своё обещание и не вернётся в спорт. Его слова выглядели очень искренними. Жаль, но Орёл действительно завершил карьеру».