Хабиб покинул Олимп. Кто теперь станет бойцом №1 В России?

24 октября чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов объявил, что провёл последний поединок в сильнейшей лиге мира. Трон лёгкого дивизиона опустел, а организация потеряла одну из главных звёзд. Вместе с этим лучшего и раскрученного бойца мира потеряла и Россия.



Что делало Орла настолько популярным чемпионом? Пожалуй, 4 главные составляющие — уровень соперников, яркость побед, медийность и склонность к треш-току и, конечно, достижения. Отталкиваясь от этого, мы решили составить подобную шкалу для отечественных бойцов, которые в теории могли бы занять российский престол UFC.

На наш взгляд, лучшие перспективы на это есть у пятёрки спортсменов, в которую входят чемпион легчайшего веса Пётр Ян, а также Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев, Магомед Анкалаев и Александр Волков.



Наша субъективная шкала ответит на вопрос, у кого из них больше шансов стать лицом крупнейшего промоушена на 1/6 части суши. Повторимся, что оценки субъективны и не претендуют на истину в последней инстанции, также они не принижают уровень мастерства ни одного из бойцов, собственно говоря, сама шкала к мастерству имеет мало отношения. Начнём по восходящей.

Ислам Махачев – 11 баллов

Уровень соперников (2) – Ислам Махачев считается одним из самых талантливых российских бойцов. Многие уже давно ему пророчат звание чемпиона UFC. Но всё это имеет и обратную сторону медали. Противники хорошего уровня и с высоким рейтингом не хотят драться с Исламом и рисковать проиграть бойцу не из топ-10. Из-за этого у Махачева постоянные проблемы с поиском оппонентов. Пожалуй, самым известным пока что был Глейсон Тибау, который прежде всего прославился упорным боем с Хабибом. Ну а так вспомнить особо и некого. Конечно, те же Арман Царукян и Дэви Рамос достаточно жёсткие бойцы, но не более.



Яркость побед (3) – Ещё одна проблема Ислама, не самые яркие выступления. Четыре из семи побед в UFC он добыл решением судей. За всё это время он лишь раз получил бонус от лиги. Да и в целом, поединки бойцов, отдающих в большей степени предпочтение борьбе, не вызывают у зрителей такого интереса, как рубки в стойке. Так что и здесь своеобразный рейтинг Ислама провисает. В плюс идёт отличное мастерство, за которым наблюдать действительно приятно.



Медийность и склонность к треш-току (3) – Если говорить о медийности, то Ислам интересен в России. В США такого же интереса к нему точно нет. Так что в UFC приходится сложно. Что касается треш-тока, то за всё время можно лишь вспомнить конфликт Ислама с Кевином Ли. Что и говорить, если Махачев вёл себя максимально сдержанно даже в знаменитом конфликте Дагестан vs Конор.



Достижения (3) – Из достижений в сильнейшей лиге мира пока похвастать можно немногим. Как говорилось выше, был один бонус за выступление вечера и, конечно, впечатляет серия из 6 побед. На этом пока всё. Суммарно Махачев получает 11 из 20 баллов. И если уровень соперников и достижения будут расти (дай бог), то вот в других компонентах надо прибавлять.

Александр Волков – 12 баллов

Уровень соперников (4) – Волков попал в UFC с отличным бэкграундом. Россиянин владел титулом Bellator и имел за плечами схватки с такими соперниками, как Тони Джонсон и Чейк Конго. В UFC уровень оппозиции также стабильно хорош – Фабрисиу Вердум, Деррик Льюис, Кёртис Блэйдс. С этим проблем нет точно. Стоит также напомнить, что в прошлом у Волкова срывались бои с такими звёздами, как Алистар Оверим и Джуниор дос Сантос. В ближайшей перспективе он всё-таки может встретиться и с ними.



Яркость побед (3) – Александра нельзя назвать машиной нокаутов. Россиянин подходит к поединкам достаточно взвешенно и порой ведёт себя даже слишком осторожно (как это было в бою с Грегом Харди). Так что о ярких выступлениях говорить не приходится. Впрочем, случаются и вспышки, как было в противостоянии с Харрисом. Так что не всё так плохо.

Медийность и склонность к треш-току (2) – Александр часто общается с прессой. Но в ходе общения становится ясно, что Волков добрейший и милейший парень. Это явно не тот образ, которым можно продвинуть себя в UFC. Даже заочный конфликт с Фрэнсисом Нганну выглядел достаточно обыденно. Да и конфликтовать по большей части пытался француз камерунского происхождения. Волков просто спокойно отвечал. В плюс можно поставить то, что Александр активно работает над английским языком и хорошо ведёт социальные сети.



Достижения (3) – В UFC всё начиналось очень неплохо. Четыре победы кряду, в том числе два бонуса (выступление вечера и бой вечера). Но потом пошли качели. Победы сменялись поражениями. Теперь Александру нужно вернуть запал, который у него был на старте карьеры в UFC. Тогда всё станет получше. Подытоживая, видим 12 баллов. Как и в случае с Махачевым, над двумя пунктами придётся плотно поработать.

Магомед Анкалаев (12)

Уровень соперников (2) – Анкалаев пока не получал соперников из топ-10. На протяжении всей карьеры в UFC он бился с достаточно опасными соперниками, но далеко не звёздами. Возможно, недавно завоёванная пятая победа кряду поможет исправить этот недостаток. По крайней мере, после турнира UFC 254 Магомед уже заявил о желании встретиться с Маурисио Руа или Энтони Смитом. Эти ребята уже с громким именем.



Яркость побед (5) – Здесь вопросов к Магомеду быть не может. Он буквально крушит соперников. Великолепные хай-кики и фронт-кики, классная работа руками. Всё это уже становится визитной карточкой махачкалинца. Ну а о знаменитом нокауте в бою с Далча Луангимбулой на турнире в Москве вспоминают и сейчас.



Медийность и склонность к треш-току (1) – Магомед очень скромный парень. Порой создаётся впечатление, что даже стеснительный. К примеру, недавняя история с Ионом Куцелабой могла быть раскручена на все 100%. Но Магомед не стал подыгрывать молдаванину и шёл своей дорогой. В недавнем интервью «Чемпионату» он и сам говорил, что не намерен пробивать себе дорогу к титульному бою треш-током. Это заслуживает уважения, но заметно осложняет путь.



Достижения (4) – Пока говорить о достижениях сложно. С учётом невысокого рейтинга Анкалаева (11-й перед турниром UFC 254). Но кое-чего он добился уже и сейчас. За 6 боёв он трижды получал бонусы от UFC, а серия его побед состоит из 5 боёв. Так что, возможно, Магомед действительно сможет пробиться наверх лишь благодаря мастерству. Но всё же напомним, что в UFC не любят слишком скромных чемпионов.

Уровень соперников (4) – Во многом ситуация Забита напоминает ту, которая складывается с Махачевым. Множество соперников избегает встречи с Магомедшариповым. Но всё-таки, пробиваясь наверх, россиянин получил несколько качественных соперников. В первую очередь это касается опытнейшего Джереми Стивенса и очень непростого Келвина Каттара. Напомним также, что у Забита несколько раз срывался поединок с Яиром Родригесом. Так что в этом плане у бойца всё неплохо.



Яркость побед (5) – Забита Магомедшарипова называют одним из самых ярких бойцов лиги. Обладая навыками ушу-саньда, россиянин действительно мастерски украшает свои поединки. Да, стиль Забита называют очень энергозатратным. Но игра стоит свеч. Почти после каждого поединка спортсмен заставляет говорить о себе не только всю пишущую братию, но и коллег по цеху.



Медийность и склонность к треш-току (4) – Поначалу казалось, что Магомедшарипов пришёл в UFC просто «как на работу». То есть готовым выходить на любые бои, бить соперников, забирать чеки и снова тренироваться. Но со временем, когда перспективы Забита стали вырисовываться отчетливо, он стал активнее. Во-первых, все знаю о конфликте россиянина с Яиром Родригесом, который дошёл вплоть до того, что мексиканец был забанен потенциальным соперником в «Инстаграме». А во-вторых, когда UFC несколько раз лишило Забита возможности выступить, он открыто начал об этом говорить, чем привлёк внимание общественности. Так что повысить градус Забит умеет.



Достижения (5) – Шесть побед в шести боях UFC. Это уже более чем красноречиво. При этом трижды Забит победил досрочно и четырежды получал бонусы от лиги. Ну а его победа над Брендоном Дэвисом вообще стала образцовой, недаром приём в том бою был признан лучшим болевым приёмом года в UFC. Что же, суммарные 18 баллов говорят о том, что в случае победы над Родригесом и выхода на титульный бой, у Забита будут хорошие перспективы продвигать себя, как главную звезду России в UFC.

Уровень соперников (4) – С одной стороны, может показаться, что оценка могла быть максимальной. Но всё-таки, ключевые победы в карьере сибиряка в UFC были добыты над ветеранами лиги. Безусловно, успех в бою с Фэйбером был ярким, но Юрайе к тому времени было уже 40. Блестящая победа в схватке с Альдо тоже заслуживает уважения, но Жозе так и не вернулся на привычный уровень после схватки с Конором, так что с противниками топ-уровня, пребывающими на пике формы, Ян ещё не дрался.



Яркость побед (5) – Наверное, не будет преувеличением сказать, что Ян – самый эффектный боец в легчайшем дивизионе. Здесь и отменный боксёрский бэкграунд, и умение «махать ногами» и постоянный прогресс в борьбе указывают на то, что Ян не будет отходить от своего стиля и дальше. Так что тут к Яну вопросов быть не может



Медийность и склонность к треш-току (5) – Можно смело утверждать, что Ян – самый дерзкий из всех россиян в UFC. Пётр не стесняется высказывать мнение о соперниках. Постоянно с кем-то ссорится в «Твиттере» и умеет создавать вокруг себя хайп. Так Ян уже успел поругаться с Генри Сехудо и Коди Гарбрандтом. Отношения с будущим соперником Альджамейном Стерлингом также не безоблачны. Ну и что говорить, если чемпион в легчайшем весе успел даже побить горшки с эк-чемпионом в тяжёлом весе Андреем Орловским.



Кроме всего этого, Ян, также, как и Волков, подтягивает английский и показывает свою жизнь в «Инстаграме», привлекая всё большее внимание подписчиков. Так что двигать себя Ян умеет.



Достижения (5) – О достижениях Яна в лиге известно всем. Второй чемпион UFC от России в эпоху новой эры, который по-прежнему не проигрывал в лучшем промоушене мира. В его активе победы над бывшим трёхкратным претендентом на титул Фэйбером, а также над экс-чемпионом лиги Альдо. Всё это говорит само за себя. После ухода Хабиба из UFC в России больше нет бойцов, с подобным послужным списком.



Понятно, что статус чемпиона UFC уже даёт право Яну стать правопреемником Нурмагомедова. Но, судя по нашим оценкам, Пётр взобрался на вершину всерьёз и надолго.