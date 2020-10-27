Главные подробности поединка, который должен вывести украинца на чемпионский бой против Джошуа, — в нашей онлайн-трансляции.

Бой Усик — Чисора, онлайн. Вечер, когда Украина и Россия будут единодушны! LIVE!

В ночь с субботы на воскресенье 1 ноября 2020 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием станет бой обязательного претендента в супертяжёлом дивизионе по версии WBO 33-летнего украинского боксёра Александра Усика (17 боёв, 17 побед, 13 — нокаутом) и 36-летнего британца Дерека Чисоры (41 бой, 32 победы, 23 — нокаутом).

Бой должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса был отменён. Ранний кард стартует в 21:00 по московскому времени. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 01:00 воскресенья. В России Александр не менее популярен, чем на родине.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого турнира.