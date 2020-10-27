Бой Усик — Чисора, онлайн. Вечер, когда Украина и Россия будут единодушны! LIVE!

В ночь с субботы на воскресенье 1 ноября 2020 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится большой боксёрский вечер. Главным событием станет бой обязательного претендента в супертяжёлом дивизионе по версии WBO 33-летнего украинского боксёра Александра Усика (17 боёв, 17 побед, 13 — нокаутом) и 36-летнего британца Дерека Чисоры (41 бой, 32 победы, 23 — нокаутом).
Бой должен был пройти в мае, но из-за пандемии коронавируса был отменён. Ранний кард стартует в 21:00 по московскому времени. Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Усик выйдет в ринг ориентировочно в 01:00 воскресенья. В России Александр не менее популярен, чем на родине.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого турнира.
Полный кард турнира с боем Усик — Чисора
Главное событие
Александр Усик — Дерек Чисора (украинец рискует статусом обязательного претендента по версии WBO)
Основной кард
Ли Сэлби — Джордж Камбосос
Томми Маккарти — Билал Лаггон (бой за вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU)
Саванна Маршалл — Ханна Рэнкин (бой за вакантный титул WBO в среднем весе)
Эми Тимлин — Карли Скелли (бой за вакантный титул Содружества в суперлегчайшем весе)
Предварительный кард
Дэвид Аллен — Кристофер Лавджой
Укашир Фарук — Мартин Текупетла
Турнир, в рамках которого будут драться Усик и Чисора пройдёт в непростую для католиков ночь. Это будет Хэллоуин. Не знаем, насколько это должно помочь Дереку. Александра, как человека православного, сей факт точно не должен волновать.
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