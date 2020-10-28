Хабиб сделал царский подарок своему врагу. Конору осталось просто поднять с пола пояс

Хабиб ушёл. Мир ММА должен жить дальше, в новой реальности. Дана заявил, что верит Хабибу, верит в то, что это не тактический ход для того, чтобы через год-два вернуться за контрактом с семью нулями. Мотивация, учитывая трагические события в жизни Орла, более чем достаточная. Нурмагомедова можно критиковать по многим поводам, но в его искренности и умении держать слово поводов усомниться пока не было.

Хабиб ушёл раз и навсегда. Это вам не Конор Объясняем, почему надежды на возвращение Нурмагомедова бессмысленны.

Итак, какой же она будет, эта новая реальность? Лёгкому весу UFC необходим не столько новый герой, сколько новые противостояния. Люди задаются вопросом о том, с чего вдруг вокруг не самого зрелищного в октагоне бойца столько шума и денег. Ответ лежит на поверхности: за кажущейся простотой, таится сила, которую очень сложно переломить. Коллега Порошин писал уже о той системе, которая принесла признание отцу Хабиба – Абдулманапу.

Всего 5 букв: самбо. Простота и эффективность, помноженные на уникальные природные данные, делали Орла непобедимым в октагоне. А поскольку изначально система создавалась для того, чтобы победить в рукопашной схватке мог даже боец с не самыми выдающимися данными, в нашем случае пазл сложился как нельзя лучше. Ну и да, самбо круче джиу-джитсу.

Наследие Абдулманапа — «русская тактика боя». Эта система подняла Хабиба на вершину Смогут ли птенцы гнезда Нурмагомедова повторить путь Орла и стать доминирующей силой в мире ММА?

Последнее утверждение было брошено абсолютно осознанно. Всегда найдётся масса людей, желающих оспорить его. И будет приводиться масса убедительных аргументов. Ок, всё это здорово, но в октагоне парень с превосходной базой самбиста с удивительной лёгкостью ломает всех подряд, вне зависимости от цвета их пояса и навыков в ударке. И даже «нахимиченный» Тибау со своим перевесом не смог забрать у Нурмагомедова даже раунд. Так что все хотят одолеть «того самого парня». Любой ценой.

И он планомерно убрал со своей дороги всех. Вообще всех. Чендлер после исторического UFC 254 заявил, что не жалеет о позднем переходе в лучшую лигу планеты. «Всё случилось вовремя». Ну так и посидите, Майк, в зрительном зале, пока разберутся между собой парни, которые были с Орлом в одной клетке. Из спорта ушёл боец, подраться с которым хотели абсолютно все. Кто-то ради хайпа, кто-то – чтобы доказать что-то самому себе.

Хабиб больше не чемпион. Макгрегор вернётся на трон уже в январе? Шумный ирландец – самый выгодный вариант для Даны Уайта.

Именно по этой причине Хабиб и был настолько популярен. И да, он не проиграл ни разу. Но теперь дивизиону нужна новая звезда. И претендентов, по сути, четверо: Дастин Порье, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи и Конор Макгрегор. Единственный из них, кто не проигрывал Орлу, – Эль Кукуй. Но, право, лучше бы он вышел и не смог, чем стать частью истории «проклятого боя». Тони заигрался минувшей весной в демонстрацию собственной крутости, когда дважды за три недели провёл весогонку. И поражение его от Хайлайта получилось не героическим, а комическим.

Ещё ниже его акции опустил всё тот же Гэтжи, когда абсолютно, простите, бездарно проиграл Хабибу бой года. При этом, что самое поразительное, акции самого Джастина не упали. Поскольку уйти после поражения для Хабиба было бы невыносимо. Хайлайт тут пусть и пострадавшая сторона, но с позитивным акцентом. Старался же парень, раунд взял (с чего, правда, не понятно) и не испортил такую трогательную, историческую во всех смыслах, церемонию.

Кто-то выпустил из Гэтжи воздух. Что случилось с американцем на 5-й минуте боя? Хабиб провёл тяжёлый первый раунд, но практически не испытал проблем во втором. К Гэтжи есть вопросы.

Нет, Тони вполне мог оказаться на гребне волны, если бы рискнул в октябре, когда ему предлагался бой с Махачевым. Ислама изначально позиционировали как будущего Хабиба. Одолей он дагестанского проспекта, вес его слова увеличился бы кратно. Но 36-летний Фергюсон, который не дрался ни с Хабибом, ни с Конором, ни с Порье, предпочёл уныло клянчить у Даны денег только за то, что он ветеран.

Я не отказываюсь от утверждения, что акции Гэтжи не упали. Просто они и до боя не особо ценились. Чемпионский бой он заслужил, но оказался там волею случая. И не сумел ничем подтвердить свои притязания. Дастин Порье – замечательный боец и хороший человек. Положительный со всех сторон персонаж, которого заботливые американские мамы будут приводить в пример своим сыновьям, которых приведут в зал. Но на роль нового героя он не тянет.

И тут уместно будет вспомнить, что всё новое – это хорошо забытое старое. В нашем случае это старое и не давало о себе забыть. Хабиб, сам того не желая, субботним вечером 24 октября 2020 года короновал на царствование в лёгком дивизионе UFC Конора Макгрегора. И думается, что все те деньги, которые не заработал в UFC Нурмагомедов, уплывут на счета Макгрегора. И только от самого ирландца, которому всего 32 года, зависит, окажется ли он однажды на первой строчке в рейтинге лучших вне зависимости от весовой категории.

Хабиб ещё вернётся! Заявление о завершении карьеры – гениальный ход UFC? Орёл должен выиграть свой 30-й бой и позволить всем заработать баснословные деньги.

Конор идеально подходит на роль главной звезды не только своего дивизиона, но и всей лиги. Да он и был таковой до поражения от Хабиба и последовавшего за этим кризиса. Сейчас же ирландец привёл себя в форму (выглядит лучше даже, чем прежде), готовится провести важнейший бой в своей карьере против соперника, который не прибавил после их первого боя (победа тогда осталась за Конором).

Дана уже объявил, что ему этот поединок интересен исключительно в рамках лёгковесового дивизиона. Это может означать только одно – на кону будет стоять чемпионский пояс. Второй и четвёртый номера дивизиона вполне могут на это рассчитывать. Ну а затем уже можно смело крутить эту четвёрку, разбавить её Чендлером и устроить настоящее шоу. Шоу, которое можно будет дорого продать.

И даже если Конор не сумеет надолго закрепиться на вершине, проблемой это стать не должно. Помните, что произошло с легчайшим женским весом, когда закончилась многолетняя гегемония Ронды Роузи? Верно, пояс пошёл по рукам. И это было весело! А потом пришла Нуньес и сделала всем скучно. Хотя в одном мы можем быть уверены наверняка. Скучно с Конором не будет никому и никогда.

Ирония судьбы. Хабиб оставил трон для злейшего врага. И это позволяет всем нам где-то в глубине души надеяться на то, что бой-реванш этих двух бойцов состоится. И это были бы очень большие деньги…