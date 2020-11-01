Бои и тени: как создаётся кинематограф единоборств

Panem et circenses… Хлеба и зрелищ издавна требовал народ — причём в этом же порядке. Понятно, что важнее всего обеспечить жизнь пропитанием. Но с удовлетворением этой потребности приходит желание развлечься и скрасить однообразие жизни. И вот что интересно: практически у всех народов начиная с древности способы для этого были примерно одинаковы. Как правило, это религиозные церемонии и жертвоприношения, музыка и танцы, а также бои, драки, схватки с оружием и без.

Со временем зрелище боёв приобретало всё более широкую аудиторию и всё больший размах. В специальном проекте «Чемпионата» и Okko рассказываем, как схваткам удалось стать основой целого направления в кинематографе и какие правила действуют на площадке при съёмке экшн-сцен.

История боёв: от запрета религией до мировых экранов

Основные религии негативно относились к языческим забавам, так что на какое-то время жестокие бои ушли в подполье, но полностью не исчезли. Они остались в роли боевой подготовки солдат, а главное потребность в зрелищах никуда не делась. В средние века и позднее драки и борьба стали неотъемлемой частью ярмарок, балаганов и цирков, пользуясь бешеной популярностью у простых людей.



А в конце XIX века появилось совершенно новое и потрясающее изобретение — кинематограф. Такие динамичные действия, как бокс и другие боевые искусства, привлекли внимание создателей нового искусства.

Джекки Чан Фото: Touchstone Pictures/Getty Images

Однако первый «боевик» был снят ещё до появления самого кинематографа. Изобретатель Эдвард Мейбридж создал «фильм» под названием «Два боксёра». В нём молодые люди в спортивных трусах имитируют нанесение ударов и уклонение от них. Движения были угловаты и ненатуральны, но с почином! Мейбридж снял и «мульт» про боксёров.



Эстафету принял Томас Эдисон, который наряду с электричеством и прочими открытиями сделал вклад в кинематограф. Его изобретение несколько отличалось от творения братьев Люмьер, но принцип был схож. Первый боксёрский фильм Эдисона выглядит комично. Два джентльмена на ринге раскачиваются друг перед другом в профиль, размахивая кулаками. А в 1894-м он сделал короткометражку, в которой на мини-ринге дерутся две кошки в мини-перчатках. В том же году Эдисон выпустил комические кадры боя братьев Конрой, а затем — уже вполне серьёзные бои Леонарда против Кушинга.

В Германии Макс Складановский изобрёл нечто под названием «биоскоп», и одной из первых его лент был бой человека с кенгуру!



В среднем те «боевики» длились не более минуты. Но уже в 1897 году вышла документальная запись полного боя Джеймса Корбетта и Боба Фицсиммонса. Снятый американцем Эноком Ректором, фильм длился более полутора часов. Он считается первым полнометражным.



В первые несколько лет после изобретения кино публика была ошеломлена самой возможностью запечатлеть реальную жизнь. Все упомянутые выше пионеры нового искусства особо не мудрствовали. Они просто устанавливали камеру и снимали. Но уже в конце XIX века зритель потребовал новых впечатлений. Тогда на горизонте появилась фигура Жоржа Мельеса. Он не только снимал фильмы, но и ставил их, используя сугубо технические трюки: наезд камеры, остановка кадра и смена места действия. Одним из первых его фильмов стал несохранившийся ролик про кикбоксинг (савате).

Бастер Китон Фото: John Kobal Foundation/Getty Images

На помощь боевым фильмам пришли великие комики. Например, Чарли Чаплин в 1915-м снялся в ленте «Нокаут». Она стала одной из его самых известных короткометражных картин. В сценах на ринге участвовали и два других великих комика тех времён: Бастер Китон («человек без улыбки») и динамичный Гарольд Ллойд. У всех был разный подход: Ллойд вихрем проносился сквозь преграды, Китон стоически переносил страдания, а Чаплин преодолевал их с помощью ловкости и смекалки. Филигранная хореография их сцен поражает и сейчас, ведь тогда не было цифровых технологий — только ловкость и изобретательность.

Развитие киноиндустрии и новые возможности съёмки боевиков

С появлением звука и развитием всей индустрии кинематограф стремительно набирал обороты как подлинное искусство. Фильмы о поединках стали более многогранными. Боевые сцены стало возможно снимать по-разному. Можно было повысить градус зрелищности или сделать упор на реализм происходящего.



Картины о боксе и борьбе стали неотъемлемой частью фильм-нуара: среди них «Тело и душа», «Ночь и город». Новые изобретения сразу принимались на вооружение. В легендарном «Рокки» дебютировал Стедикам, позволивший добиться невиданной ранее естественности съёмок. А скоро вышел и «Бешеный бык» Мартина Скорсезе.



Параллельно шёл свет с Востока. В Шанхае индустрия фильмов о восточных единоборствах делилась на фильмы жанра «уся» (исторический антураж, фантазийный уклон) и «кун-фу» (близкое к нашему время и более реальное действие). Когда с этой системой познакомились на Западе, она стала сенсацией и породила новых кумиров: Брюса Ли, Джеки Чана, Донни Йена, Джета Ли. Восточные технологии съёмок стали настоящим ноу-хау для западных кинематографистов. Они взяли приёмы на вооружение.

Жан-Клод Ван Дамм Фото: Cannon Pictures/Getty Images

Скоро на Западе стали появляться свои боевики. Это совпало с видеобумом начала 80-х, дошедшего и до СССР. Для адептов единоборств открылась фантастическая возможность демонстрировать искусство, и они с блеском ею воспользовались. Кино стало неудержимо оказывать влияние на жизнь. Даже такой фильм, как «Кровавый спорт» с Ван Даммом, стал достаточно эпохальным и раскрыл идею о турнирах разных стилей единоборств.

Съёмка драк — работа большой команды и дань спецэффектам

Кино снимать — сама по себе сложная задача. А уловить быстрое и опасное действо — постановочную драку — тем более. Хотя случаи, когда актёр сам исполняет трюки, ещё имеют место, уже с 30-х годов прошлого столетия появились иные способы подачи материала. Это и комбинированные съёмки, и всевозможные технические приспособления, и целая армия специалистов. Теперь с помощью зелёного хромакея и оцифровывания можно сотворить практически всё.



Сейчас есть и специальные консультанты по тому или иному единоборству, и дублёры-каскадёры, и хореографы-постановщики, которые специализируются на постановке боевых сцен. Многие из них становятся звёздами экрана и полноценными мастерами кино. Например, путь Дэнни Трехо в кино начался с работы инструктора боевых сцен на «Сбежавшем поезде» Кончаловского.



В съёмках экшена есть свои нюансы, ведь действие должно быть одновременно эффектным и безопасным. Недостаточно быть отличным бойцом, необходимо уметь зрелищно исполнить схватку на экране. Можно делать упор на эффекты, а можно на реализм. Здесь всё зависит от задумки создателей и ожидания зрителей.

Чарли Чаплин Фото: Hulton Archive/Getty Images

Но всё-таки кино не жизнь, несмотря на кажущееся правдоподобие. Даже такой реалист, как Тони Джаа, по сути дела, играл каждый свой приём. Хотя этот актёр, несомненно, тренированный боец. Но работает он на камеру.



Очевидно, что мы смотрим кино для развлечения, а создатели фильмов стараются снять его красиво и качественно. Но жизнь не всегда такова. Крутые развороты и прыжки выглядят эффектно, но защититься ими нельзя. Каждый, кто дрался по-настоящему, знает, что в реальности всё происходит гораздо быстрее и жёстче. Даже боксёры и каратисты, блистающие на рингах и коврах, могут «схлопотать» в уличной драке, где царят хаос и непредсказуемость.



Клинчевание и похожие тактики ни к чему хорошему не приведут. А подражать приёмам кино — залог как минимум травмы. Вспомним, сколько советских ребят поразбивали себе лбы и носы, стараясь крутить нунчаки, как Брюс Ли. Поэтому всегда помните: в кино работают профессионалы, умеющие и эффективно бить, и грамотно падать. А главное, они неоднократно репетировали экшн-сцены со своим участием.

Как создаются экшн-сцены в современном кино? Разбираемся на примере фильма «Русский рейд»

Не так давно состоялась премьера российского боевика «Русский рейд» режиссёра Дениса Крючкова. Ещё до появления картины на экранах создатели сделали акцент именно на хореографии боевых сцен.

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Мы посмотрели фильм полностью и, чтобы поделиться с вами экспертным мнением о постановке драк, показали экшн-сцены экспертам — тренеру и действующему бойцу.



В одной из боевых сцен «Русского рейда» главный герой оказывается в одном помещении с несколькими негодяями. Некоторое время он нагнетает обстановку, предлагая им сдаться, доводит ситуацию до верхней степени накала и эффектно разбрасывает всех по углам.

Виталий Минаков, заслуженный мастер спорта по самбо и экс-чемпион Bellator: «Посмотрел отрывки с боями, всё достаточно интересно. Хочу, конечно, отметить Владимира Минеева — как будто он всегда занимался актёрской деятельностью. Ну и бросается в глаза то, что в кадре отлично подготовленный боец. Удары поставленные, всё выглядит правдоподобно».



Существует ряд технических приёмов, которые позволяют зрителю погрузиться в атмосферу происходящего на экране и поверить героям. Как сделать удар правдоподобным и не навредить актёрам? Камера выставляется в таком ракурсе, чтобы зритель видел эмоцию бойца, который наносит удар, его начальную стадию. Но вот сам контакт с телом второго актёра зрителю предлагают додумать. А уж второй участник сцены обозначает полный контакт. Это применимо к эпизодам с ударами рукой и ногой. Только во втором случае камера выставляется таким образом, чтобы подчеркнуть амплитуду и мощь, а предполагаемое касание с лицом или телом второго участника сцены снова снимается со спины. Казалось бы, элементарные и простые вещи, а какой реализм они придают схватке.



В «Русском рейде» одной из ключевых сцен является бой между главным героем и антагонистом. Последнего играет профессиональный боец Владимир Минеев, владевший в разное время чемпионскими титулами WKA, WAKO-Pro, WKN, WBKF. Здесь постановщики драки задействовали наработки команды Джеки Чана. В ход шли руки, ноги, неожиданные предметы, которые находились в комнате. Всё это придавало максимальную динамику и эффектность сцене.

Виталий: «Что касается смотрибельности, порой всё выглядит достаточно правдоподобно. А иногда — как постановка. Я не режиссёр и не могу ответить за то, что нужно сделать, чтобы достичь полной правдоподобности. Если говорить о самих сценах и их сценарии, возможно всё. Но в жизни порой случается такое, что в кино не повторишь».



Особое искусство – постановка сцен массовых драк. Особого мастерства в них добился Джеки Чан и его команда каскадёров. Сам легендарный актёр, продюсер и режиссёр в одном лице рассказывал, что на репетицию сцены, которая длилась 45-50 секунд экранного времени, уходили дни, а то и недели. Она создавалась как мультфильм, где чётко по таймингу прорисовывались движения каждого участника. Это скрупулёзная и нудная работа, но с другой стороны, высокое искусство. Мы же видим на экране, как герой легко и свободно разбирается с 3-4 оппонентами, которые разлетаются по разным углам комнаты.



На сцены массовых драк особое внимание обратил Эдуард Вартанян, профессиональный боец ММА, первый в истории лиги АСА временный чемпион в лёгком весе.

«Все сцены сняты как красивые и эффектные бои. Нужно отметить, что в них есть элементы, которые могут быть применены в бою: удушение сзади, лоукик и двойка, например. Та череда технических действий, которая представлена в сценах, неправдоподобна. Но и зачем на экране добиваться точной правдоподобности? В обычных уличных боях нет динамики. В кино нужно именно движение, которое здесь, безусловно, есть».



В сценах с олдскульными драками всё относительно понятно. Но ведь существуют задачи, когда нужно усилить эффект от удара одного из бойцов в кадре. В случаях, если не хочется разоряться на спецэффекты, используются каскадёрские приёмы. Например, незаменимый трос. На одном из участников сцены крепится специальная конструкция, от которой к лебёдке тянется трос. В момент удара каскадёра резко отбрасывает назад. Как сделать так, чтобы трос не было видно? Элементарно. Он закрашивается под цвет антуража, в нужном месте ретушируется и вуа-ля! Эффектный удар и дальний полёт.



Эти нюансы более-менее понятны всем. Но есть и другие тонкости, которые толковый и ответственный постановщик боевых сцен непременно учтёт. Для примера: специфика кинозрелища такова, что на удар одного персонажа, как правило, приходится ответный удар. Именно такие эпизоды оттачиваются часами, а то и днями. И тогда ты ловишь этот драйв, тебя захватывает происходящее.



Но в жизни всё иначе. Даже настолько хорошо подготовленные бойцы, как Джастин Гэтжи в недавнем бою с Хабибом, могут вымахаться менее чем за четыре минуты реального боя. А интенсивность этого поединка была в разы ниже, чем в кино. Так что в реальности на суперэкшн не стоит надеяться. Смотрите кино и наслаждайтесь увиденным!