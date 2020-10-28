Боец поймал вертушку и летящее колено. На Мусаси обрушился град ударов, но его спас судья

На этой неделе турнирами нас порадуют два главных заокеанских промоушена: UFC и Bellator. Первые выбрали хедлайнерами 10-го номера рейтинга среднего веса Юрайю Холла и ветерана, бывшего чемпиона дивизиона, Андерсона Силву – они выяснят отношения 31 октября.

«Я не видел удара». Корешков был близок к победе, но упал в неожиданный нокаут. Видео Дуглас Лима отобрал у россиянина чемпионский титул Bellator, идеально попав в челюсть.

Чуть раньше, 29 октября, в главном бою вечера за пояс чемпиона Bellator в среднем весе сразятся Гегард Мусаси и Дуглас Лима. Теперь возглавляющие турниры Холл и Мусаси дерутся в разных организациях, а ведь до перехода армянского голландца в Bellator они встречались дважды. Один из этих поединков завершился более ярко – колено в прыжке и добивание Холла отправили спать Ловца снов.

Бой проходил 26 сентября 2015 года в Японии. В первом раунде соперники решили побороться на канвасе. С обеих сторон были попытки провести болевые и удушающие, но результатов они не принесли. К концу первой пятиминутки больше преуспел Мусаси, который вполне мог добить соперника в партере, но Холла спасла сирена.

Прокатился в ноги — как Саб-Зиро. Боец установил рекорд, победив всего за 11 секунд. Видео Авив Гозали вошёл в историю Bellator, едва не дотянувшись до Олега Тактарова.

Во втором раунде Юрайя Холл не стал церемониться и решил сразу показать, кто должен выйти из клетки победителем. На первых же секундах он попал в голову Гегарда ногой с разворота. Увидев, что Мусаси потрясён, Холл моментально бросился завершать начатое, причём сделал это красиво и сбил Гегарда с ног сумасшедшим ударом коленом в прыжке. Юрайя принялся добивать соперника, но своевременное вмешательство судьи сохранило Мусаси здоровье.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Через год Ловцу снов, который назвал это поражение очень обидным, удалось поквитаться: в реванше он в первом же раунде перевёл Холла в партер у сетки, а затем добил и выиграл досрочно. И всё же зрители и эксперты чаще вспоминают эффектный финиш Холла в первом поединке.

К слову, ямайский боец очень любит доставлять удовольствие публике и завершать бои как можно раньше. Ударом ногой с разворота, который он применил в первом бою против Мусаси, Холл нокаутировал Адама Селлу в далёком 2012 году в рамках шоу The Ultimate Fighter. Всего в активе бывшего кикбоксёра и чёрного пояса по киокусин карате 12 побед нокаутами, три из которых он добыл в первом раунде.

Не менее зрелищен и Гегард Мусаси. Уже владевший поясом Bellator в среднем весе, он подходит к бою с Лимой с внушительным рекордом 46-7, одержав 26 побед нокаутами и 8 – сабмишенами. Он побеждал таких бойцов, как Лиото Мачида, Рори Макдональд, Витор Белфорт и Дэн Хендерсон.