Гассиев не боксировал 830 дней. Что и кто ему портит карьеру?

21 июля 2018 года. Москва. Арена Олимпийского забита под завязку. Столица России принимает первый в истории финал нового турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), который за короткое время стал очень престижным. Бой за звание абсолютного чемпиона мира проходит в первом тяжёлом весе, а его главными действующими лицами стали обладатель титулов по версии WBA Super и IBF Мурат Гассиев и чемпион по версиям WBC, WBO Александр Усик. Ко всеобщему разочарованию переполненных трибун, россиянин проигрывает сопернику в одну калитку и теряет все титулы. Трофей Мохаммеда Али едет в Украину. Но все понимают, что Мурату только 24 года и вся карьера впереди. Повод для оптимизма сохраняется. У России есть восходящая звезда в тяжёлых категориях. Но с той поры прошло 830 дней, а Гассиев на ринг так и не выходил. Что происходило в его карьере и что её портило? Ищем ответы перед долгожданным возвращением «Ирона».

Что было после боя с Усиком?

Россиянин проиграл Александру Усику единогласным решением судей. При этом, практически не имея шансов на успех. Уже в том же году стало ясно, что украинец скоро покинет первый тяжёлый вес (невзирая на ноябрьский бой с Беллью), а значит Мурат мог готовиться к тому, чтобы перехватить пояса первого тяжёлого веса, которые должны были стать вакантными.

Да, в силу травмы рассчитывать на молниеносное возвращение на ринг Гассиев не мог, но всё же, не скрывал, что пока не планирует перехода в хэвивейт.

«Сейчас нужно решить вопросы в первом тяжёлом весе, а потом уже переходить выше. Сейчас нужно все правильно сделать в вопросе восстановления, никуда не спешить. А тяжёлый вес никуда не уйдет, всему своё время», — говорил Мурат в сентябре 2018 года, залечивая травму.

Тогда ничто не предвещало слишком затяжной паузы. Менеджеры обещали Мурату бой в апреле 2019 года и надеялись, что после он начнёт собирать пояса или примет участие во втором сезоне WBSS. В феврале 2019 года было подтверждено, что Гассиев выступит в апреле. Более того, Умар Кремлёв обещал, что после этого боксёр вернётся на ринг и в июле, чтобы выступить на «Дне бокса» в одном карде с Артуром Бетербиевым. Всё звучало очень красиво.

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Контракт с Matchroom Boxing и DAZN

Но лечение травмы затягивалось. Обещанного боя в апреле так и не случилось и это был первый звоночек. На фоне этого Мурат заговорил о возможном переходе в супертяжёлый вес. Между тем, на промоутерском «фронте» всё складывалось очень неплохо. К услугам Ирона проявил интерес Эдди Хирн и его Matchroom Boxing, плотно сотрудничающий со стриминговым гигантом в лице DAZN. И уже в апреле 2019 года россиянин подписал с ними контракт, таким образом, получив шанс стать более медийным и узнаваемым в США и Европе.

«Я рад объявить о начале сотрудничества Matchroom Boxing и DAZN с моими промоутерами в лице Ural Boxing Promotion и Warriors Boxing. Уверен, что это партнёрство принесёт отличный результат. Хочу осчастливить своих фанатов во всём мире и раскрыть весь свой потенциал в захватывающем супертяжёлом весе», — говорил Гассиев.

После этого дело сразу же сдвинулось с мёртвой точки. Очень скоро Мурату пообещали бой в супертяжёлом весе на территории США. Ожидалось, что 27 июля он встретится с крепким джорнименом Джоуи Давейко. Официально о бое было объявлено 11 июня. Гассиев ответственно готовился к дебюту в хэвивейте, но за 8 дней до поединка Мурат объявил о травме, снова подвело плечо. Промоутеры не отчаивались, перенеся встречу на 12 октября, рассчитывая, что боксёр подерётся в андеркарде у Александра Усика. Но лечение снова затянулось. Гассиев объявил, что вернётся в конце года. Однако и этим планам не суждено было сбыться. Таким образом, только за 2019 год Гассиев потерял четыре разные даты для возвращения – 22 апреля, 27 июля, 12 октября и «конец года». Но это были только цветочки.

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2020 год. Новые надежды и новые разочарования

Зимой 2020 года всё снова было многообещающе. Гассиеву пообещали бой 29 февраля в США. При этом не в рядовом шоу, а в карде у двух экс-чемпионов мира Майки Гарсии и Джесси Варгаса. Ирон, вдохновившись такими новостями, даже заявлял, что ему по силам стать и чемпионом мира в одном дивизионе с Джошуа, Уайлдером, Фьюри и тем же Усиком. Ещё одной приятной новостью стало включение боя Мурата с Джерри Форрестом в сетку трансляции Первого канала. Казалось, что вот оно – долгожданное возвращение. Но 19 февраля из лагеря спортсмена прилетела неприятная новость, на сей раз не связанная с травмами.

«С большим разочарованием сообщаю, что несколько дней назад мною и тренером Абелем Санчесом было принято решение отказаться от боя с Джерри Форрестом 29 февраля. Я здоров и тренируюсь, но в результате некоторых разногласий внутри нашей команды подготовка к бою не была организована должным образом, что лишило меня возможности пройти полный тренировочный лагерь.

Выход на бой неподготовленным был бы неуважением к болельщикам, сопернику и DAZN. Надеюсь, что после разрешения всех спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я смогу порадовать своих болельщиков. Спасибо за поддержку», — объяснил своё решение Мурат.

Таким образом, дебют в супертяжёлом весе снова был отложен. Ожидалось, что он пройдёт 25 апреля. Но далее в дело вмешалась пандемия коронавируса.

Бой с Нури Сефери

Наконец, 29 сентября в команде Мурата сообщили, что он выступит 31 октября. В соперники ему выбрали опытного ветерана, известного спойлера и экс-претендента на титул чемпиона мира Кевина Джонсона. И, судя по заявлениям, за организацию схватки взялся известный российский промоутер Владимир Хрюнов. Функционер объявил, что бой пройдёт в Сочи. Мурат не скрывал удовлетворения скорым возвращением.

Но 14 октября тот же Хрюнов заявил, что у Гассиева сменился соперник. В достаточно туманном стиле объяснив срыв схватки с Джонсоном, промоутер заявил, что оппонентом Мурата станет Сефер Сефери, известный тем, что именно он стал первым соперником Тайсона Фьюри после возобновления карьеры.

Однако не прошло и недели, как Ирон узнал, что у него снова поменялся противник. Теперь было объявлено, что Сефера в бою с Гассиевым заменит его брат Нури Сефери. Оппозиция, мягко говоря, слабая. 43-летний албанец с девятью поражениями в послужном списке. Здесь же будет уместно отметить, что в последнем бою Нури победил соперника, в послужном списке которого более 100 (!) поражений.

Прок от боя с Нури достаточно сомнительный. Почти нет сомнений, что Мурат разберётся с ним за 2-3 раунда. После более чем двухлетней паузы, это далеко не то, что нужно, чтобы сбросить с себя ржавчину. Учитывая класс Мурата, нет сомнений, что он бы справился с опытным джорнименом уровня того же Давейко, но при этом хотя бы напрягся. Увы, менеджмент россиянина решил иначе.

В преддверии боя Гассиев расстался с промоутером

К слову, о менеджменте. В преддверии поединка 31 октября Мурат объявил о расставании с промоутерами из американской компании Warriors Boxing.

«Мой контракт с моими промоутерами подошёл к концу. Продлевать его я не собираюсь, так как они не выполняли условия данного договора добросовестно — не давали боёв. Сейчас я получаю лицензию в России и готовлюсь к поединку 31 октября в Сочи», — сказал спортсмен.

Судя по всему, именно в промоутерах, а не в травмах и различных обстоятельствах боксёр видел причины своего простоя. По факту, нам известен лишь один эпизод, когда Мурат был недоволен своим менеджментом и случился он в феврале 2020 года, когда ему пришлось отказаться от боя с Форрестом в США. В остальном же Ирона по большей части донимали проблемы со здоровьем.

Как бы то ни было, страница с американскими промоутерами перевёрнута, но альтернатива пока что найдена не идеальная. Если Гассиев и дальше будет вверять организацию своих поединков в руки Владимира Хрюнова, то рискует остаться без по-настоящему больших поединков. Да, известный промоутер умеет делать шоу, но известен склонностью привозить своим клиентам откровенных мешков. Первая ласточка в лице Сефери уже «прилетела». И если после этого поединка мы не увидим в следующем бою Мурата достойного для него оппонента, то у нас всех появится повод переживать, не начинают ли губить его карьеру в России так, как это случилось и в США.

Пока же пожелаем представителю славного осетинского народа яркого и главное гладкого возвращения. Ему всего лишь 27 лет и большие победы в хэвивейте ещё впереди.