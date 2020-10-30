Смерть по доносу. Трагическая судьба чемпиона Ленинграда по боксу Вяльцева

Власти жёстко подавили бунт заключённых, оставшихся без еды и воды, а затем списали сотни погибших на немецкую бомбардировку.

Это начало истории боксёра Дмитрия Вяльцева. Для полного погружения в атмосферу, доступа к архивным фотографиям и историческим справкам можно перейти на страницу специального проекта «Чемпионата» и Музея истории ГУЛАГа.

«Чемпионат» запускает спецпроект с Музеем истории ГУЛАГа «Репрессии и Спорт»

В Ленинграде в 1930-х вряд ли был хоть один человек, следивший за боксом, но не знавший Дмитрия Вяльцева. 18-летний парнишка удивил абсолютно всех, победив в 1932-м на чемпионате города. Вяльцев выступал недолго, вскорости перешёл на тренерскую работу. Но передать своё мастерство ученикам он толком и не успел: погиб в октябре 1941 года. Не на фронте.

Было принято говорить, что Вяльцев, арестованный и этапированный на барже из Ленинграда, вместе с другими заключёнными попал под налёт немецкой авиации.

На самом деле всё оказалось гораздо страшнее. Стреляли свои же.

Боксёр, пожарный, тренер

Уроженец Петрограда Дмитрий Вяльцев был племянником знаменитой русской певицы Анастасии Вяльцевой. Его тётя была замужем за полковником русской армии Василием Бискупским, сослуживцем барона Петра Врангеля. Судя по всему, это родство и стало для боксёра губительным.

В школу Дмитрий пошёл уже при советской власти. Проучился восемь классов, а уже в 16 лет стал работать в тресте «Ленкомтранс». Активный парень, как и многие подростки того времени, увлекался разными видами спорта, но в итоге сосредоточился на боксе. И так преуспел, что буквально через пару лет занятий он стал чемпионом Ленинграда. Протоколов тех соревнований не сохранилось, но известно, что выступал Вяльцев в среднем весе.

«Здесь и не такие ломаются!» Почему любимого пловца Сталина отправили в лагеря Мирового рекордсмена Семёна Бойченко посадили по ложному доносу. Считается, что титулованный пловец пострадал из-за красивой женщины.

Юноша сначала тренировался в секции бокса, а затем сам стал тренером и спортивным чиновником. Работал в областном совете физической культуры, областном комитете союза работников кооперации и торговли, а затем стал старшим инспектором по физической подготовке в Ленинградском управлении пожарной охраны. Пожарные тогда входили в структуру НКВД.



В общем, был обычным советским человеком, счастливо жил с семьёй и дочкой Анастасией, названной в честь тёти. Избежал репрессий 1937-1938 годов, как и его отец Ананий Вяльцев.

Арест по доносу

Но через три месяца после начала Великой Отечественной войны Дмитрий был арестован. Причиной ареста стал донос одного из сослуживцев. Тот отправил в НКВД бумагу, в которой заявил, что Вяльцев распространяет панические слухи и предсказывает скорую победу Германии.

Полную историю о том, как советского боксёра арестовали и как он погиб на этапе во время бунта заключённых, оставшихся без еды и воды на тесной барже, читайте на странице проекта «Репрессии и спорт».