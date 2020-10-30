Хабиб не сказал, что уходит навсегда. Пять причин для возвращения чемпиона

После того как Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры, фанаты ММА запаслись терпением. Мало кто поверил в то, что это решение 32-летнего чемпиона окончательно. Да, он дал слово своей матери. Но ведь она ещё и вдова Абдулманапа. А у него на сына были огромные планы, которые он именовал наследием. И одним из важнейших пунктов этого наследия было число 30. Главный человек в жизни Хабиба не уставал повторять, что для великого наследия Орёл должен закончить карьеру с числом 30 в графе побед, при нуле в графе поражений.

«Хабиб вернётся на 30-й бой! Его отец так хотел». Президент UFC слов на ветер не бросает Дана Уайт не сомневается в том, что Нурмагомедов проведёт поединок, о котором так много говорил покойный Абдулманап.

И люди верят в то, что это произойдёт. А не в то, что Хабиб не сдержит это слово. Слово он дал своей матери. Всем нам он просто сообщил о своём решении. И если мама скажет: «Иди, сынок, в память об отце!», то это будет главным и безусловным аргументом в пользу возвращения в октагон. Мы же собрали ещё четыре повода, которые могут поспособствовать тому, что семья снимет с Орла обет.

Наследие

После победы над Конором Макгрегором понимающие люди говорили, что соперников в лёгком дивизионе у Хабиба больше нет. На горизонте, конечно, маячил «проклятый бой» с Тони Фергюсоном, но главная проблема была в том, что Кукуй не молодел, а Орёл становился всё более матёрым и всё менее уязвимым бойцом. И самому Нурмагомедову бой с Тони со временем стал неинтересен ни с какой точки зрения.



По сути, никакой интриги в воздухе не витало. Мы все просто ждали, когда обратный отсчёт от числа 30 закончится. И тогда уже сенсацией стало бы решение остаться в деле. Кстати, даже перед боем с Гэтжи Хабиб намекал на то, что вовсе не устал от боёв и всё ещё возможно. Ну и сама ситуация в субботний вечер на «Бойцовском острове» была настолько эмоциональной, что трудно было поверить в происходящее.

Так вот. Невероятно сложно поверить в то, что команда Хабиба знала о его решении и никто, ни разу за пять (!) недель даже не намекнул о готовящемся сюрпризе. А уж близкие Хабиба были чрезвычайно активны в соцсетях. К тому же Дана Уайт заявил, что Хабиб был буквально переполнен эмоциями. Всё говорит о том, что разум и логика в итоге заработают на полную катушку и Орёл вернётся. Хотя бы на этот самый 30-й бой.

Неугомонный Тони

Этот гиперактивный парень сейчас точно не успокоится. И будет нагнетать с каждым днём всё больший и больший хайп, вокруг своей персоны в первую очередь. И сложно представить, как далеко он может зайти в своей аргументации. Все мы помним, к чему его приводили чрезмерно эмоциональные всплески. За Кукуя будет говорить легенда о пресловутом «проклятом бое», с которым сам Тони носится как с писаной торбой, но другим тема уже давно наскучила.

«Эти русские бегают от меня». Фергюсон отказался считать Хабиба лучшим Орёл ушёл, забрав с собой деньги и шанс для Фергюсона сорвать куш.

И, кстати, шансы на бой с Хабибом стали меньше не после поражения от Гэтжи, в котором Фергюсон как раз показал себя настоящим бойцом, который сам загнал себя в безвыходную ситуацию, но наотрез отказывался сдаваться, был готов принять любой урон, но достоять до финальной сирены. И за это заслужил невероятное уважение.



Проблема в том, что Джастин, обещавший «уснуть», но не постучать, полностью нивелировал весь героизм Тони. Даже великолепно готовый ветеран UFC в 38-39 лет не сможет противостоять Орлу. Но шанс на подвиг есть всегда. И даже если возвращение Хабиба случится не ради боя с Фергюсоном, нападки американца могут воздействовать на Нурмагомедова как катализатор.

Конор на вершине мира

Гордыня, конечно, грех. И не только в религиозном понимании. Гордыня – это зло, поскольку заставляет нас действовать нерационально. И в нашем случае это вполне может сработать. Конор, как мы уже писали, вполне может уже менее чем через три месяца поднять из пыли упавший чемпионский пояс. И кто там у него будет дальше? Гэтжи, Фергюсон, Хукер или Оливейра? Для ирландца в боевой форме все эти парни будут вполне по зубам.



А заставить его драться с тем же Чендлером не сможет даже Дана. И Макгрегор будет прав, поскольку право биться за титул в такой организации, как UFC, нужно доказывать в октагоне. И Майк нескоро ещё доберётся до тайтл-шота. А с каждым новым успешным шагом наверх, к статусу лучшего бойца вне весовых категорий, жёстче будет троллинг Ноториусом «пенсионера» Хабиба.

Хабиб сделал царский подарок своему врагу. Конору осталось просто поднять с пола пояс Орёл прокачал дивизион по максимуму. Ирландец будет просто снимать кассу!

И как ни крути, а Конор Макгрегор – главный соперник в карьере Нурмагомедова. И избавиться от этого будет невозможно. И уж если возвращаться в октагон после столь эмоционального и, вполне возможно, не до конца обдуманного решения, то уже в очень дорогой во всех смыслах бой – чтобы и статус был соответствующий, и деньги.

UFC 254 не стал финансовым рекордсменом

Заключительный турнир на «Бойцовском острове» в 2020 году не стал рекордсменом по денежным сборам. И сказалось тут не только отсутствие зрителей, они делают лишь незначительную часть кассы. Лига существенно недобрала платных трансляций, в первую очередь в Северной Америке. И это серьёзный удар не только и не столько по бюджету самого промоушена, сколько по престижу самого Орла.



Этот бой преподносился как потенциально самый успешный едва ли не в истории ММА. А получилось немного не так. Четвёртое место в истории UFC – если не провал, то явный недобор. И это может стать ещё одним мотивом для Хабиба. Вернуться, чтобы сорвать кассу, о которой потом ещё десятилетиями будут мечтать все. С каким соперником это возможно? Решайте сами.

«Назвать Хабиба величайшим нельзя». Превзошёл ли Орёл легендарного Фёдора? Что важнее — вклад в развитие российских ММА или 29 побед подряд без поражений?

Путь Емельяненко

Мы долго ещё будем сравнивать Хабиба с Фёдором. До тех пор пока не запылает новая российская звезда, которая встанет с ними в один ряд. Ну а пока, несмотря на совершенно разный жизненный и карьерный путь, сравнение между этими легендами отечественного ММА неизбежно. У них много общего, в том числе религиозность и жизненные принципы. Однако же, карьерный путь Последнего Императора чуть более тернист.

Но здесь речь пойдёт о более приземлённых и менее романтичных вещах. Как стало нарицательным понятие «британские учёные», точно такой же статус приобретает выражение «по мнению специалистов». Так вот, многие специалисты считают, что Емельяненко старшему давно пора завершить профессиональную карьеру. Напомним, у Фёдора ещё два боя по контракту с Bellator, и уж об одном Кокер говорит как о том, что непременно должно состояться.



Так вот, положа руку на сердце, не от хорошей жизни Емельяненко подписался в Bellator. Ему необходимо было продвигать парней из своей команды по карьерной лестнице. Вот и пришлось легенде самому выходить в клетку, чтобы в этой же клетке оказались его товарищи и ученики. Сейчас у Хабиба в UFC всё, как говорят в таких случаях, схвачено. Но даже он и всемогущий Абдель-Азиз не смогли найти соперника Махачеву на бой в рамках UFC 254.



Мы не хотим желать этого дагестанскому Орлу. Но мы должны провести параллель между ним и Фёдором и предусмотреть такую возможность. Этот повод для возвращения наименее вероятен. Всё-таки Хабиб – хороший ученик своего отца и выстраивает свою империю очень грамотно.