Усик в царстве великанов. Что перевесит – интеллект и техника или мощь?

Украинский боксёр Александр Усик проведёт 31 октября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне бой с британцем Дереком Чисорой. На кону будет стоять звание обязательного претендента на мировую корону. Принадлежит оно сейчас Александру. И Усик ввязывается в очевидную авантюру.
Помимо украинца, свой бой проведёт и Мурат Гассиев. Мы решили заглянуть в историю и узнать, насколько успешными оказывались вояжи обладателей мировых титулов в крузервейте в супертяжёлый вес.
Печальная статистика для чемпионов крузервейта
Впервые звание чемпиона мира в первом тяжёлом весе было разыграно 40 лет назад. Тогда, в марте 1980 года, представитель коренного индейского населения Америки Марвин Кэмел одолел по очкам в 15-раундовом поединке известного югославского боксёра, олимпийского чемпиона 1972 года Матэ Парлова, завоевав так называемый инаугурационный мировой титул в крузервейте по версии WBC.
Чуть позже, тоже в 1980-х годах, звание чемпиона мира в первом тяжёлом весе начали разыгрывать и другие известные организации профи-бокса – WBA, IBF и WBO. С тех пор мировыми титулами в крузервейте владели около 70 боксёров. Многие из них со временем принимали решение подняться в следующую весовую категорию – считающийся самым престижным супертяжёлый дивизион.
И если мы посмотрим статистику их выступлений в этом, так называемом королевском, дивизионе, то увидим не очень оптимистичную картину. Из этих семи десятков чемпионов крузервейта свой успех в супертяжах сумели повторить лишь трое. Причём один из них впоследствии был уличён в употреблении допинга и лишён завоёванного на ринге чемпионского пояса.
Отметим, что в истории профи-бокса также было несколько бойцов, которые поднимались из ещё более лёгких весов в супертяжёлый вес и становились там чемпионами. Имена Роя Джонса-младшего, Майкла Мурера и легендарного средневеса конца XIX – начала XX веков Боба Фицсиммонса известны многим любителям бокса. Но все они проскочили первый тяжёлый вес, не становясь в нём чемпионами. И поскольку Усик и Гассиев являются, так сказать, природными крузерами, то сегодня мы ограничимся рассмотрением успехов и неудач в супертяжах только чемпионов мира в крузервейте.
Абсолютный чемпион мира в двух дивизионах
Эвандеру Холифилду принадлежат несколько уникальных исторических достижений. Он единственный на сегодня боксёр, которому удалось добиться звание абсолютного чемпиона мира сначала в первой тяжёлой, а затем и в супертяжёлой весовых категориях. Также он является единственным за всю историю четырёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе.
Кроме того, он трижды был удостоен звания «Боец года» по версии самого авторитетного издания в мире бокса – американского журнала The Ring. И ещё дважды он становился лауреатом этого ресурса в номинации «Бой года».
Чемпионской оппозиции Холифилда может позавидовать даже немалая часть других великих боксёров прошлого. Персона Эвандера, который имел соответствующее ринговое прозвище The Real Deal, узнаваема, почитаема и уважаема любителями бокса всего мира.
Знаменитый любитель лошадиного допинга
Вторым обладателем мирового титула в супертяжах из чемпионов крузервейта стал одиозный американец Джеймс Туши Свет Тони. Знаменитый тренер Фредди Роуч как-то сказал, что самым талантливым боксёром, которого он когда-либо видел на ринге, является именно Тони.
Однако этот щедро наделённый способностями к благородному кулачному искусству парень в то же время был известен и своим наплевательским отношением к тренировкам, из-за чего зачастую выходил на бои в отвратительной физической форме. Также он вошёл в историю бокса как один из самых известных трэштокеров.
Ну и нельзя не вспомнить о том, что Джеймса несколько раз уличали в приёме запрещённых препаратов. Однажды в его крови был обнаружен даже анаболический стероид болденон, который используют для физического восстановления не людей, а лошадей, и достать его можно только в ветеринарных клиниках.
Собственно, по причине уличения в допинге Тони и не удалось удержать в своём владении завоёванный им в 2005 году в бою с соотечественником Джонни Руизом мировой титул WBA. Их поединок, в котором Туши Свет ярко продемонстрировал свои фирменные контрпанчерские навыки, был признан несостоявшимся и WBA вернула чемпионский титул Руизу.
Британский нокаутёр и трэштокер
И последним на данное время двойным чемпионом в первом тяжёлом и супертяжёлом весах является ещё один известный трэштокер – британец Дэвид Хэй. В крузервейте он собрал в своё владение мировые титулы WBC, WBA и WBO.
Пояс чемпиона мира WBA в супертяжах славящемуся молниеносными нокаутирующими ударами Хэймейкеру удалось захватить буквально блицкригом. Уже во втором бою в новой весовой категории он отнял мировой титул у российского гиганта Николая Валуева. Этот поединок выглядел схваткой Давида и Голиафа и завершился победой по очкам сильно уступающего сопернику в габаритах британца.
Впоследствии Хэй вышел на объединительный поединок с многолетним украинским чемпионом мира Владимиром Кличко. Все помнят предматчевый трэш в исполнении британца, когда он появлялся в футболках, на которых был изображён держащим в руках отрезанные головы братьев Кличко. Но в ринге Хэй ничего не показал, лишь избежав досрочного поражения, после чего в боях за мировые титулы больше не участвовал.
Что мешало чемпионам крузервейта добиваться успехов в супертяжах?
Ещё несколько обладателей чемпионских поясов в первом тяжёлом весе добивались мирового тайтл-шота в супертяжах, но терпели в этих боях поражения. Таковых боксёров было всего пять.
Поляк Томаш Адамек и кубинец Хуан Карлос Гомес проигрывали чемпиону WBC украинцу Виталию Кличко. Француз Жан-Марк Мормек был нокаутирован его братом Владимиром. Пуэрториканец Осси Окасио потерпел досрочное поражение от знаменитого американского чемпиона Ларри Холмса. А немец Марко Хук проиграл бой по очкам регулярному чемпиону мира WBA россиянину Александру Поветкину.
Многие же другие чемпионы мира в крузерах даже не добрались до поединков за мировые титулы в супертяжёлом дивизионе. В этой связи можно вспомнить олимпийского чемпиона из Казахстана Василия Жирова.
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