«Много тяжёлых парней хотели меня ударить». Усик настроен показать, кто тут царь зверей!

Октябрь, на редкость для 2020 года, стал богатым на события для мира профессионального бокса. Здесь и поражение Василия Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом, и титульный бой Сергея Липинца, и дата следующего поединка для Тайсона Фьюри. Закрывать месяц будет сразу три интересных шоу. В Сочи выступит Мурат Гассиев, в США пройдёт титульный бой между Джервонтой Дэвисом и Лео Санта Крусом. Но наибольший интерес у болельщиков вызывает лондонское шоу, в котором силами померятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в хэвивейте Дерек Чисора. Вашему вниманию превью к этой встрече.

Долгие попытки организовать бой

В октябре 2019 года Алексндр Усик провёл дебютную встречу в супертяжёлом весе. Тогда он остановил Чазза Уизерспуна, принявшего бой на коротком уведомлении. Почти сразу после этого британец Дерек Чисора вызвал украинца на дуэль. Аргументом для этого стала победа над опытным Дэвидом Прайсом.



Стороны выразили заинтересованность в этой встрече, но дальше разговоров дело не шло. Однако вскоре за дело взялись менеджеры и промоутеры. Так появилась первая возможная дата боя – 8 февраля 2020 года. Впрочем, утвердить её не удалось. Тем не менее, стороны не оставляли попыток организовать схватку и в короткие сроки дату противостояния Усик – Чисора официально подтвердили – 28 марта 2020 года. Только болельщики стали потирать руки и активно следить за новостями о любимцах, как Усик огорчил фанатов, сообщив о травме локтя и вынужденном переносе битвы.



Впрочем, повреждение украинца не было критическим, и новая дата была не столь уж и далёкой – 23 мая. Но и здесь боксёры столкнулись с элементом невезения. Мир впервые в XXI веке ушёл на полный лок-даун, причиной чему стала пандемия коронавируса и, как следствие, остановлены были и спортивные мероприятия.



Усик призывал «терпеть» на карантине, а Чисора откровенничал, что может не дождаться, так как рвётся к дебюту в Bellator. Но летом, когда в Европе начались первые послабления, промоутеры снова заговорили о новой дате, ориентируясь на октябрь 2020 года. Наконец, лишь в сентябре стороны окончательно ударили по рукам, подписав контракт на 31 октября.

Что происходит в карьере Усика?

Александр Усик после блестящего прорыва в первом тяжёлом весе, завоевания титула абсолютного чемпиона мира и одной успешной защиты этого звания перебрался в супертяжёлый вес. Это была довольно интригующая затея. В хэвивейте действительно нет настолько техничных боксёров, но проблема Александра в том, что ему не хватает нужных габаритов, потому всем интересно, как он будет решать эту проблему.

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Но в новом дивизионе Усика постоянно сопровождает какое-то невезение. Первый бой в хэвивейте он должен был провести ещё в мае 2019 года. Ожидалось, что его соперником станет опытный экс-претендент на титул Карлос Такам. Но незадолго до поединка крымчанин получил травму и схватку перенесли на 12 октября. В сентябре Такам объявил, что прекратил сотрудничество с промоутером и отказался от схватки. В срочном порядке для Александра в соперники был подобран малоизвестный Тайрон Спонг.



Но нидерландец вообще едва не сорвал схватку. Менее чем за неделю до боя он провалил допинг-тест и был отстранён. В экстренном порядке в соперники Александру подобрали опытного американца Чазза Уизерспуна. Тот сопротивлялся семь раундов, после чего снялся. Вскоре в WBO определили Александра как обязательного претендента на титул, которым сейчас владеет Энтони Джошуа. Но, вероятно, в организации дадут британцу провести объединительную схватку с Тайсоном Фьюри. После чего победитель вынужден будет либо отказаться от пояса этой организации, либо принять схватку с украинцем. Но не будем забегать наперёд.

А что же Чисора?

О Чисоре всерьёз заговорили в 2012 году, когда не слишком переборчивый в плане выбора соперников для обязательных защит Виталий Кличко дал британцу шанс сразиться за пояс чемпиона мира по версии WBC. Тогда Дерек создал возрастному сопернику некоторые проблемы и выстоял все 12 раундов, хотя и принял на себя огромный тоннаж ударов. После было жесточайшее поражение от Дэвида Хэя (нынешнего промоутера Чисоры). Тогда стало окончательно ясно, что Делл-Бой не более чем добротный слаггер, которому не суждено хватать с неба звёзды. Успешные бои с посредственными соперниками сменялись поражениями в схватках с серьёзной оппозицией (от Тайсона Фьюри, Диллиана Уайта и Кубрата Пулева). В последних пяти встречах Чисора проиграл лишь раз (Диллиану Уайту). Но, по большому счёту, если бы не лаки-панч в схватке с Такамом, то поражений было бы уже два.



Сейчас у Дерека серия из трёх побед, благодаря которой он повысил свои акции. Но всё-таки, успехи в боях с Сенадом Гаши, пробитым Уайлдером Артуром Шпилькой и никогда не умевшим держать удар Дэвидом Прайсом нельзя воспринимать как что-то невероятное.



В свои 36 лет Дерек остаётся крепким рубакой, который может создавать проблемы соперникам средней руки, но не более того.

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Чего нам ждать от боя?

Бойцы, умело раскрутившие поединок за счёт благодушия и забавных шуток, обещают подарить зрителям практически взаимоисключающие вещи. Чисора намерен идти «воевать», а Усик утверждает, что «пришёл с миром».



«Я много раз боксировал с большими парнями, которые очень хотели сильно меня ударить. Они были очень тяжёлыми, пытались по мне попасть. Я постоянно дерусь с тяжеловесами.



Почему вы всё определяете по весу? Если бы царя зверей определяли по весу, им был бы слон, а не лев. Считаете меня маленьким? Хорошо, мы всё это в субботу увидим. Никакой войны не будет. Это слова Дерека. Я принёс мир и это будет офигенный, чистый и красивый бокс», — сказал Усик на пресс-конференции перед поединком.



Откровенно говоря, слова Усика намного ближе к действительности. Чисора в своём возрасте уже не поменяет стиль, какой бы соперник перед ним не предстал. Дерек хорошо умеет прессинговать, зарубаться на ближней дистанции и бомбить противников силовыми атаками. Зная стиль Усика, можно сказать, что это идеальный соперник для украинца.



Александр великолепно работает на ногах, едва ли не лучше всех в профессиональном боксе. Сумасшедшая подвижность, передвижения с ударами, и другие составляющие, помогающие умело обороняться, заставят Дерека постоянно промахиваться. Как известно, промахи изрядно выматывают агрессора и, скорее всего, очень скоро Чисора, никогда не славившийся функциональной готовностью, начнёт подседать. Усик же, обладающий богатым арсеналом в атаке, будет методично разбивать медлительного и часто застаивающегося соперника. Многие критики Александра любят утверждать, что у него нет нокаутирующего удара. Но почти нет сомнений в том, что общий тоннаж ударов, принятым Чисорой к поздним раундам, заставит его капитулировать до 12-й трёхминутки. Впрочем, воздержимся от точных прогнозов, все ответы мы получим уже очень скоро.