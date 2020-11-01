Удивительный нокаут. Боец уже без сознания встал на мостик. Видео

В Лас-Вегасе (Штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night 181. В главном событии встретятся ветеран ММА Андерсон Силва и Юрайя Холл. Для бразильского Паука этот бой может стать последним в его карьере. По крайней мере, именно об этом рекордсмен по количеству побед в UFC заявлял перед стартом турнира.

Но пока до боя живой легенды остаётся время, в октагоне происходят невероятные события. В первом же бою случился эффектнейший нокаут. Встречались 27-летний американец Кевин Нативидад и его соотечественник 26-летний Майлс Джонс. Для Кевина этот поединок стал дебютным в UFC. До этого он сражался в основном в LFA и имел в пассиве лишь одно поражение.



За плечами его соперника, который вышел из той же лиги, было 3 боя в основе одного из главных промоушенах планеты. Плюс, неистребимое желание закрыть поражение, которое Майлс потерпел в предыдущем поединке от Марио Баутисты. Два раунда Джонс планомерно разбирал своего оппонента на составные части, уверенно лидируя по судейским запискам. Все три рефери отдали ему оба раунда.



Во втором перерыве в углу Нативидада было полное понимание ситуации. Тренер не стал морочить своему бойцу голову и напрямую завил: «Если ты сейчас не выложишься по полной, бой тебе не выиграть. Необходимо побеждать досрочно». Деваться некуда, Кевин бросился в бой, как говорится, с открытым забралом. И несколько раз настолько неосмотрительно и непростительно низко опускал голову, что удар навстречу был вопросом времени.

И этот короткий снизу навстречу угодил прямо в скулу. Эффект был потрясающий: изо рта у Нативидада вылетела капа, а сам он исполнил замысловатый гимнастический этюд и умудрился встать на мостик. При этом, не было никаких сомнений в том, что сам боец был в данный момент в нокауте. Майлз для проформы замахнулся, делая вид, что готов к добиванию, но судья уже мчался наперерез, чтобы спасти бедолаге здоровье.

Джонс же показал Дане Уайту характерный жест руками, намекая, что уже пересчитывает $ 50 000, полагаемые за перфоманс вечера. О том, получит он этот бонус или нет, мы узнаем под утро.