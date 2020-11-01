Гассиев за 107 секунд нокаутировал беспомощного албанца. И этого Мурат ждал 830 дней?

31 октября в Сочи состоялся боксерский поединок в супертяжёлой весовой категории за пояс WBA International, в котором сошлись боец из России Мурат Гассиев (28 боев, 26 побед, 19 – нокаутом) и албанец Нури Сефери (50 боев, 41 победа, 22 – нокаутом).
Гассиев не боксировал более 800 дней. Причиной стали его травмы, а в дальнейшем – разногласия внутри команды, из-за которых не удалось должным образом подготовиться к одному из поединков, а также пандемия коронавируса. Изначально соперником экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA в первом тяжёлом весе должен был стать Кевин Джонсон.
Чуть позже его заменили на Сефера Сефери, а буквально за пару недель до боя было сообщено, что вместо последнего в ринг выйдет его брат Нури Сефери. Удивительно, но зовут этого боксёра «Албанский Тайсон».
Этот поединок стал для Гассиева дебютным в супертяжелой весовой категории. По иронии судьбы Мурат возвращается в ринг в тот же вечер, в который будет драться и Александр Усик. Напомним, что бой с украинским бойцом стал для Гассиева последним перед долгой паузой. За это время Усик успел отказаться от титула абсолютного чемпиона мира и также перебраться в супертяжи.
И хотелось бы многое написать об этом бое, разобрать работу Мурата и понять, что он изменил для выступления в супертяжёлом дивизионе, но… Увы, ни специалисты, ни даже болельщики, которые могли случайно отлучиться на кухню за чашечкой кофе, не поняли ровным счётом ничего. Точнее, не успели ничего понять.
А потому, простите, уважаемые читатели. Что увидели на ринге, о том и напишем. Не особо готовый физически гражданин Албании просто поднял руки к подбородку и приготовился принимать удары. Всем своим видом он демонстрировал готовность к тому, что будет больно. Реакция Гассиева была очевидна. Мурат негодовал и совершенно не планировал затягивать этот фарс. С нескрываемым раздражением он подошёл к сопернику и вырубил его стандартной двойкой.
После этого он развернулся и пошёл к себе в угол. Соперник усиленно делал вид, что готов встать и продолжить бой, но в это мало кто верил, да и судья спокойно показал ему жестом: успокойся, всё закончилось. В углу российского боксёра радости тоже замечено не было. Но от них этого никто и не требовал. Ринг заполнили люди, которые пытались создать этот радостный антураж, но лица их были скорее растерянные, чем довольные.
Мурат получил свой пояс и ушёл. Албанского дядьку не жалко. Обидно за российского богатыря, которые провёл полноценный тренировочный лагерь, был настроен на настоящий бой, а получил… Даже сложно сказать на что это было похоже. Как от пьяного субъекта отмахнуться на улице. Невероятно обидно за Гассиева. Сергей Харитонов и тот получил больше практики в своём бою.
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