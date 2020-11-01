Гассиев за 107 секунд нокаутировал беспомощного албанца. И этого Мурат ждал 830 дней?

Этот бой стал ещё более странным, чем поединок Сергея Харитонова против Родригеса.

31 октября в Сочи состоялся боксерский поединок в супертяжёлой весовой категории за пояс WBA International, в котором сошлись боец из России Мурат Гассиев (28 боев, 26 побед, 19 – нокаутом) и албанец Нури Сефери (50 боев, 41 победа, 22 – нокаутом).

Гассиев не боксировал более 800 дней. Причиной стали его травмы, а в дальнейшем – разногласия внутри команды, из-за которых не удалось должным образом подготовиться к одному из поединков, а также пандемия коронавируса. Изначально соперником экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA в первом тяжёлом весе должен был стать Кевин Джонсон.



Чуть позже его заменили на Сефера Сефери, а буквально за пару недель до боя было сообщено, что вместо последнего в ринг выйдет его брат Нури Сефери. Удивительно, но зовут этого боксёра «Албанский Тайсон».

«Будет офигенный, чистый и красивый бокс». Усик несёт в Британию мир, Чисора идёт на войну Гассиев первым ударом уронил непонятного человека в боксёрских перчатках. Главные подробности — на «Чемпионате».

Этот поединок стал для Гассиева дебютным в супертяжелой весовой категории. По иронии судьбы Мурат возвращается в ринг в тот же вечер, в который будет драться и Александр Усик. Напомним, что бой с украинским бойцом стал для Гассиева последним перед долгой паузой. За это время Усик успел отказаться от титула абсолютного чемпиона мира и также перебраться в супертяжи.

Александр Усик победил Мурата Гассиева. Что теперь с ними будет? Переход в супертяжёлый вес, денежные бои, реванш — у героев вчерашнего финала WBSS хватает вариантов.

И хотелось бы многое написать об этом бое, разобрать работу Мурата и понять, что он изменил для выступления в супертяжёлом дивизионе, но… Увы, ни специалисты, ни даже болельщики, которые могли случайно отлучиться на кухню за чашечкой кофе, не поняли ровным счётом ничего. Точнее, не успели ничего понять.

Гассиев не боксировал 830 дней. Что и кто ему портит карьеру? 31 октября Мурат наконец вернётся. Но соперник оставляет желать лучшего.

А потому, простите, уважаемые читатели. Что увидели на ринге, о том и напишем. Не особо готовый физически гражданин Албании просто поднял руки к подбородку и приготовился принимать удары. Всем своим видом он демонстрировал готовность к тому, что будет больно. Реакция Гассиева была очевидна. Мурат негодовал и совершенно не планировал затягивать этот фарс. С нескрываемым раздражением он подошёл к сопернику и вырубил его стандартной двойкой.

После этого он развернулся и пошёл к себе в угол. Соперник усиленно делал вид, что готов встать и продолжить бой, но в это мало кто верил, да и судья спокойно показал ему жестом: успокойся, всё закончилось. В углу российского боксёра радости тоже замечено не было. Но от них этого никто и не требовал. Ринг заполнили люди, которые пытались создать этот радостный антураж, но лица их были скорее растерянные, чем довольные.

Вы кого нам привезли? Соперник Харитонова даже не сопротивлялся и проиграл нокаутом Фёдор Чудинов красиво защитил свой пояс, а Десантник побил странного пенсионера, который вышел в ринг с персональной табуреткой.

Мурат получил свой пояс и ушёл. Албанского дядьку не жалко. Обидно за российского богатыря, которые провёл полноценный тренировочный лагерь, был настроен на настоящий бой, а получил… Даже сложно сказать на что это было похоже. Как от пьяного субъекта отмахнуться на улице. Невероятно обидно за Гассиева. Сергей Харитонов и тот получил больше практики в своём бою.