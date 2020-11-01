«Силва больше никогда не должен драться». Избиение ветерана UFC растрогало бойцов

Дана пожалел, что дал легендарному Пауку бой, а Макгрегор призвал того биться, пока ему нравится.

31 октября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Вегас 12. Главным событием стал бой ветерана ММА, бывшего чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силвы и 10-го номера рейтинга Юрайи Холла. Ямайский боец выиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Несмотря на то, что многие поддерживали Силву и с уважением отнеслись к его возвращению в октагон, все понимали, что шансов у 45-летнего бойца, с 2013-го года одержавшего лишь одну победу в восьми боях, крайне мало. Это понимал и сам Паук, который ещё перед турниром заявлял о том, что этот поединок может стать последним в его карьере. К тому же, соперник достаточно серьёзный — из ТОП-10, да ещё и с 12-ю победами нокаутом в активе.

Жуткий перелом ноги убил карьеру великого чемпиона. Но Паук всё ещё в октагоне Андерсон Силва доминировал полтора десятилетия. Он пережил тяжёлую травму, допинговый скандал и в 45 вновь готов драться.

Тем не менее, Андерсон Силва в первых двух раундах смотрелся лучше своего оппонента. Холл как будто боялся нанести удар, выглядел неуверенно и больше отступал, нежели бил. Паук, напротив, атаковал, используя различные комбинации, прямо как в старые добрые времена. К третьему раунду Холл все же проснулся и начал действовать более активно, а к концу пятиминутки хорошо попал и чуть не добил Силву, но ветерана спасла сирена. Однако уже на второй минуте следующего раунда Холл решил повторить, и на этот раз действия принесли успех — бой был остановлен.

Потом были трогательные сентиментальные объятия в октагоне. «Прости меня. Я люблю тебя», — сказал Холл, едва не расплакавшись и прижимая к себе Силву. Андерсон в свою очередь пытался успокоить обидчика.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице ESPN MMA в «Инстаграмм».

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс также не обошёл стороной это событие.



«Всегда будем любить Паука. Вау, люблю тебя, Андерсон. Спасибо тебе", — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

Последовали и сотни респектующих твитов в адрес легенды от бойцов. В частности, свою поддержку Силве выразил Конор Макгрегор, причём он не просто восхищался бойцом и его карьерой, но и пытался мотивировать Паука драться дальше.

«Титул не вакантен. Хабиб – чемпион». Уайт разочаровал Конора Президент UFC всё активнее намекает, что Хабиб вернётся. Шансы Макгрегора на завоевание титула стремительно падают.

«Печально видеть то, что произошло сегодня вечером, но я скажу: нужно продолжать! Настоящие бойцы никогда не теряют этот огонь, так зачем же пытаться его вытеснить? Просто нужно время, чтобы найти правильного соперника, и продолжать движение. Правильная конкуренция существует для всех уровней и возрастов. Найди это и делай то, что любишь! Всегда!», — написал Макгрегор в Твиттере.

На заре 2010-х в UFC заправляли великие чемпионы. Спустя десять лет они всё ещё на слуху Сен-Пьер заглядывается уже на третий пояс UFC, а Алду — вскоре подерётся за второй. Как изменилась вершина MMA за 10 лет.

Президент UFC Дана Уайт же точку зрения Конора не разделяет. На пресс-конференции после турнира Уайт сказал, что больше не позволит Силве выйти на бой. «Мы все относимся к Андерсону Силве с большим уважением, но я чувствую, что допустил ошибку, позволив ему драться сегодня. Посмотрите, после поединка он даже не мог стоять, чтобы дать интервью. Определённо Силва больше не должен драться», — заявил Уайт.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC Russia.

По-своему прав Конор, но также по-своему прав и Уайт. Многие бойцы, даже будучи на серии поражений и в возрасте, не могут просто так взять и перестать биться. Здесь и нежелание бросать любимое дело, и, чего уж душой кривить, денежный аспект — не всем бойцам так хорошо платят, как тем же Конору и Хабибу — чтобы хватило на всю оставшуюся жизнь.

то же время всегда очень больно смотреть, как легендарные бойцы, некогда наводившие ужас не только на свой дивизион, но и на весь мир ММА, проигрывают бой за боем, зачастую падая в первом раунде от самого примитивного тычка. Как говорится: «дрался он, а стыдно мне». Уходить все-таки лучше вовремя.