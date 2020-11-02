Хабиб может лишиться главного титула. Дана Уайт готовит почву для возвращения Орла

На протяжении последнего месяца, среди прочих занимательных тем в UFC, мы все с интересом наблюдаем за беснованием Джона Джонса на тему того, кто же на данный момент является лучшим вне зависимости от весовых категорий. Лига определила на эту позицию непобеждённого на протяжении вот уже 29 боёв российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова, одолевшего на UFC 254 Джастина Гэтжи.

Хабиба наконец-то признали лучшим бойцом в мире! Не поздно ли? Российский чемпион может лишиться этого звания после первого же боя Джона Джонса.

Костяной, как иногда величают Джонса, сначала силился сохранить лицо и даже написал относительно приличные поздравления в адрес Орла, но себя не обманешь, и уже спустя несколько часов, Джон принялся доказывать, что в разы круче дагестанца. Он приводил весьма популярные ныне примеры: слабая оппозиция до попадания в UFC, редкие бои с самой лиге Даны Уайта, рассказывал о том, сколько раз за последние 10 лет он защищал свой пояс и т.д.

Лучший боец UFC согласился уступить место Хабибу. Но почему-то сразу передумал Джонса растрогала речь Орла после победы, но гордыня в итоге взяла верх над эмоциями.

И даже заверения Даны о том, что если Хабиб лучший только сейчас, то Джонс – лучший за все времена, успокоить неугомонного беглеца от USADA ему пока не удаётся. Но есть ощущение, что появился боец, который перевернёт ситуацию с ног на голову. Речь, разумеется, об Исраэле Адесанье. Этот парень из Нигерии имеет безупречный послужной список. В его активе 20 побед в 20 боях, пояс чемпиона в среднем весе и две защиты титула (последняя была из разряда блистательных).

«Я – бог, если вы вдруг забыли». Адесанья нокаутировал Косту и защитил титул чемпиона От нигерийца ждали осторожного боя, но он решил иначе.

В настоящий момент Исраэль расположился на третьей строчке в списке лучших вне зависимости от весовой категории. Последний повелитель магии, как называет себя Адесанья, по логике вещей должен был проводить свой следующий бой с Робертом Уиттакером, у которого и отнял пояс в октябре 2019 года. И матчмейкеры UFC настраивались именно организацию реванша. Но Роберт, ко всеобщему удивлению, от этого боя отказался. По самой правдоподобной версии причиной стала беременность его жены и желание побыть с ней после рождения ребёнка.

За последние 3 года Исраэль провёл в UFC 9 поединков и, по сути, полностью зачистил дивизион. Невольно напрашивается сравнение с теми же Джонсом и Хабибом. Оба провели такое количество боёв за последние 7 (!) лет, причём один из поединков Костяного был отменён Атлетической комиссией Лос-Анджелеса.

Еле кости унёс. Джонс победил Рейеса странным решением судей и остался чемпионом Великого чемпиона хорошенько потрепали в это бою.

Последним соперником Адесаньи стал Пауло Коста, который в обычном бытовом своём состоянии весит более 100 килограммов. Его весогонка под средний дивизион была занимательным зрелищем, а итог её – печальным. Коста выглядел измождённым и был нещадно бит действующим чемпионом. Тем не менее, это не могло не натолкнуть Исраэля на амбициозные, но вполне логичные в данной ситуации мысли.

Раз у него нет соперников с собственном дивизионе, но есть силы, богатейший набор навыков в октагоне и желание быть первым всегда и во всём, почему не сделать шаг вперёд?

Если быть совсем точным, шаг наверх. Экс-чемпион в полутяжёлом дивизионе Джон Джонс давненько звал своего заклятого врага подраться на его территории. Но не дождался совсем чуть-чуть. Отказавшись от своего пояса, он двинулся навстречу Стипе Миочичу – правителю самой престижной категории. Сейчас Джонс старательно набирает мышечную массу и грезит о двух поясах. Правда, когда Стипе предоставит ему такую возможность, не знает никто.

Чемпион UFC и лучший боец мира Джонс пойман пьяным за рулём. Никто даже не удивлён На днях Джон призывал людей проявить дух воина в борьбе с коронавирусом и сидеть дома.

А вот преемник Джонса – Ян Блахович уже дал согласие на противостояние с Исраэлем. Правда, вряд ли у него был выбор. Бой этот должен стать историческим, поскольку никогда ещё действующий чемпион в среднем весе не добывал пояс полутяжёлого дивизиона. Плюс, у Адесаньи есть вполне реальный шанс присоединиться к кругу избранных чемпионов, обладавших двумя поясами UFC: Даниэль Кормье, Аманда Нуньес, Генри Сехудо и Конор Макгрегор.

И здесь становится понятно, почему этот текст начинался с рейтингов. Мы сейчас не касаемся G.O.A.T. (величайший за все времена), а говорим лишь о том, который возглавил Хабиб, и на который слюнки текут у Джонса. Всё это представляется великолепной шахматной комбинацией Уайта. Дана выстраивает такую позицию, которая станет серьёзным аргументом для возвращения на 30-й бой для Хабиба и сделает более покладистым смутьяна Джонса.

Президент UFC оставил пояс за Хабибом как минимум на полгода. До Рамадана ещё будет возможность убедить Орла вернуться в октагон. Главным аргументом станет вероятная победа Адесаньи и перспектива с третьего места взлететь на первое. Аргумент? Вполне себе серьёзный, кстати. Никто ещё не отменял тему наследия Нурмагомедовых, о котором много говорил покойный Абдулманап.

Хабиб должен принять бой с Гэтжи. Это условие великого наследия его отца За Орлом слишком много птенцов родового гнезда, за которых отвечает теперь он.

Итак, какие события может спровоцировать победа Исраэля над Блаховичем. Во-первых, Джонс всерьёз задумается о возвращении на свою территорию, чтобы наказать лютого недруга. Во-вторых, Хабиб должен будет задуматься о том, чтобы провести-таки долгожданный бой, о котором все говорят. И если в соперники он хочет Сен-Пьера, делать это нужно в течение года.

Наверняка, есть ещё и третий вариант, связанный с Конором. Но, всем фанатом ММА хочется верить, что он связан с Хабибом. Ведь именно бой с ирландцем считается фанатами наиболее желанным. И именно он видится им заключительным шагом в его походе за наследием великого бойца всех времён и народов. И намутить все эти сценарии в мутной пока воде раскладов может один простой парень, родившийся в Нигерии, а проживающий в Новой Зеландии. А если всех этих раскладов не случится, а Джонс ещё и проиграет Миочичу (что вполне реально), этот самый Повелитель магии может на повороте объехать всех и стать лучшим в главном рейтинге UFC.