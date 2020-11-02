«В больницу с ринга везли на такси». Бой в Нью-Йорке поделил жизнь Маги на до и после

Мир бокса знает немало историй, когда тот или иной спортсмен в нормальную жизнь с ринга не возвращался. К сожалению, даже сейчас, когда медицина шагнула далеко вперёд, бывают моменты, в которых не помогут и врачи. Затем следует море тёплых слов, переживания и соболезнования. Но через некоторое время та или иная жертва ринга, к сожалению, забывается. А зритель следит за новыми гладиаторами. Но история Магомеда Абдусаламова совсем не про это. Да, Мага уже не вернётся в спорт, но каждый день для него – новый бой. А в роли тренеров и секундантов выступают невероятно мужественная жена и любящие дочери.

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Бой

2 ноября 2013 года. Малая арена знаменитого нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден». На ринг поднимается статный 190-сантиметровый красавец. Это он – Магомед Абдусаламов. Двукратный чемпион России по боксу, который перешёл в этот вид спорта из тайского бокса лишь в 23 года, за короткое время сделал умопомрачительную карьеру. Уже в 2008 году он дебютировал в профессионалах, а к осени 2013-го имел в послужном списке 18 досрочных побед в 18 поединках. Предстоящий бой в Нью-Йорке – главный в жизни.

В случае победы Мага, вероятнее всего, получит шанс сразиться за титул WBC, которым на тот момент владел Виталий Кличко, ещё не определившийся с продолжением карьеры. В рингсайде сидит и другой действующий чемпион Владимир Кличко, который изучает потенциальных соперников. Так что ставки высоки, как никогда.

Осознаёт это и сам уроженец Махачкалы. Да и как не осознавать, если напротив стоит перспективный небитый кубинец, с 19 победами в послужном списке. Тем не менее, невзирая на идеальные профессиональные рекорды, оба боксёра не стали церемониться и, как и обещали, с первых минут начали демонстрировать зрелище. Тогда сразу стало ясно, что Абдусаламова, который прежде не задерживался на профессиональном ринге более 5 раундов, ждёт самый жёсткий бой в карьере.

Мага, в кулаках которого всегда был заложен динамит, пробивал жёсткие атаки, но Перес оказался не робкого десятка. Кубинец не только всё крепко держал, но и попадал сам. Причём немало. Особенно хорошо заходили очень жёсткие апперкоты и боковые. Уже после первого раунда лицо Абдусаламова выражало озадаченность, и он настойчиво спрашивал у секундантов, не сломана ли у него лицевая кость.

Фото: Al Bello/Getty Images

Но уже в следующих раундах Мага прибавил и перебивал соперника, хотя и сам пропускал немало. Казалось, что перелом близок. Однако к середине 10-раундовой встречи Перес по-прежнему был свеж и много попадал, а после пятого раунда начал сказываться опыт Майка в 10-раундовых боях, которые он выстаивал не единожды. Кубинец перехватил инициативу и выглядел лучше, Абдусаламов же нередко проваливался, но продолжал рассчитывать на пушечный удар, а также полагался на работу на отходах. Бывший тренер Сергея Ковалёва Джексон требовал от Маги более умной, а не прямолинейной работы в ринге.

В девятом раунде россиянин прибавил и забрал трёхминутку, кроме того, с Переса сняли балл за удар ниже пояса. Казалось, это вдохновит Абдусаламова на финальный штурм, ведь с результатом ясности не было. Но, видимо, он отдал всего себя в девятой трёхминутке. В последнем отрезке Магомед едва не оказался на канвасе, пропустив жесточайший справа. Возможно, упади он тогда, получи своевременную помощь, глядишь, всё сложилось бы намного лучше. Как бы то ни было, боксёр выдержал атаку и исключительно на морально-волевых достоял до гонга. Все старания оказались напрасны. Кубинец победил со счётом 95:94, 97:92, 97:92. Но не поражение стало самой большой драмой того вечера.

Халатность штата Нью-Йорк, инсульт и начало борьбы

До объявления судей о победителе Маго отдыхал в своём углу, а его изрядно побитым лицом вплотную занялась команда. Абдусаламов выглядел, как и любой боксёр после тяжёлого боя. Тяжело дышал, немного говорил, но при этом иногда не забывал улыбаться. Весть о поражении он принял мужественно и поздравил соперника. А после случилось то, что определило дальнейший ход жизни всей семьи Абдусаламовых.

Вскоре спортсмену стало плохо. Он жаловался на головные боли и слабость. Медики «Мэдисон Сквер Гарден» отнеслись к словам Маги без должного внимания.

Фото: Al Bello/Getty Images

«Они просто пришли, зашили его (очевидно, речь идёт о сечке века. — Прим. «Чемпионата») и ушли смотреть другой бой», — вспоминал после один из американских менеджеров россиянина. Между тем боксёру становилось хуже.

Но организаторы вечера бокса не стали предоставлять спортсмену карету скорой помощи и добираться до больницы пришлось собственными силами. По вечернему Нью-Йорку, загруженному пробками, добираться до лечебного учреждения пришлось едва ли не несколько часов. Боксёр терял драгоценное время. Тем временем его состояние ухудшилось. Через несколько часов после поединка медики решили ввести его в искусственную кому, дабы избежать серьёзных последствий травм мозга, в котором образовалось несколько кровяных сгустков. Но принимаемые меры оказались уже запоздалыми.

6 ноября у 32-летнего спортсмена случился инсульт. Вскоре его попытались вывести из комы, но дышать самостоятельно он не мог. Вторая попытка была предпринята уже в декабре. В этот раз всё прошло нормально, и 10 декабря спортсмен был переведён в палату. Но это уже был не тот здоровый парень, взошедший на ринг более месяца назад. Врачи давали самые мрачные прогнозы, объясняя семье, что Абдусаламов не сможет не только ходить, но и сидеть, самостоятельно питаться, думать и говорить. Новый бой в жизни Магомеда только-только начинался.

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Баканай

Бой этот приняла супруга Абдусаламова, хрупкая на вид девушка по имени Баканай. Слабая Бака — так, по признанию девушки, её называл Магомед все девять лет совместной жизни, которые пара прожила до трагедии.

Магомед и Баканай сошлись в типичных кавказских традициях. До сватовства они фактически не были знакомы. Девушка училась на одном курсе с младшим братом боксёра, с этого-то всё и началось. После родители молодых людей договорились о сватании, и Баканай дала своё согласие. Новая семья была создана в 2004 году. А к 2013-му у Абдусаламовых было уже три дочери, младшей, к моменту боя отца с Пересом, не было и года.

И вот с декабря 2013 года Слабая Бака не только выполняет роль матери, но и взвалила на себя функции главы семейства. Сейчас, сидя на совместных с мужем интервью, она шутит, что замещает его временно. Но тогда, на рубеже 2013-2014 годов, у девушки не было сил ни на интервью, ни уж тем более на шутки.

Молодую мать троих детей поставили перед фактом, что её муж останется совершенно не мобильным инвалидом, а сама она столкнулась с огромными счетами за лечение, и это при том, что за роковую схватку Мага получил лишь $ 40 тыс.

На первых порах боксёру и его семье бросились помогать все. Менеджеры и промоутеры организовали специальный фонд. Его счета пополняли братья Кличко, Султан Ибрагимов, Сергей Ковалёв, Руслан Проводников и многие-многие другие. В то же время супруга Маги в феврале 2014 года подала в суд на штат Нью-Йорк за халатное отношение врачей к делу, но процесс затягивался, а время не ждало. Баканай понимала, что вопросы быта и ухода за мужем, в условиях ограниченного финансового ресурса, лежит на ней.

В одном из интервью она рассказывала, что тяжелее всего было первое время. Часто она оставалась одна с тремя детьми и без помощи сиделок. При этом огромного, но лежачего боксёра необходимо было переворачивать с одного боку на другой каждые два часа. Ну и, конечно, в функции девушки входило не только это, но и питание, полный уход, лечение, соблюдение гигиены и прочее. И всё это при необходимости ухода за тремя маленькими детьми. Баканай в эти дни проявила, пожалуй, то, на что мало кто способен.

Сама она свой подвиг объясняет вопросами воспитания. По её словам, отец с детства объяснял, что замуж она выйдет один раз в жизни, и быть замужем не значит быть за мужем только как «за каменной стеной», но значит и ухаживать за ним. Наверное, эти слова глубоко засели в сознании девушки, и на фоне драмы она проявила просто невероятное терпение и жизнелюбие. Хотя, по её же словам, в первые годы ей не раз приходилось лить слёзы в гордом одиночестве.

Победа в суде и новые победы Абдусаламова

Осенью 2017 года в жизни Абдусаламовых случился поворотный момент. Дело в отношении штата Нью-Йорк было завершено. Изначальный иск на сумму $ 100 млн удовлетворён не был, но стороны договорились о выплате компенсации в размере $ 22 млн, что стало самой большой выплатой в истории штата частному лицу в результате судебного иска. Деньги не главное, скажете вы, и будете правы. Но такая сумма значительно улучшила условия жизни семьи Абдусаламовых. Это не только позволило продолжить лечение и реабилитацию в США, но и полностью избавило её от зависимости от других. Так как на лечение Магомеда ежемесячно уходит около $ 40 тыс.

Теперь у Абдусаламова есть профессиональные сиделки, которые дают возможность Баканай уделять время и дочерям. Впрочем, судя по многочисленным интервью, она, даже в самые сложные времена, находила время на всё, жертвуя сном и отдыхая по 2-3 часа в сутки. Так что в данном случае денежная компенсация от штата Нью-Йорк была настоящим спасением.

Уже к 2017 году Магомед совершил невероятный прогресс в лечении. Ну а сейчас его состояние стало даже лучше. Он не только сидит. Экс-чемпион России по боксу самостоятельно питается, пьёт из бутылки, работает с пневмогрушей, занимается на тренажёрах и даже немного говорит.

Супруга рассказывает, что полностью понять его речь может только она. Но с учётом того, что врачи расписывались в собственном бессилии и пророчили Магомеду едва ли не пожизненный постельный режим и полный неврологический дефицит, нынешние его достижения поражают. И дай бог, пусть это будет только началом. Прекрасная семья Абдусаламовых заслуживает большего.

Мага – один из самых популярных спортсменов

Ну и напоследок ещё немного о хорошем. К счастью, даже спустя много лет после травмы боксёра не забывают и другие звёзды спорта. Коллеги по цеху и выходцы из ММА регулярно посещают Абдусаламова, чем доставляют ему огромную радость.

К нему наведывались и глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский вместе с Александром Поветкиным, и Сергей Ковалёв, и Эдуард Трояновский. Конечно, помнят о Маге и его семье и бойцы ММА. В прошлом его навещали чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вместе с Зубайрой Тухуговым.

А летом 2020 года в гости к экс-боксёру приехал и Забит Магомедшарипов. Видеть то, как могут сплотиться спортсмены вокруг одного дела, всегда очень приятно.