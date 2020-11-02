Чемпион Европы по боксу устроил драку в поезде. Соперник в больнице, Иванов в — полиции

Осень 2020 года стала в каком-то смысле боксёрской весной. Жизнь на ринге постепенно оживает, от количества впечатляющих событий просто дух захватывает. Не успели мы порадоваться за сына нашего легендарного чемпиона Кости Цзю Тимофея, как провели свои бои Василий Ломаченко и Александр Усик. Здесь уже с разным по результату исходом.

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Впереди же нас ожидают вечера бокса с участием Геннадия Головкина, Александра Поветкина, Майка Тайсона, который будет драться с Роем Джонсом-младшим, ну а за две недели до Нового года в Австралии вновь выйдет в ринг Тим Цзю. Оживилась жизнь и на внутрироссийской арене. Да так оживилась, что приходится криминальные сводки с полей собирать.

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В конце октября Ульяновск на время стал боксёрской столицей России. Именно там проводился чемпионат России по боксу среди женщин. На протяжении всей последней недели месяца в городе на Волге отношения выясняли лучшие спортсменки страны. Понятно, что вокруг такого турнира проводится масса мероприятий, и известных спортсменов в Ульяновске было предостаточно.

Одним из них был 34-летний полутяжеловес Никита Иванов. Экс-чемпион и серебряный призёр чемпионатов Европы, чемпион России, мастер спорта международного класса выступает в составе сборной России по боксу с 2008 года. Из Ульяновска он возвращался на поезде. По свидетельству очевидцев, известный спортсмен немного выпил. На этом фоне у него произошёл конфликт с коллегой по боксёрскому ремеслу Бассиром Мирсиябовым.

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Дальнейшее развитие событий предсказать несложно. Словесная перепалка переросла в полноценную драку, во время которой более мастеровитый и опытный Иванов нанёс оппоненту серию ударов, после которых Бассира пришлось госпитализировать. В настоящий момент соперник триумфатора чемпионата Европы-2013 находится в клинике, где врачи поместили его под аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Медицинские работники предпринимают все усилия для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь. А сам Иванов задержан и находится под стражей. Камера — не самое комфортное место для того, чтобы подумать о жизни.

Врачи предпринимают все усилия для того, чтобы спасти пострадавшему жизнь. А сам Иванов задержан и находится под стражей. Камера — не самое комфортное, но подходящее место для того, чтобы подумать о жизни.

Оперативно отреагировал на данные события президент Федерации бокса России Умар Кремлёв. «Мы разберёмся в этой ситуации, но, насколько мне известно, он не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведёт работу по этой ситуации совет чемпионов Федерации бокса России», — цитирует Кремлёва ТАСС.