Боец был уверен, что соперник сломлен. Но Безжалостному нужен был только один удар. Видео

В четверг, 5 ноября 2020 года, в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир Bellator 251. Возглавит его поединок в полутяжёлом весе между бывшим бойцом UFC Кори Андерсоном и ветераном смешанных единоборств Мелвином Манхуфом.

В активе 31-летнего Андерсона (13-5) победы над такими топами-полутяжами UFC, как Джонни Уокер и Гловер Тейшейра, а в 2015-м году он даже нанёс поражение нынешнему чемпиону дивизиона Яну Блаховичу. Однако в феврале этого года поляк вернул должок и нокаутировал Андерсона в первом раунде. Ну а в августе было объявлено о переходе американца в Bellator, где он пока не провёл ни одного поединка.

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Манхуфу 44 года, за его плечами солидный рекорд — 32-14. Последние несколько лет боец чередует победы и поражения, как и многие ветераны, но не торопитесь уверенно ставить всё на Андерсона: Безжалостному ещё есть чем удивить зрителей.

Мелвин Манхуф всегда был любителем заканчивать бои досрочно — он побеждал нокаутами 29 раз. Один из его ярчайших финишей случился в 2014 году в поединке против Дага Маршалла. Безжалостный решил оправдать своё прозвище — он резко нанёс мощный удар правой рукой в голову Маршалла, и последний без чувств рухнул на канвас.

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Чугунные у Манхуфа не только кулаки, но и голова. Годом позже, в бою против Хисаки Като, Мелвину пришлось выдержать приличное количество тяжёлых ударов, прежде чем отправить в глубокий нокаут соперника, который после этого эпизода расслабился, поверил в себя и опустил руки. Хисаки был так близок к досрочной победе, но стойкость, внимательность и мощь Манхуфа перевернули ход игры.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Сейчас Безжалостный находится на серии из двух побед, причём последнюю он также одержал досрочно — техническим нокаутом. Возможно, именно в его случае стоит сакцентировать внимание не на возрасте, а на его опыте, пудовых кулаках и общей физической мощи, что в совокупности даёт высокую вероятность наблюдать 5 ноября яркое зрелище.

Кстати, в 2015 году Манхуф дрался с Александром Шлеменко. Здесь уже удача была не на стороне голландца: Шторм нокаутировал его во втором раунде. Правда, позже выяснилось, что допинг-тест Шлеменко провалил, и бой был признан несостоявшимся.