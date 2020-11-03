«Капу в зубы и в очередь». Экс-претендент на титул UFC побеждает в профессиональном боксе

2 ноября в Минске прошёл второй за четыре дня вечер профессионального бокса серии KOld Wars от промоутерской компании Siesta Boxing. В его карде было запланировано шесть поединков. Невзирая на крепкий состав участников шоу, самый большой интерес вызвала встреча, в которой бились боксёры, имевшие один бой на двоих. А повышенное внимание эта схватка вызвала потому, что на ринг поднялся боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул UFC Али Багаутинов.

Для него эта встреча не была дебютной в боксе, впервые он выходил в квадрат ещё в 2013 году, победив Антона Бекиша. А вот соперник Багаутинова был абсолютным новичком в профессиональном боксе. Как и Али, беларус Андрей Калечиц – выходец из ММА. Но и в этой дисциплине его достижения несопоставимы с тем, чем может похвастать Багаутинов. Калечиц за годы карьеры провёл в ММА 6 поединков, победив в 5 из них. При этом выступал он в родных для себя промоушенах. Так что звёзд с неба парень не хватал.

Али Багаутинов (справа) Фото: Siesta Boxing

Как бы то ни было, авторитет соперника совсем не давил на Андрея. Первый раунд прошёл в традиционной разведке, а во втором соперники уже начали вести перестрелку. Стало ясно, что Багаутинов, невзирая на солидный возраст для этой весовой категории (35 лет) и годичный простой в выступлениях (пусть даже и в ММА), не растерял скорости. Уроженец Кизляра переигрывал соперника за счёт быстроты рук и комбинационной работы. Калечиц пытался отвечать и не терялся, но преимущество Али было заметно на протяжении всей скоротечной встречи. В заключительном четвёртом раунде россиянин работал уже на любой вкус. Здесь были и классные кроссы через руку, и острые встречные удары сбоку. Но Калечиц стойко всё держал и проиграл лишь решением судей.



Не уходя с ринга, Багаутинов дал понять, что вернулся в бокс после семилетнего простоя всерьёз и надолго. Али сразу же вызвал на поединок перспективного и небитого Владимира Мышева, который также выступает на вечерах серии KOld Wars.



После завершения шоу Багаутинов напомнил о себе и в «Инстаграме», выразив готовность выступить по правилам профессионального бокса буквально с любым оппонентом.

«Друзья, всем спасибо за поддержку, я её чувствовал! Отдельное спасибо моему сопернику, он без преувеличения воин! Успехов ему в жизни и в спорте. А я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Я только начал, и мне очень понравилось. Боксёры, каратисты, ушуисты, представители ММА и все остальные, кто хочет подраться со мной по боксу, капу в зубы и в очередь, ринг ждёт нас», — написал спортсмен на своей странице в «Инстаграме».

К слову о Мышеве. Его встреча с Багаутиновым становится всё более осязаемой. Впервые Владимир выразил заинтересованность в такой схватке ещё в июле 2020 года, тогда, победив на KOld Wars Оскара Амадора, он бросил бойцу ММА вызов. Как видим, тот решил его принять. Организаторы умело воспользовались таким развитием событий и 2 ноября поставили Мышеву и Багаутинову бои в одном карде.

Али Багаутинов (в центре) Фото: Siesta Boxing

Владимир стал участником главного поединка вечера. Его соперником стал опытный джорнимен из Мексики Александер Касарес, за плечами которого было уже почти 30 поединков. Мышев, имея явное преимущество в технике и скорости, а также обладая более богатым техническим арсеналом, не форсировал событий и работал на очки. Мексиканец, быть может, и хотел бы обострить, но Владимир такой возможности ему не давал. В итоге уверенная победа москвича, завоевавшего 11-ю победу в 11 боях на профессиональном ринге. После этого на ринг вышел уже выступивший Багаутинов, и едва не затеял конфликт с Мышевым, но устроить махач не по правилам бокса спортсменам не дали. Как бы то ни было, напряжение между боксёрами растёт и всё действительно идёт к очной дуэли.



Ну и напоследок об одном из главных событий шоу 2 ноября. В первом среднем весе встретились боец канадской промоутерской компании Eye of the Tiger, небитый Артём Оганесян и опытный выходец из Казахстана Александр Журавский. Россиянин, тренирующийся в Северной Америке, проводил первый бой за год, а потому выбор соперника-джорнимена не вызывал вопросов, тем более Журавский оказался крепким орешком.

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Оганесян сумел уверенно забрать стартовые раунды, но вскоре Журавский включился в работу и стал время от времени беспокоить Артёма точными попаданиями. Тем не менее россиянин наносил казахстанцу серьёзный урон. К середине поединка у того уже кровоточил нос. В заключительном 10-м раунде наступила и развязка, причём неожиданная. Оганесян донёс до уже измотанного оппонента несколько тяжёлых ударов и потряс его.



Тогда рефери принял решение остановить схватку незамедлительно, даже не открывая счёт. И это при том, что до финального гонга оставалось всего 13 секунд, а поражение стало первым досрочным в карьере Журавского. Что ж, обидно. Вопросы к третьему в ринге остались. Как бы то ни было, очередной вечер бокса в Минске получился богатым на события. Ну и будем ждать развития событий вокруг встречи Мышева и Багаутинова.